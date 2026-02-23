SKAGI: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Á aðalfundi Skaga hf. (Skaga) þann 27. mars 2025 var samþykkt að heimila stjórn, í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun, að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10 % af hlutafé félagsins.
Þann 17. október 2025 barst Skaga samþykki frá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands („fjármálaeftirlitið“) fyrir endurkaupum fyrir allt að 1.500 m.kr. Stjórn Skaga hefur á grundvelli fyrrgreindra heimilda ákveðið að hefja framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi að lækka hlutafé þess eða mæta skuldbindingu vegna kaupréttarsamninga á grundvelli kaupréttaráætlunar skv. 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og til að mæta skuldbindingum vegna kaupauka í formi hlutabréfatengdra réttinda starfsmanna skv. starfskjarastefnu og kaupaukakerfi félagsins.
Að þessu sinni er áætlað að kaupa, allt að 40 milljón hluta að nafnvirði, en það jafngildir um 2,09% af útgefnu hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.916.079.970 að nafnvirði. Heildarfjárhæð endurkaupanna verður þó aldrei hærri en 750 milljónir króna. Endurkaup munu hefjast 2. mars nk. og gert er ráð fyrir að endurkaupum samkvæmt áætluninni ljúki í síðasta lagi við lokun markaða 5. júní 2026 eða fyrr, ef skilyrði um hámarkskaup eru uppfyllt fyrir þá dagsetningu.
Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hámarksmagn hvers viðskiptadags miðast við 25% af meðaldagsveltu undangenginna 20 viðskiptadaga, en þó aldrei hærra en 1,15 milljón hlutir að nafnverði. Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram.
Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Endurkaupin verða framkvæmd af Acro verðbréfum hf., sem tekur allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.
Frekari upplýsingar veitir:
Leifur Hreggviðsson, með tölvupósti á fjarfestatengsl@skagi.is