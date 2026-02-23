Alm. Brand A/S - Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen har valgt at stoppe i Alm. Brand A/S – viceadm. direktør Andreas Ruben Madsen udnævnes til ny adm. direktør

Rasmus Werner Nielsen har efter en succesfuld afslutning af sammenlægningen af Alm. Brand og Codan valgt at stoppe som administrerende direktør i Alm. Brand A/S.

Med virkning fra 1. marts udnævnes viceadministrerende direktør og CFO Andreas Ruben Madsen som ny administrerende direktør for koncernen.

Andreas Ruben Madsen har været ansat i koncernen i 10 år, de seneste seks år som CFO og medlem af koncernledelsen, og siden marts 2025 som viceadministrerende direktør.

Bestyrelsesformand Jais Valeur udtaler:

”Andreas Ruben Madsen har haft en afgørende rolle i transformationen af Alm. Brand fra finansielt supermarked til det stærke 100 % danskfokuserede skadeforsikringsselskab, Alm. Brand Group er i dag. Han har samtidig været central i udviklingen af koncernens strategi for de kommende tre år, og det er helt naturligt, at han nu tager over og står i spidsen for at gennemføre strategien.”

”Jeg vil gerne på hele bestyrelsens vegne takke Rasmus Werner Nielsen for hans enorme indsats som adm. direktør siden 2019. Han har stået i spidsen for en udvikling, de færreste selskaber lykkes med på så kort tid, og han afleverer et veldrevet selskab, der har leveret på målsætningerne for strategiperioden og et vellykket 2025. Så når han har valgt at stoppe, er det et velvalgt tidspunkt.”

Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Det har været et kæmpe privilegie at være med til at skabe et Alm. Brand Group, som står stærkt i markedet, med en stærk kultur og så mange dygtige medarbejdere. Med den afsluttede strategiperiode og indfrielsen af de meget ambitiøse målsætninger for 2025, samt lanceringen af den nye strategi, er det nu det helt rigtige tidspunkt for mig at tage hul på et nyt kapitel.”

Group Executive Management vil fra 1. marts 2026 udgøres af administrerende direktør Andreas Ruben Madsen, CCO Camilla Amstrup og COO Bo Krag Esbensen.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for Investor Relations og ESG

Mads Thinggaard

mobil nr. 2025 5469

Presse:

Kommunikationsdirektør

Claus Kappel Christensen

Mobil nr. 2524 8993

