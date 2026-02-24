Lerøy Seafood Group ASA: Resultat for fjerde kvartal 2025

LERØY SEAFOOD GROUP ASA: SOLID DRIFT OG GOD BIOLOGI I FJERDE KVARTAL

“Operasjonelt driftsresultat i fjerde kvartal 2025 ble NOK 758 millioner. Resultatet reflekterer god underliggende drift i konsernet, med solide bidrag fra Havbruk og et svært sterkt kvartal i segment Videreforedling, salg og distribusjon (VAP S&D). Selv om året har vært preget av lave laksepriser, viser fjerde kvartal effekten av en robust og helintegrert verdikjede», sier konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad.

HAVBRUK: BEDRE PRISER MOT SLUTTEN AV KVARTALET OG GOD BIOLOGI

Operasjonelt driftsresultat i havbrukssegmentet endte på NOK 564 millioner i fjerde kvartal 2025, som er noe lavere enn samme periode i fjor.

«Prisene på laks og ørret bedret seg betydelig mot slutten av kvartalet, samtidig som den biologiske utviklingen var noe bedre enn forventet. Kostnadene falt kvartal-over-kvartal, og vi går inn i 2026 med en god biologisk situasjon», sier Beltestad.

VAP S&D: LEVERER PÅ AMBISIØST INNTJENINGSMÅL PRESENTERT I 2022



VAP S&D leverte et operasjonelt driftsresultat på NOK 317 millioner i fjerde kvartal, en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Operasjonelt driftsresultat for 2025 endte på NOK 1 290 millioner, og det ambisiøse målet på NOK 1,25 milliarder satt i 2022 er dermed nådd.

«Vi har bygget lønnsomhet over tid gjennom økte volumer, bedre kapasitetsutnyttelse og målrettet forbedringsarbeid. Det er et viktig veiskille for Lerøy, og 2025 er det klart beste året i dette segmentets historie», sier konsernlederen.

VILLFANGST: HØYE PRISER, MEN LAVERE KVARTALSRESULTAT

Villfangstsegmentet leverte et operasjonelt driftsresultat på NOK -29 millioner i fjerde kvartal, mot NOK 6 millioner samme kvartal i fjor. Lavere fangstvolumer som følge av reduserte kvoter, kombinert med høye råvarepriser, påvirket marginene i den landbaserte industrien.

UTSIKTER

For 2026 forventer Lerøy lavere kost per produsert kilo i havbruk sammenlignet med 2025. Guidet slaktevolum i Norge holdes uendret på 195 000 GWT. Samlet volum inkludert andel av Scottish Sea Farms forventes å bli 216 500 GWT i 2026.

«Fortsatt god biologisk utvikling gir høye slaktevolum og påvirker laksepriser også i starten av 2026. Dette gir lavere inntjening på kort sikt, men den gode biologien er positiv på lengre sikt. Lerøy har over tid utviklet en sterkt og fremtidsrettet verdikjede, og vi ser frem til å presentere strategi og langsiktige mål på kapitalmarkedsdager 2. og 3. mars i 2026», avslutter Beltestad.

