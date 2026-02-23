Tenaris Termina el Segundo Tramo de su Programa de Recompra de Acciones por USD 1,200 millones

LUXEMBURGO, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM; Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy su decisión de terminar, con efecto al 3 de marzo de 2026, el segundo tramo de su Programa de Recompra de Acciones anunciado el 27 de mayo de 2025 (el “Programa”).

Como se informó previamente, Tenaris había celebrado un acuerdo de recompra no discrecional con una institución financiera de primera línea para la ejecución de este segundo tramo de USD 600 millones del Programa. Este tramo comenzó el 3 de noviembre de 2025 y estaba previsto que finalizara, a más tardar, el 30 de abril de 2026. Desde el inicio de este tramo, Tenaris ha recomprado 29,295,219 acciones ordinarias por un costo total de aproximadamente USD 583.6 millones, completando así sustancialmente su objetivo de recompras previstas.

Tenaris ha concluído que, en un contexto de alta volatilidad en el mercado, permitir que este tramo del Programa continúe según lo programado inicialmente podría, por aplicación de los mecanismos habituales previstos en el acuerdo de recompra vigente, resultar en la obligación de hacer un pago incremental significativo a su contraparte. En consecuencia, y tras la finalización del período de veda correspondiente a la publicación de sus resultados anuales el 20 de febrero de 2026, Tenaris ha ejercido su derecho a dar por terminado su acuerdo de recompra vigente en la primera fecha en la que tenía permitido hacerlo conforme a los términos del acuerdo.

El directorio de Tenaris evaluará cuándo implementar programas adicionales de recompra en el futuro.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos reales difirieran de manera sustancial de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Estos riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos derivados de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales

