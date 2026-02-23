Galapagos rapporteert resultaten over het gehele jaar 2025 en geeft een business update over het vierde kwartaal

Strategische heroriëntatie positioneert Galapagos voor waardecreatie op lange termijn Sterke positie van €3,0 miljard aan kasmiddelen en financiële investeringen eind 2025 en de blijvende samenwerking met Gilead bieden flexibiliteit om een groeistrategie te realiseren die wordt gedreven door business development De kaspositie eind 2026 wordt verwacht tussen €2,775 tot €2,850 miljard, met een verlaging van de eenmalige cash herstructureringskosten voor celtherapie met €25 miljoen tot €125 tot €175 miljoen Management organiseert conference call morgen, 24 februari 2026, om 14:00 CET / 8:00 am ET



Mechelen, België; 23 februari 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), rapporteerde vandaag haar financiële resultaten voor het volledige jaar 2025 en gaf een update over het vierde kwartaal 2025 en haar prestaties dit jaar tot op heden.



“2025 was een cruciaal jaar voor Galapagos, waarin onze Raad van Bestuur belangrijke belissingen heeft genomen om een nieuwe strategische koers voor het bedrijf uit te stippelen”, zegt Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Sinds ik in mei de rol van Chief Executive Officer heb overgenomen, hebben ons nieuw senior leiderschapsteam en ik ingezet op de transformatie van het bedrijf, zodat Galapagos beter gepositioneerd is voor waardecreatie op de lange termijn”.



“De afbouw van onze celtherapieactiviteiten is inmiddels van start gegaan, en we hebben ons leiderschapsteam versterkt met de capaciteiten die nodig zijn voor onze volgende fase. Onze focus ligt op duurzame groei op lange termijn via baanbrekende business development, waarbij we onze unieke positie, sterke punten en onze samenwerking met Gilead optimaal benutten. We zijn tevreden over de positieve dynamiek die we tot nu toe hebben opgebouwd en blijven een selectieve aanpak hanteren bij het nastreven van de juiste kansen en de juiste transacties. Met een gedisciplineerde kapitaalallocatie willen we een pijplijn aan nieuwe behandelingen opbouwen die substantiële voordelen voor patiënten kan bieden en langetermijnwaarde voor aandeelhouders creëren. We zijn sterk gestart, en ik kijk ernaar uit wat de toekomst ons brengt,” concludeerde Gosebruch.



Aaron Cox, CFO van Galapagos, voegde hieraan toe: “Eind 2025 bleef Galapagos financieel sterk, met ongeveer €3,0 miljard aan kasmiddelen en financiële investeringen per 31 december 2025. Deze solide financiële positie geeft ons ruimte om doortastend op te treden en kapitaal op een gedisciplineerde manier toe te wijzen terwijl we business development-opportuniteiten evalueren. Na de afronding van de afbouw van de celtherapieactiviteiten verwachten we tegen het einde van 2026 kasstroomneutraal tot positief te zijn, exclusief business development-activiteiten en valuta‑schommelingen, en voorzien we een kaspositie eind 2026 tussen €2,775 miljard tot €2,850 miljard.”



Gebeurtenissen na de periode

De Raad van Bestuur heeft Paulo Fontoura benoemd tot Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder door middel van coöptatie. Hij vervangt Dr. Susanne Schaffert, die per 1 november 2025 is teruggetreden.

Op 5 januari 2026 kondigde Galapagos aan dat de overlegprocedures met de ondernemingsraad met betrekking tot de afbouw van de celtherapieactiviteiten waren afgerond en dat haar Raad van Bestuur had besloten om de afbouw van de celtherapieactiviteiten van het bedrijf te starten. De afbouw verloopt volgens planning en wordt naar verwachting grotendeels afgerond tegen het einde van het derde kwartaal van 2026.

De resterende Galapagos-organisatie verwacht tegen het einde van 2026 te bestaan uit een slanke organisatie van ongeveer 35–40 werknemers, hergepositioneerd voor langetermijngroei via baanbrekende business development, terwijl een vaste aanwezigheid behouden blijft op het hoofdkantoor in Mechelen, België, en in haar Amerikaanse hubs in Chicago (IL) en San Francisco (CA).

Nu de afbouw volgens planning vordert, richt Galapagos zich volledig op het nastreven van baanbrekende business development opportuniteiten die aansluiten bij gebieden met een hoge onvervulde medische behoefte.

Vierde kwartaal 2025 bedrijfsupdate

CORPORATE

Het managementteam werd versterkt en verder uitgebouwd om de uitvoering van de strategie van Galapagos te ondersteunen door de benoeming van Fred Blakeslee tot Executive Vice President en General Counsel, met ingang van 16 oktober 2025, als opvolger van mevrouw Valeria Cnossen. Daarnaast is mevrouw Missotten, Chief Human Resources Officer, per 31 december 2025 geen lid meer van het Directiecomité. Om de continuïteit te verzorgen, blijft zij het bedrijf ondersteunen tot 30 juni 2026.

Het bestuur werd verder versterkt door de benoeming via coöptatie van Dr. Neil Johnston en Devang Bhuva als respectievelijk Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder en Niet-Uitvoerend Niet‑Onafhankelijk Bestuurder, met ingang van 1 november 2025. In verband met deze coöptaties traden Niet‑Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder Dr. Elisabeth Svanberg en Niet‑Uitvoerend Niet‑Onafhankelijk Bestuurder en huidig CFO van Gilead, Andrew Dickinson, terug.

IMMUNOLOGIE KLEINE MOLECULE PIJPLIJN

In December 2025 kondigden we topline resultaten aan van de fase 2-studies met TYK2-remmer, GLPG3667, bij patiënten met dermatomyositis (DM) en systemische lupus erythematodes (SLE), dewelke samengevat worden als volgt: De GALARISSO DM-studie bereikte zijn primaire eindpunt en toonde aan dat GLPG3667, éénmaal daags toegediend in een dosis van 150 mg (N=21) als aanvulling op de standaardbehandeling, een statistisch significant klinisch voordeel opleverde in de Total Improvement Score (TIS) 1 in Week 24 (p=0,0848; Δ: 14,26), vergeleken met placebo (N=19). De vooraf bepaalde drempel voor statistische significantie was vastgesteld op 10% (α=0,1). GLPG3667 liet ook significante klinische verbeteringen zien in vergelijking met placebo op verschillende secundaire eindpunten van ziekteactiviteit, waaronder TIS20, TIS40, TIS60 en m-CDASI-A 2 . GLPG3667 toonde een gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel gedurende de behandelingsperiode van 24 weken. In de GALACELA SLE-studie, waarin GLPG3667 éénmaal daags werd toegediend in een dosis van 75 mg (N=59) en 150 mg (N= 64) als aanvulling op de standaardbehandeling, was de primaire eindpuntanalyse van de dosis-respons op de SLE responder index (SRI)-4 in Week 32 niet statistisch significant. GLPG3667 toonde wel numerieke verbeteringen ten opzichte van placebo (N=63) op verschillende secundaire eindpunten, met name op huid gerelateerde uitkomsten. Het veiligheidsprofiel kwam overeen met eerdere studies met GLPG3667. De GALACELA-studie loopt momenteel nog en de definitieve gegevens op Week 48, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 beschikbaar zullen zijn, zullen essentieel zijn om het totale gegevenspakket te beoordelen en mogelijke volgende stappen voor het SLE-programma te bepalen.

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de waarde van dit programma voor zowel patiënten als Galapagos te maximaliseren, evalueren we alle strategische opties. Deze omvatten potentiële samenwerkingen en business development opportuniteiten om de ontwikkeling van GLPG3667 in DM te versnellen. Daarnaast blijven we mogelijkheden verkennen om uit te breiden naar andere ernstige auto-immuunziekten met een aanzienlijke onvervulde medische behoefte.



ONCOLOGIE CAR-T CELTHERAPIE UPDATE

Zoals hierboven vermeld, kondigde het bedrijf in januari 2026 de start aan van de afbouw van haar celtherapieactiviteiten, met als doel nieuwe baanbrekende business development transacties na te streven door gebruik te maken van de beschikbare kasmiddelen. In het kader van deze afbouw hebben we de studieonderzoekers geïnformeerd over de voortijdige stopzetting van de fase 1/2 ATALANTA‑1‑studie (CD19 CAR‑T‑kandidaat GLPG5101) en de fase 1/2 PAPILIO‑1‑studie (BCMA CAR‑T‑kandidaat GLPG5301). Patiënten uit beide studies zullen worden overgezet naar de langetermijnopvolgstudie HESPERIA (NCT06652633) om de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn te monitoren. De resterende kosten die verband houden met deze langetermijnopvolging zullen naar verwachting minimaal zijn.

Financiële prestaties

Kerngetallen volledig jaar 2025 (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst per aandeel)

31 december 2025 31 december 2024 % Wijziging Opbrengsten uit leveringen 29,9 34,8 -14% Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 1.082,3 240,8 +349% Totale netto-omzet 1,112.2 275,6 +304% Kost van verkochte producten (29,7) (34,8) -15% R&D-kosten (459,4) (335,5) +37% Algemene-, administratieve, verkoop- en marketingkosten (153,4) (134,4) +14% Bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten (228,1) - +100% Overige bedrijfsopbrengsten 53,5 40,8 +31% Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-) 295,1 (188,3) Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten (39,4) 95,8 Netto overig financieel resultaat 45,2 89,4 -49% Inkomstenbelasting 18,6 1,8 Nettowinst/nettoverlies (-) uit voortgezette activiteiten 319,5 (1,3) Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 1,4 75,4 Nettowinst van het jaar 320,9 74,1 Gewone en verwaterde winst per aandeel (€) 4,87 1,12 Geldmiddelen en financiële investeringen 2.998,0 3.317,8



GEDETAILLEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE BOEKJAAR 2025



De totale bedrijfswinst uit voortgezette activiteiten liep op tot €295,1 miljoen in 2025, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €188,3 miljoen in 2024. Deze bedrijfswinst is voornamelijk het gevolg van de erkenning in resultaat van de overblijvende over te dragen opbrengsten toegewezen aan het drug discovery platform voor een bedrag van 1.069,0 miljoen. De bedrijfskosten werden voor een totaal van €399,8 miljoen negatief beïnvloed, door 1) de beslissing om de celtherapieactiviteiten te beëindigen met een effect van €275,0 miljoen, bestaande uit een bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten van €228,1 miljoen (op goodwill en vaste activa), ontslagvergoedingen van €33,3 miljoen, kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingen van €16,3 miljoen, transactiekosten van €10,1 miljoen, additionele kosten met betrekking tot de versnelde erkenning van de niet-kaskosten voor inschrijvingsrechtenplannen voor €1,5 miljoen en €7,5 miljoen andere kosten, deels gecompenseerd door een positieve reële waarde aanpassing van de te betalen voorwaardelijke vergoeding van €21,8 miljoen; en door 2) de strategische reorganisatie gerelateerd aan de kleine moleculen activiteiten zoals aangekondigd in januari 2025, voor een bedrag van €124,8 miljoen. Dit laatste toonde zich in ontslagvergoedingen van €47,7 miljoen, in kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingen van €46,1 miljoen, in bijzondere waardeverminderingen op vast actief gerelateerd aan kleine moleculen activiteiten van €9,5 miljoen, in transactiekosten van €14,8 miljoen, in bijkomende kosten door de versnelde erkenning van de niet-kaskosten voor inschrijvingsrechtenplannen voor €4,6 miljoen en in overige bedrijfskosten van €2,1 miljoen.

De totale netto-omzet bedroeg €1.112,2 miljoen in 2025 vergeleken met €275,6 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten toegekend aan Gilead volgens de OLCA 3 tot het drug discovery platform van Galapagos bedroeg €1.069,0 miljoen in 2025, in vergelijking met €230,2 miljoen in 2024. Op basis van de intentie tot stopzetting en van de feiten en omstandigheden per 31 december 2025, werd er geoordeeld dat de over te dragen opbrengsten met betrekking tot het drug discovery platform van het bedrijf niet langer gerechtvaardigd zijn in de 2025 IFRS jaarrekening, wat leidde tot de volledige erkenning van de over te dragen opbrengsten per 31 december 2024, in omzet. Om misverstanden te vermijden, de OLCA is nog steeds van toepassing. De royalty’s op Jyseleca ® van Gilead bedroegen €12,2 miljoen in 2025 (€10,6 miljoen in 2024).

bedroeg €1.112,2 miljoen in 2025 vergeleken met €275,6 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten toegekend aan Gilead volgens de OLCA tot het drug discovery platform van Galapagos bedroeg €1.069,0 miljoen in 2025, in vergelijking met €230,2 miljoen in 2024. Op basis van de intentie tot stopzetting en van de feiten en omstandigheden per 31 december 2025, werd er geoordeeld dat de over te dragen opbrengsten met betrekking tot het drug discovery platform van het bedrijf niet langer gerechtvaardigd zijn in de 2025 IFRS jaarrekening, wat leidde tot de volledige erkenning van de over te dragen opbrengsten per 31 december 2024, in omzet. Om misverstanden te vermijden, de OLCA is nog steeds van toepassing. De royalty’s op Jyseleca van Gilead bedroegen €12,2 miljoen in 2025 (€10,6 miljoen in 2024). De kost van verkochte producten bedroeg €29,7 miljoen in 2025 in vergelijking met €34,8 miljoen in 2024 en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca ® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet.

bedroeg €29,7 miljoen in 2025 in vergelijking met €34,8 miljoen in 2024 en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in 2025 bedroegen €459,4 miljoen, vergeleken met €335,5 miljoen in 2024. De kosten van onderaanneming namen toe met €72,8 miljoen van €160,1 miljoen in 2024 tot €232,9 miljoen in 2025 voornamelijk door de kost voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten en door de kost van de celtherapieprogramma’s in oncologie. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €42,4 miljoen in 2025, vergeleken met €35,4 miljoen in 2024, door bijzondere waardeverminderingen op vast actief gerelateerd aan kleine moleculen programma’s. Personeelskosten namen toe van €87,7 miljoen in 2024 tot €147,2 miljoen in 2025 voornamelijk door ontslagvergoedingen.

in 2025 bedroegen €459,4 miljoen, vergeleken met €335,5 miljoen in 2024. De kosten van onderaanneming namen toe met €72,8 miljoen van €160,1 miljoen in 2024 tot €232,9 miljoen in 2025 voornamelijk door de kost voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten en door de kost van de celtherapieprogramma’s in oncologie. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €42,4 miljoen in 2025, vergeleken met €35,4 miljoen in 2024, door bijzondere waardeverminderingen op vast actief gerelateerd aan kleine moleculen programma’s. Personeelskosten namen toe van €87,7 miljoen in 2024 tot €147,2 miljoen in 2025 voornamelijk door ontslagvergoedingen. De verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten bedroegen €153,4 miljoen in 2025, ten opzichte van €134,4 miljoen in 2024. De toename in verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten wordt hoofdzakelijk verklaard door een toename in personeelskosten van €59,2 miljoen in 2024 naar €81,0 miljoen in 2025 door toegenomen ontslagvergoedingen.

bedroegen €153,4 miljoen in 2025, ten opzichte van €134,4 miljoen in 2024. De toename in verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten wordt hoofdzakelijk verklaard door een toename in personeelskosten van €59,2 miljoen in 2024 naar €81,0 miljoen in 2025 door toegenomen ontslagvergoedingen. De bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten is het gevolg van het eerder door het bedrijf aangekondigde proces voor strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waarbij de onderneming de realiseerbare waarde van de activa in verband met de celtherapieactiviteiten heeft beoordeeld in overeenstemming met IAS 36. De realiseerbare waarde werd lager geschat dan de boekwaarde van de activa. Bijgevolg heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering van €228,1 miljoen opgenomen om de boekwaarde van de activa van de celtherapie in overeenstemming te brengen met de strategische beslissing van de onderneming om de celtherapieactiviteiten af te bouwen, wat resulteerde in een volledige bijzondere waardevermindering van zowel de bijbehorende goodwill als de immateriële activa en een gedeeltelijke bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa.

is het gevolg van het eerder door het bedrijf aangekondigde proces voor strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waarbij de onderneming de realiseerbare waarde van de activa in verband met de celtherapieactiviteiten heeft beoordeeld in overeenstemming met IAS 36. De realiseerbare waarde werd lager geschat dan de boekwaarde van de activa. Bijgevolg heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering van €228,1 miljoen opgenomen om de boekwaarde van de activa van de celtherapie in overeenstemming te brengen met de strategische beslissing van de onderneming om de celtherapieactiviteiten af te bouwen, wat resulteerde in een volledige bijzondere waardevermindering van zowel de bijbehorende goodwill als de immateriële activa en een gedeeltelijke bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa. De overige bedrijfsopbrengsten namen toe van €40,8 miljoen in 2024 naar €53,5 miljoen in 2025, voornamelijk als gevolg van de reële waarde aanpassing van de te betalen voorwaardelijke vergoeding van €21,8 miljoen, deels gecompenseerd door lagere subsidies en lagere opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

De netto financiële opbrengsten in 2025 bedroegen €5,8 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €185,2 miljoen in 2024.

Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten liepen op tot een negatief bedrag van €39,4 miljoen in 2025, vergeleken met €95,8 miljoen reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten in 2024. Ze bestonden hoofdzakelijk uit €18,3 miljoen negatieve reële waarde aanpassingen van de kortlopende financiële investeringen, en uit €44,8 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op de geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, deels gecompenseerd door een positief effect van €22,7 miljoen als gevolg van de afwikkeling van een hedging instrument.

liepen op tot een negatief bedrag van €39,4 miljoen in 2025, vergeleken met €95,8 miljoen reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten in 2024. Ze bestonden hoofdzakelijk uit €18,3 miljoen negatieve reële waarde aanpassingen van de kortlopende financiële investeringen, en uit €44,8 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op de geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, deels gecompenseerd door een positief effect van €22,7 miljoen als gevolg van de afwikkeling van een hedging instrument. Netto overige financiële opbrengsten bedroegen €45,2 miljoen in 2025, in vergelijking met €89,4 miljoen netto overige financiële opbrengsten in 2024. Netto-intrestopbrengsten liepen op tot €45,3 miljoen in 2025 in vergelijking met netto-intrestopbrengsten van €88,5 miljoen in 2024, als gevolg van een daling van de intrestvoeten en een verschuiving van beleggingen in termijndeposito’s die financiële opbrengsten genereren naar beleggingen in money market funds die reële waarde aanpassingen genereren. De positieve reële waarde aanpassingen en intrestopbrengsten van geldmiddelen, kasequivalenten en financiële investeringen exclusief alle wisselkoersresultaten bedroegen €103,0 miljoen in 2025 (tegenover €140,4 miljoen in 2024).

Galapagos had €18,6 miljoen inkomstenbelastingopbrengsten in 2025 (in vergelijking met €1,8 miljoen belastingopbrengsten in 2024). Deze toename was hoofdzakelijk het gevolg van de tegenboeking van de uitgestelde belastingverplichtingen gerelateerd aan geactiveerde immateriële activa met betrekking tot de celtherapieactiviteiten, aangezien de onderneming een bijzondere waardevermindering op deze immateriële activa heeft opgenomen. Galapagos heeft in 2025 geen kortlopende belastingschuld opgenomen daar de winst van het boekjaar volledig kan afgezet worden door fiscale aftrekken van het huidige jaar.



Het bedrijf rapporteerde een nettowinst uit voortgezette activiteiten in 2025 van €319,5 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies uit haar voortgezette activiteiten in 2024 van €1,3 miljoen.



De nettowinst uit beëindigde activiteiten gerelateerd aan Jyseleca® in 2025 bedroeg €1,4 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2024 van €75,4 miljoen. Het nettoresultaat uit beëindigde activiteiten omvatte €11,7 miljoen aan R&D kosten, voornamelijk gerelateerd aan de definitieve afwikkeling van betwiste kosten met Alfasigma, en €11,9 miljoen aan overige bedrijfsopbrengsten in verband met de reële waarde aanpassing van de te ontvangen voorwaardelijke vergoeding van Alfasigma als gevolg van een aangepaste verkoopprognose. De bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten in 2024 was voor het grootste deel het gevolg van de meerwaarde van €52,3 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma.



Galapagos rapporteerde een nettowinst in 2025 van €320,9 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2024 van €74,1 miljoen.



Geldmiddelen en financiële investeringen

Geldmiddelen en financiële investeringen bedroegen €2.998,0 miljoen op 31 december 2025, in vergelijking met €3.317,8 miljoen op 31 december 2024. Op 31 december 2025 bevatten de geldmiddelen en financiële investeringen $2.159,0 miljoen in U.S. dollar ($726,9 miljoen op 31 december 2024) die wisselkoerswinsten of -verliezen in het financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien de functionele munteenheid van het bedrijf EUR is (geconverteerd aan een koers van 1,175 €/$ op 31 december 2025).



Een totale netto-afname van €319,8 miljoen in geldmiddelen en financiële investeringen werd gerapporteerd in 2025, vergeleken met een netto-afname van €366,7 miljoen in 2024. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burni van €189,1 miljoen inclusief een inkomende kasstroom van €111,7 miljoen gerelateerd aan opbrengsten uit financiële investeringen, (ii) €128,3 miljoen wisselkoersverliezen, positieve wijzigingen in reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijzigingen in te ontvangen interesten, (iii) €20,0 miljoen converteerbare lening uitgegeven aan een derde partij, en (iv) een netto inkomende kasstroom van €17,6 miljoen uit de verkoop/aankoop van dochterondernemingen.



Financiële prognose

In verband met de afbouw van de celtherapieactiviteiten verwacht het bedrijf een operationele uitgaande kasstroom van ongeveer €50 miljoen in Q1 2026, evenals een eenmalige herstructureringsimpact in cash van €125 tot €175 miljoen in 2026, een vermindering van €25 miljoen vergeleken met de eerdere prognose van €150 tot €200 miljoen. Daarnaast verwacht Galapagos kasuitgaven van ongeveer €35 tot €40 miljoen voor de definitieve implementatie van de herstructurering die in januari 2025 werd aangekondigd. De kosten verbonden aan het lopende TYK2‑programma, inclusief afronding van de fase 2‑klinische studies in DM en SLE en de verdere ondersteuning van het programma richting fase 3‑ontwikkeling, worden in 2026 geraamd op maximaal €40 miljoen.



Galapagos verwacht tegen het einde van 2026 kasstroomneutraal tot positief te zijn, exclusief business development activiteiten of valutafluctuaties. Galapagos verwacht op 31 december 2026 ongeveer €2,775 miljard tot €2,850 miljard aan kasmiddelen en financiële investeringen aan te houden, gebaseerd op een constante EUR/USD‑wisselkoers van 1,175 €/$ op 31 december 2025.



Jaarverslag 2025

Galapagos legt momenteel de laatste hand aan de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2025. De onafhankelijke bedrijfsrevisor heeft bevestigd dat de audit, gerelateerd aan de financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2025, in overeenstemming met de International Standards on Auditing ten gronde is afgewerkt en geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. De assurance-werkzaamheden met betrekking tot de duurzaamheidsinformatie zijn momenteel lopende en nog niet voltooid. Galapagos streeft ernaar het volledig geauditeerde jaarverslag over 2025 op of rond 26 maart 2026 te publiceren.



Conference call en webcast presentatie

Op 24 februari 2026, om 14:00 CET / 8:00 am ET organiseert Galapagos een conference call. Om deel te nemen aan de conference call dient u zich vooraf te registreren via deze link. Inbelnummers worden bij registratie verstrekt. De conference call is 10 minuten voor aanvang toegankelijk via de toegangsinformatie voor de conference call in de e-mail die u na registratie ontvangt, of door de functie “call me” te selecteren. De live webcast is beschikbaar op glpg.com of via de volgende link. De gearchiveerde webcast zal kort na afloop van de call beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren op de website.



Financiële kalender 2026

Datum Details 26 maart Publicatie jaarverslag 2025 en 20-F 2025 28 april Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 6 mei Resultaten eerste kwartaal 2026 (call 7 mei 2026) 10 augustus Resultaten eerste halfjaar 2026 (call 11 augustus 2026) 12 november Resultaten derde kwartaal 2026 (call 13 november 2026)



Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten met ernstige aandoeningen in therapeutische gebieden waar de medische behoefte hoog is. Het bedrijf combineert sterke dealmaking-expertise met een solide basis aan kapitaal om veelbelovende opportuniteiten te identificeren, te verwerven en verder te ontwikkelen, met waardecreatie voor patiënten en aandeelhouders. Met een modaliteitsagnostische aanpak voor de selectie van assets en een flexibele operationele structuur focust Galapagos zich op oncologie en immunologie & inflammatie. Daarbij geeft het bedrijf prioriteit aan programma’s met duidelijke klinische proof‑of‑concept in opkomende therapeutische gebieden. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.



Voor meer informatie, neem contact op met:

Investeerders

Glenn Schulman, PharmD, MPH

+1 412 522 6239

ir@glpg.com



Media

Katie Morris

+1 952 288 6821

katiemorris@ententeinc.com



Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "aanstaande", "toekomst", "schatten", "kunnen", "zullen", "zouden kunnen", "zouden", "potentieel", "vooruit", "doel", "volgende", "voortzetten", "zouden moeten", "aanmoedigen", "nastreven", "vooruitgang", "blijven", "onderzoeken", "verder" en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de richtlijnen van het management met betrekking tot onze financiële resultaten (inclusief richtlijnen met betrekking tot de verwachte resultaten en operationeel gebruik van cash voor het boekjaar 2026); verklaringen met betrekking tot onze business development-strategie, met inbegrip van verklaringen over mogelijke samenwerkings- of overnamekansen, waaronder eventuele transacties in samenwerking met Gilead, en de verwachte voordelen van dergelijke opportuniteiten en samenwerkingen; verklaringen met betrekking tot de afbouw van onze celtherapieactiviteiten, inclusief verklaringen over de verwachte kosten en voordelen van deze afbouw, de voorziene vermindering van het personeelsbestand en daarmee samenhangende sluitingen van vestigingen; en verklaringen met betrekking tot onze kandidaat-producten en partnerprogramma's en eventuele toekomstige kandidaat-producten of goedgekeurde producten, indien van toepassing, waaronder verklaringen met betrekking tot de verwachte timing, opzet en resultaten van lopende en geplande preklinische en klinische studies, inclusief maar niet beperkt tot (i) GLPG3667 in SLE en DM, (ii) GLPG5101 in R/R NHL, en (v) GLPG5301 in R/R MM, inclusief werving voor studies en interim of topline resultaten voor onderzoeken en studies in ons portfolio, verklaringen met betrekking tot de potentiële eigenschappen en voordelen van onze kandidaat-producten, verklaringen met betrekking tot onze commercialiseringsinspanningen voor onze kandidaat-producten en eventuele toekomstige goedgekeurde producten, Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin we actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs als de resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeit van Galapagos, en de ontwikkeling van de sector waarin Galapagos actief is in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat onze verwachtingen en de richtlijnen van het management met betrekking tot onze 2025 resultaten en onze bedrijfskosten, kaspositie en andere financiële schattingen voor 2026 onjuist kunnen zijn (inclusief omdat een of meer van onze veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze inkomsten- en kostenverwachtingen mogelijk niet worden gerealiseerd); het risico dat wij ons momenteel beoogde businessplan of onze strategie niet kunnen uitvoeren en/of dat wij ons businessplan of onze strategie zullen herzien; risico’s met betrekking tot ons vermogen om met succes nieuwe transformatieve business development-transacties te identificeren, na te streven en te realiseren, waaronder ons vermogen om productkandidaten te identificeren die commercieel succesvol en/of winstgevend zullen zijn; risico’s met betrekking tot ons vermogen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten (waaronder mededingingsrechtelijke vereisten met betrekking tot zowel ons als Gilead), onze bestaande overeenkomst met Gilead te wijzigen en andere factoren buiten onze controle aan te pakken die een invloed kunnen hebben op ons vermogen om een potentiële transactie tijdig of al dan niet te realiseren, of, indien gerealiseerd, de voordelen van een dergelijke transactie te verwezenlijken; risico’s met betrekking tot ons vermogen om de afbouw van onze celtherapieactiviteiten succesvol binnen het verwachte tijdsbestek of al dan niet te implementeren, of, indien geïmplementeerd, de beoogde economische voordelen te realiseren; risico’s met betrekking tot negatieve effecten van de afbouw (al dan niet voltooid) op onze aandeelkoers, het behoud van werknemers, zakelijke relaties en de bedrijfsvoering in het algemeen (waaronder het risico op rechtszaken); risico's verbonden aan de productkandidaten en partnerprogramma's van Galapagos, met inbegrip van GLPG5101, het risico dat lopende en toekomstige klinische studies niet worden voltooid binnen de momenteel beoogde tijdlijnen of helemaal niet, de inherente risico's en onzekerheden die verband houden met concurrerende ontwikkelingen, klinische studies, werving van patiënten, productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor reglementaire goedkeuring (met inbegrip van het risico dat de gegevens van de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma's in DM, SLE, R/R NHL, R/R MM en andere indicaties of ziekten, de registratie of verdere ontwikkeling van onze productkandidaten niet ondersteunen vanwege bezorgdheid over de veiligheid of werkzaamheid of om andere redenen), het risico dat we niet in staat zijn om de verwachte voordelen van de benoeming (door middel van coöptatie) van de nieuwe Bestuurder te realiseren, het risico dat de voorlopige en topline gegevens van onze studies, met inbegrip van de GALARISSO, GALACELA, ATALANTA-1, PAPILIO-1 en HESPERIA-studies, mogelijk niet overeenstemmen met de definitieve gegevens; risico's verbonden aan onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze samenwerkingspartner Gilead); het risico dat de overdracht van de Jyseleca® -activiteiten niet de verwachte resultaten zal hebben voor onze activiteiten en bedrijfsresultaten; het risico dat we niet in staat zullen zijn om ons momenteel geplande businessplan verder uit te voeren en/of ons businessplan zullen herzien; en het risico dat onze schattingen met betrekking tot het commerciële potentieel van onze kandidaat-producten (indien goedgekeurd) of onze verwachtingen met betrekking tot de kosten en inkomsten verbonden aan de commercialisatierechten onnauwkeurig zijn. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin we actief zijn, consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of prestaties in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.



1 Minimal improvement per ACR/EULAR is gedefinieerd als de totale verbeteringscore: total improvement score (TIS) of >= 20 points. De TIS is een score die wordt afgeleid uit de evaluatie van de resultaten van zes kernmetingen van de myositis‑ziektactiviteit.

2 M-CDASI-A: Modified Cutaneous Dermatomyositis Disease Area and Severity Index Activity.

3 OLCA: Option, License and Collaboration Agreement





i De operationele cash burn (of operationele kasstroom als deze liquiditeitsmaatstaf positief is) is gelijk aan de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten), min:

- de eventuele netto-opbrengsten uit verhoging van aandelenkapitaal en uitgiftepremies die zijn opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

- de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de financiële investeringen, indien van toepassing, de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

- de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsmaatstaf is naar de mening van het bedrijf een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor het jaar 2025 bedroeg €189,1 miljoen en kan worden aangesloten met het kasstroomoverzicht door rekening te houden met de toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €28,1 miljoen, aangepast voor (i) de nettoverkoop van financiële investeringen voor een bedrag van €219,6 miljoen, (ii) de inkomende kasstroom gerelateerd aan de verkoop/aankoop van dochterondernemingen voor een bedrag van €17,6 miljoen en (iii) de converteerbare lening uitgegeven aan derde partijen van €20,0 miljoen.

Bijlages