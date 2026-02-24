Solvay 2025 vierde kwartaal en jaarresultaten

Persbericht Gereglementeerde informatie, gepubliceerd op 24 februari 2026, om 7u00 CET

Sterke vrije kasstroomgeneratie in een uitdagende omgeving

Hoogtepunten

De onderliggende netto-omzet voor het volledige jaar 2025 bedroeg €4,3 miljard, ‑6,5% organisch versus 2024. De overzeese Soda ash markt en de Coatis markt waren zwakker in 2025 terwijl Peroxides en bicarbonaat groeiden jaar-op-jaar. Onderliggende EBITDA bedroeg €881 miljoen (‑13,4% organisch versus 2024), met behoud van een sterke onderliggende EBITDA‑marge van 20,7%, ondanks uitdagingen.

voor het volledige jaar 2025 bedroeg €4,3 miljard, ‑6,5% organisch versus 2024. De overzeese Soda ash markt en de Coatis markt waren zwakker in 2025 terwijl Peroxides en bicarbonaat groeiden jaar-op-jaar. bedroeg €881 miljoen (‑13,4% organisch versus 2024), met behoud van een sterke onderliggende EBITDA‑marge van 20,7%, ondanks uitdagingen. Strategische transformatie ‑initiatieven leverden opnieuw concrete resultaten, met structurele kostenbesparingen van €101 miljoen in 2025 (€211 miljoen cumulatief). Transformatiekosten hadden een negatieve impact van €‑27 miljoen op de EBITDA en €‑71 miljoen op de vrije kasstroom.

‑initiatieven leverden opnieuw concrete resultaten, met van €101 miljoen in 2025 (€211 miljoen cumulatief). hadden een negatieve impact van €‑27 miljoen op de EBITDA en €‑71 miljoen op de vrije kasstroom. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €306 miljoen in 2025, tegenover €445 miljoen in 2024.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €306 miljoen in 2025, tegenover €445 miljoen in 2024. Sterke vrije kasstroom 1 van €350 miljoen in 2025, waarbij hogere kasuitstromen voor voorzieningen volledig werden gecompenseerd door een sterke bijdrage van het werkkapitaal en kapitaalinvesteringen die beperkt werden tot €292 miljoen.

van €350 miljoen in 2025, waarbij hogere kasuitstromen voor voorzieningen volledig werden gecompenseerd door een sterke bijdrage van het werkkapitaal en die beperkt werden tot €292 miljoen. De onderliggende nettoschuld bedroeg €1,6 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,8x.

bedroeg €1,6 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,8x. Totaal voorgesteld brutodividend van €2,43 per aandeel , onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.

, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders. Duurzaamheidsroadmap op koers: Scope 1 & 2 CO₂‑eq‑emissies zijn sinds 2021 met ‑29% verminderd, en liggen daarmee al dicht bij de doelstelling voor 2030.

op koers: Scope 1 & 2 CO₂‑eq‑emissies zijn sinds 2021 met ‑29% verminderd, en liggen daarmee al dicht bij de doelstelling voor 2030. Vooruizichten voor 2026 : Solvay verwacht een onderliggende EBITDA tussen €770 miljoen en €850 miljoen en een vrije kasstroom 1 van minstens €200 miljoen (na transformatiekosten).

: Solvay verwacht een onderliggende EBITDA tussen €770 miljoen en €850 miljoen en een vrije kasstroom van minstens €200 miljoen (na transformatiekosten). Bevestiging van het dividendbeleid (stabiel tot stijgend) en de toewijding aan een investment-grade rating





Onderliggende kerncijfers (in € mln) Kw4 2025 Kw4 2024 % joj % organisch 2025 2024 % joj % organisch Netto-omzet 995 1 134 -12,3% -9,6% 4 262 4 686 -9,0% -6,5% EBITDA 169 256 -33,9% -29,8% 881 1 052 -16,3% -13,4% EBITDA-marge 17,0% 22,6% -5,6pp 20,7% 22,5% -1,8pp Vrije kasstroom1 137 41 n.m. 350 361 -3,0% ROCE 13,6% 17,6% -4,0pp



1 Vrije kasstroom is de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Philippe Kehren, CEO van Solvay

"In 2025 leverden we een sterke prestatie op het vlak van vrije kasstroom1 en behielden we onze aantrekkelijke EBITDA‑marge, terwijl we tegelijkertijd verdere vooruitgang boekten in onze strategische en duurzaamheids­engagementen die Solvay op lange termijn vormgeven. Dit alles gebeurde ondanks aanhoudende marktzwakte en voortdurende geopolitieke onzekerheid. Onze vooruitgang op het gebied van kostenbesparingen, onze gedisciplineerde kapitaalallocatie en de ontwikkeling van onze energietransitieprojecten weerspiegelen de vastberadenheid van onze teams. Op korte termijn wegen transformatiekosten op onze prestaties, maar deze zijn noodzakelijk in onze transformatie naar het Solvay van de toekomst.”

Focus op kapitaalallocatie, kosten en cash

Solvay blijft zich inzetten voor zijn “Essential Chemistry”-strategie en het duidelijke kader voor kapitaalallocatie.

In de huidige uitdagende omgeving zijn kostenbesparingen een cruciale hefboom van het management om de prestaties te ondersteunen. Het besparingsprogramma heeft in de eerste twee jaar al meer dan €200 miljoen opgeleverd, dankzij verdere digitalisering en vereenvoudiging binnen de groep.

In het bijzonder heeft het bedrijf de voorbije twee jaar de industriële voetafdruk geoptimaliseerd om een zo competitief mogelijke activa-basis te behouden en deze, waar nodig, aan te passen aan de veranderende regionale vraag‑ en aanboddynamiek. Gisteren kondigde Solvay in de Soda Ash businessunit de start van een consultatieproces aan om de productiecapaciteit in Torrelavega (Spanje) aan te passen naar 420 kt. In de businessunit Peroxides zijn de sites van Warrington (VK) en Povoa (Portugal) gesloten. In de businessunit Special Chem is de site in Salindres (Frankrijk) gesloten en werd de herstructurering van de twee Duitse sites aangekondigd.

Solvay prioriteert investeringen volgens zijn kader voor kapitaalallocatie, waarbij essentiële kapitaalinvesteringen en dividenden de hoogste prioriteit krijgen. Discretionaire investeringen worden beoordeeld op waarde en financiële haalbaarheid, en blijven op de korte termijn beperkt tot gerichte investeringen, zoals in bicarbonaat en elektronische kwaliteit peroxides. Tot slot zal het bedrijf zijn portefeuille blijven evalueren om te verzekeren dat deze in lijn blijft met de langetermijnstrategie en de prioriteiten inzake kapitaalallocatie.

Vooruitzichten voor 2026

In 2026 verwacht Solvay dat de geopolitieke en macro-economische tegenwind zal aanhouden en op de vraag in eindmarkten zal blijven drukken, terwijl de concurrentiële prijsdruk in bepaalde activiteiten eveneens zal blijven. Transformatiekosten (Transition Services Agreement uitfasering, uitrol nieuw ERP-systeem, herstructurering Fluorine activiteiten) zullen blijven wegen op de EBITDA en de vrije kasstroom in 2026, alvorens geleidelijk af te nemen vanaf 2027. Tot slot, optimaliseert het bedrijf zijn portefeuille van CO 2 -emissierechten verder in 2026, met een vergelijkbare impact als in 2025.

Solvay’s vooruitzichten voor het volledige jaar 2026 zijn als volgt:

Onderliggende EBITDA tussen €770 miljoen en €850 miljoen. Dit omvat een jaar‑op‑jaar negatieve valuta‑impact van €20 miljoen (uitgaande van een wisselkoers 2 van 1,20 EUR/USD) en bijkomende €40 miljoen transformatiekosten.

van 1,20 EUR/USD) en bijkomende €40 miljoen transformatiekosten. Vrije kasstroom voor Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van minstens €200 miljoen, na ongeveer €90 miljoen transformatiekosten, en met kapitaalinvesteringen begrensd op €300 miljoen.

Gecumuleerde structurele kostenbesparingen rond €300 miljoen tegen eind 2026.





Solvay blijft zich inzetten voor de pijlers van zijn financieel beleid: een stabiel tot groeiend dividend en het behoud van een “investment‑grade rating”.

2 Solvay is blootgesteld aan verschillende valuta’s. Wij schatten dat de gemiddelde jaarlijkse impact van wisselkoersschommelingen op de onderliggende EBITDA €10 miljoen bedraagt per beweging van 5 USD cent en €5 miljoen per beweging van 25 BRL cent.

Dividend

In lijn met het dividendbeleid, heeft de Raad van Bestuur besloten om een totaal brutodividend van €2,43 per aandeel voor te stellen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering die gepland is op 12 mei 2026. Indien goedgekeurd en rekening houdend met het interim brutodividend van €0,97 per aandeel dat werd uitbetaald op 21 januari 2026, zal een slot brutodividend van €1,46 per aandeel worden uitbetaald op 20 mei 2026.

