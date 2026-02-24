RÉSULTATS ANNUELS 2025: Performance nettement améliorée, progrès tangibles sur les priorités clés du Groupe, en bonne voie pour atteindre un levier financier de 1,5x fin 2026

COMMUNIQUÉ

NANTERRE (FRANCE)

24 février 2026

RÉSULTATS ANNUELS 2025

Performance nettement améliorée en 2025

Progrès tangibles sur les priorités clés du Groupe

En bonne voie pour atteindre un levier financier de 1,5x fin 2026

Les résultats 2025 témoignent d'une amélioration continue des marges et d'un désendettement soutenu par une forte génération de cash-flow





(Les chiffres présentés sont avant l'application de la norme IFRS 5, sauf indication contraire)

Chiffre d'affaires publié de 26,2 mds€, ou 27 mds€ à changes constants (stable par rapport à 2024) Marge opérationnelle de 5,6 % des ventes, + 40 pb par rapport à 2024 Cash-flow net de 962 millions d'euros, en hausse de 47 % par rapport à 2024

Dette nette/EBITDA ajusté de 1,7x contre 2,0x à fin 2024 ; dette nette en baisse de 0,6 milliard, à 6,0 milliards d'euros

Perte nette de 2,1 milliards d'euros en 2025 (après IFRS 5), reflétant princiaplement des charges exceptionnelles non cash liées à la transformation et à la rationalisation du portefeuille





Cession prévue de l'activité Interiors, étape clé de la simplification du portefeuille et du renforcement du profil financier du Groupe



Négociations avancées en cours avec plusieurs parties La transaction réduirait la dette nette d’au moins 1 milliard d’euros

Perspectives 2026 : poursuite de l’amélioration de la rentabilité et réduction du ratio d'endettement à 1,5x dans un contexte de ventes plus faibles

Martin FISCHER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

« La mise en œuvre rigoureuse de nos trois priorités stratégiques – améliorer la performance, transformer l'entreprise et dynamiser notre culture – a produit des résultats tangibles en 2025 et renforcé les fondamentaux du Groupe au moment d’ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de FORVIA.

La solidité et la qualité de notre performance opérationnelle en 2025 reflètent l'engagement exceptionnel de nos équipes et une discipline sans faille dans l’exécution. L'amélioration soutenue de la marge opérationnelle et de la génération de flux de trésorerie ont permis une réduction significative de notre levier financier.

Nous avons également engagé des actions décisives à un moment clé de transformation pour FORVIA, en redéfinissant notre portefeuille et en clarifiant nos priorités stratégiques. La cession prévue de notre activité Interiors, actuellement en phase de négociation avancée, constituerait une étape importante dans le recentrage du Groupe sur les domaines où nous disposons des meilleurs atouts pour réussir et créer de la valeur à long terme. Une fois finalisée, cette transaction devrait réduire notre dette nette de plus d'un milliard d'euros et renforcer encore notre profil financier.

Ces décisions stratégiques se traduisent par des charges exceptionnelles non cash importantes en 2025, illustrant une gestion de portefeuille claire et rigoureuse. Bien qu'elles pèsent sur le résultat net publié, elles s’inscrivent pleinement dans notre objectif de simplifier le Groupe, de renforcer sa résilience et de positionner FORVIA sur une trajectoire durable de création de valeur.

Avec ces bases solidement établies, la Journée Investisseurs d'aujourd'hui marque la prochaine étape de notre transformation. Nous présentons notre nouvelle feuille de route stratégique, avec un engagement clair à délivrer l’essentiel afin de déployer le potentiel de la prochaine phase de création de valeur de FORVIA. »

Clause de protection

La cession prévue de l’activité Interiors représente une opération d'envergure qui nécessite l'application du traitement comptable IFRS 5 dans les états financiers. L'activité Interiors a été rétrospectivement classée comme « activité abandonnée ». Tous les chiffres financiers pour 2025 sont présentés avant l'application de la norme IFRS 5, sauf indication contraire dans le présent document.

À titre de référence, les annexes fournissent des états financiers détaillés après application de la norme IFRS 5.

RÉSULTATS FINANCIERS 2025 (analyse détaillée en annexe p.10)

Chiffre d'affaires consolidé et résultat d'exploitation du groupe en 2025





GROUPE (en millions d’euros) FY 2024 Effet devises Croissance organique FY 2025 Variation Ventes 26 974 - 797 - 24 26 154 - 820 - 3,0% - 0,1% - 3,0% Résultat opérationnel 1 400 1 456 + 3,3% En % des ventes 5,2% 5,6% + 40 pb

En 2025, la production automobile mondiale a augmenté de 3,9 % pour atteindre 93,0 millions de véhicules légers (estimations de S&P Mobility, février 2026). La forte croissance enregistrée en Chine (+10,2 %) a largement compensé les baisses observées en Europe et en Amérique du Nord (respectivement -0,8 % et -1,2 %). Ces changements régionaux ont entraîné un effet géographique défavorable d'environ 2,5 points de pourcentage pour FORVIA.

Ventes organiques stables en 2025, avec une hausse de 1,5 % des ventes de produits :

Les ventes organiques sont restées globalement stables (-0,1 %), avec une hausse de 1,5 % des ventes de produits, entièrement compensée par la baisse des ventes d'outillages, qui se sont normalisées par rapport à une base particulièrement élevée en 2024.

La croissance organique a été tirée par une progression à deux chiffres chez Electronics et par un rebond chez Clean Mobility.

Les effets de change, qui ont commencé à peser à partir du deuxième trimestre, ont eu un impact négatif de 797 millions d'euros sur les ventes (-3,0 %), principalement en raison du dollar américain et du yuan chinois.





Résultat opérationnel consolidé 2025 de 1 456 millions d'euros, en hausse de 40 points de base à 5,6 % du chiffre d'affaires :

La progression des marges a été soutenue par tous les groupes d'activités, à l'exception de Lighting.

L'amélioration par rapport à l'année précédente s'explique par :

Les premiers bénéfices significatifs du programme EU-FORWARD, associées à des économies supplémentaires liées à la restructuration hors d'Europe, pour un montant total de 165 millions d'euros,

63 millions d'euros de synergies réalisées grâce à FORVIA HELLA, permettant au Groupe d'atteindre son objectif de 400 millions d'euros à fin 2025,

Une discipline stricte en matière de coûts de production et d'exploitation (gel des embauches, restrictions de déplacement, réduction des dépenses marketing, etc.),

L’amélioration continue des performances industrielles,

Et malgré :

Un impact de 146 millions d'euros lié à la réduction de la capitalisation de la R&D,

Un effet de change négatif de 69 millions d'euros.

Grâce à la mise en place de contre-mesures efficaces, la mise en œuvre de droits de douane accrus aux États-Unis n'a pas eu d'impact significatif sur la performance en 2025.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 2025





en millions d’euros FY 2024 FY 2025 Variation Résultat opérationnel 1 400 1 456 +56 Amortissements. et provisions pour dépréciation 1 955 2 057 +106 EBITDA ajusté 3 355 3 513 +162 % des ventes 12,4% 13,4% +100 pb Dépenses d'investissement (capex) -973 -701 +272 R&D capitalisée -1 039 -880 +159 Variation du BFR, y compris affacturage 619 303 -316 Restructurations -208 -252 -43 Autres (opérationnels) -198 -117 +81 Frais financiers -564 -525 +46 Impôts -337 -380 -48 Cash-flow net

En % des ventes 655

2,4% 962

3,7% +307









Le flux de trésorerie net a augmenté de 47 % pour atteindre 962 millions d’euros, porté par une nette amélioration de trois facteurs récurrents :

EBITDA en hausse, atteignant 13,4 % du chiffre d’affaires, en progression de 100 points de base par rapport à 2024,

Une réduction de 28 % des dépenses d’investissement, reflétant la rigueur sur les capex et le report de certains programmes,

Une baisse de 15 % des dépenses de R&D capitalisées, principalement due à une diminution de 12 % des coûts de développement (-249 millions d’euros) tout en assurant une augmentation des dépenses d’innovation. Ces deux éléments ont représenté 6,0 % du chiffre d’affaires, contre 7,5 % en 2024.





La variation du fonds de roulement et l’affacturage ont généré un flux net de 303 millions d’euros, les encaissements solides ayant plus que compensé la réduction du poste fournisseurs. L’encours d’affacturage de créances clients s’élevait à 1,2 milliard d’euros fin 2025, contre 1,3 milliard fin 2024.

L’augmentation annuelle des décaissements liés à l’impôt reflète principalement le remboursement de 68 millions d’euros de retenue à la source reçu au premier semestre 2024, lié au dividende extraordinaire de FORVIA HELLA reçu en 2023.

Après versement des dividendes aux minoritaires (105 millions d’euros), les nouveaux contrats de location (178 millions d’euros, en baisse de 20 % par rapport à 2024) et 66 millions d’euros d’autres flux (principalement liés aux variations de change), la dette financière nette au 31 décembre 2025 a été réduite de 613 millions par rapport au 31 décembre 2024 et s’établit à 6 010 millions d’euros en fin d’année.

Le ratio dette nette/EBITDA ajusté s'établissait à 1,7x à la fin de 2025, contre 2,0x à la fin de 2024.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE





Avant IFRS 5 IFRS 5 En million d’euros 2024 2025 2024 2025 Ventes 26 974 26 156 21 879 21 347 Marge opérationnelle 1 400 1 456 1 176 1 285 % des ventes 5,2% 5,6% 5,4% 6,0% Cash Flow Net 655 962 385 962* % des ventes 2,4% 3,7% 1,8% 4,5%*

*823 millions d’euros et 3,9% des ventes hors variation de l’affacturage

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2025 (IFRS 5)





en millions d'euros FY 2024 FY 2025 2025 IFRS5 Chiffre d’affaires 26 974 26 154 21 347 Résultat opérationnel 1 400 1 456 1 285 % des ventes 5.2% 5.6% 6.0% Amortissement des actifs incorporels acquis -190 -181 -181 Charges de restructurations -362 -478 -410 Autres produits et charges opérationnels non courants -86 -38 -38 Charges nettes de financement -495 -457 -430 Autres revenus et charges financiers -50 -138 -117 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 229 164 109 Impôts sur les bénéfices avant dépréciations d’IDA -235 -251 Part de résultat net des sociétés liées avant dépréciation de SYMBIO -18 4 Résultat net pour la période des activités non poursuivies -26 Part des intérêts minoritaires -161 -86 Résultat net consolidé part du Groupe, avant exceptionnels -185 -249 Dépréciation des écarts d’acquisition -920 Moins-value liée à la cession d’Interiors -578 Dépréciation d’actif sur SYMBIO -209 Dépréciation d’impôts différés d’actifs (IDA) -135 Total charges exceptionnelles -1,842 Résultat net consolidé, part du Groupe -185 -2 091

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s'est soldé par une perte nette de 2 091 millions d'euros en 2025, essentiellement due à des charges exceptionnelles non cash d’environ 1,85 milliard d'euros, reflétant la profonde transformation et rationalisation du portefeuille du Groupe.

Ces charges se répartissent en trois grandes catégories :

920 millions d'euros de charges de dépréciation liées à : Lighting , reflétant des prévisions de ventes en baisse à court terme et des difficultés opérationnelles, Electronics (principalement Clarion Electronics ), en raison de la rationalisation en cours du portefeuille et de perspectives de croissance plus modestes.

La comptabilisation d'une perte en capital non-cash estimée à 578 millions d'euros liée au projet de cession de l’activité Interiors , en application de la norme comptable IFRS 5. Environ 150 millions d'euros de coûts de transaction fiscale seront comptabilisés à la clôture de l'opération.

d'euros liée au projet de cession de l’activité , en application de la norme comptable IFRS 5. Environ 150 millions d'euros de coûts de transaction fiscale seront comptabilisés à la clôture de l'opération. 209 millions d'euros de dépréciation de la participation du Groupe dans Symbio (détenue conjointement par Michelin, Stellantis et FORVIA), reflétant l'impact total de la décision de Stellantis d'arrêter ses activités dans le domaine de l'hydrogène.

de la participation du Groupe dans (détenue conjointement par Michelin, Stellantis et FORVIA), reflétant l'impact total de la décision de Stellantis d'arrêter ses activités dans le domaine de l'hydrogène. 135 millions d'euros de dépréciation d’impôts différés d’actifs en France et en Allemagne.

Le résultat net consolidé, part du Groupe, reflète aussi :

Charges de restructuration





Le déploiement rapide du programme EU-FORWARD — avec 6 400 suppressions d'emplois annoncées d'ici fin 2025, en avance sur le calendrier prévu — explique le niveau élevé des coûts de restructuration, qui ont atteint 410 millions d'euros. Ces coûts devraient avoir atteint leur pic en 2025 et diminuer à partir de 2026.

Intérêts financiers net





Les charges financières nettes ont représenté une charge de 430 millions d'euros et devraient diminuer à l’avenir.

Impôts sur les sociétés





Hors impact non cash mentionné ci-dessus, les impôts ont représenté une charge de

251 millions d’euros.

FORTE AMÉLIORATION DE LA MATURITÉ DE LA DETTE DU GROUPE

FORVIA a levé environ 2,7 milliards d'euros de nouvelles dettes et remboursé 3,4 milliards d'euros d'emprunts à court terme, tout en lissant ses échéances de dette, de 2027 à au-delà de 2032.

Ces nouvelles émissions reflètent une diversification des sources de financement. Outre les opérations sur les marchés des obligations en euros et des Schuldschein, le Groupe a accédé pour la première fois au marché obligataire américain, émettant un total de 1 milliard de dollars américains, et a également levé un prêt bancaire libellé en yuan chinois.

Ces produits ont été utilisés pour rembourser intégralement les échéances 2025 et la plupart des échéances 2026 ainsi que pour réduire significativement les échéances 2027. En conséquence, les échéances de dette du Groupe sont désormais bien réparties entre 2027 et 2031 et au-delà.

Ces opérations ont prolongé la durée moyenne de la dette à 3,4 ans à la fin de l'exercice 2025, contre 3,1 ans à la fin de l'exercice 2024.

De plus, grâce à des initiatives de remontée de cash, la dette brute a été réduite de 852 millions d'euros pour atteindre 10 280 millions d'euros à la fin de 2025, et la trésorerie brute a été réduite de 243 millions d'euros pour atteindre 4 257 millions d'euros. FORVIA a l'intention d’accélérer les remontées de cash afin d'optimiser davantage la dette brute et ainsi réduire les coûts financiers.

DIVIDENDES 2026

Lors de sa réunion du 23 février 2026, le Conseil d'administration a décidé de réviser la politique de dividende. FORVIA reste déterminé à offrir des retours sur capital durables à ses actionnaires.

Les dividendes et les rachats d'actions seront déterminés en fonction des performances financières et de la situation financière du groupe, y compris son objectif d'endettement.

Conformément aux priorités actuelles du Groupe en matière de désendettement, le conseil d'administration a décidé de proposer qu’aucun dividende ne soit distribué en 2026.

AUTRES FAITS MAJEURS DE 2025

Nouveau modèle d’organisation visant à stimuler l'agilité et la performance

L'industrie automobile évolue dans un environnement complexe et en mutation rapide, qui exige une agilité et une réactivité accrues. Afin d'accompagner sa profonde transformation, le Groupe a lancé deux projets stratégiques visant à mener efficacement le changement.

Le modèle organisationnel est en cours de transformation, avec la définition d'une structure claire de reporting financier. La nouvelle organisation est centrée sur les divisions (partie régionale des business groups), favorisant la responsabilisation et l’autonomie des équipes.

À travers le projet SIMPLIFY, le Groupe vise à réinventer ses méthodes de travail dans les domaines des frais généraux et administratifs et des opérations indirectes. Il a mené un exercice de benchmarking approfondi afin d'identifier les domaines à améliorer, ce qui a conduit à la définition de leviers structurels clés, tels que l'élimination des tâches non essentielles, l'automatisation des activités transactionnelles avec GenAI et l'optimisation de la conception organisationnelle.

L'objectif du projet est de réduire le coût de base de 110 millions d'euros d'ici 2028, grâce à des coûts de restructuration d'environ 150 millions d'euros sur la période 2025-2028.

Prises de commandes tirées par les constructeurs chinois et Electronics

En 2025, FORVIA a enregistré un carnet de commandes de 27 milliards d'euros, contre 31 milliards d'euros en 2024, reflétant principalement le report d’appels d'offres dans le contexte du ralentissement de l'électrification, tout en continuant à réduire les coûts de lancement.

Ce carnet de commandes a continué d'afficher une dynamique solide dans le domaine de l'électronique et dans les régions à forte croissance :

L'électronique a représenté 28 % du carnet de commandes total, grâce à HELLA Electronics

L'Asie, dont la Chine, ont contribué pour respectivement 34 % et 28 % des prises de commandes en 2025, notamment soutenues par les constructeurs chinois.

CESSION PRÉVUE DU LA BUSINESS GROUP INTERIORS

FORVIA est en négociations avancées avec plusieurs parties en vue de céder son activité Interiors.

Cette cession permettrait au groupe de se concentrer davantage sur les domaines technologiques à forte croissance et de renforcer sa flexibilité financière, tout en soutenant le développement à long terme de l'activité Interiors dans le contexte d’un nouvel actionnariat.

Une fois finalisée, cette transaction réduirait la dette nette d'au moins 1 milliard d'euros.

PERSPECTIVES POUR 2026

Le Groupe anticipe que l’environnement de production reste volatil et incertain en 2026. Selon les estimations de S&P Mobility de février, la production automobile mondiale devrait s'élever à 92,8 millions de véhicules légers en 2026, soit une baisse de 0,2 % par rapport à 2025. Cette baisse traduit un recul dans toutes les grandes régions où FORVIA est présent (Europe : -1,8 %, Amérique du Nord : -1,6 %, Chine : -1,2 %), conduisant à un effet mix géographique négatif estimé à 1 point pour 2026.

Dans ce contexte, FORVIA continuera à appliquer un contrôle rigoureux des coûts et une gestion stricte de la trésorerie. Le Groupe table notamment sur le soutien supplémentaire apporté par la mise en œuvre du programme EU-FORWARD et sur les premiers bénéfices de son programme SIMPLIFY en cours.

Le groupe prévoit en 2026* :

un chiffre d’affaires compris entre 20,0 et 21,0 milliards d’euros, à taux de change constants** (21,3 milliards d’euros en 2025 après IFRS 5)

compris entre 20,0 et 21,0 milliards d’euros, à taux de change constants** (21,3 milliards d’euros en 2025 après IFRS 5) une marge opérationnelle comprise entre 6,0 % et 6,5 % du chiffre d’affaires (6.0% en 2025 après IFRS 5)

comprise entre 6,0 % et 6,5 % du chiffre d’affaires (6.0% en 2025 après IFRS 5) un cash-flow net supérieur ou égal à 3.0% du chiffre d’affaires (3,9% en 2025 après

IFRS 5 hors variation de l’affacturage)

supérieur ou égal à 3.0% du chiffre d’affaires (3,9% en 2025 après IFRS 5 hors variation de l’affacturage) un ratio Dette / EBITDA ajusté de 1,5x au 31 décembre 2026 (1,7x fin 2025)

*Les prévisions supposent qu'aucune autre perturbation majeure n'affecte matériellement la production ou les ventes au détail dans l'une ou l'autre des principales régions automobiles au cours de l'année.

**Taux de change moyens 2025 : EUR/USD = 1,13 ; EUR/CNY = 8,11

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 23 février 2026 et a examiné le présent communiqué de presse. Les procédures d’audit relatives aux comptes consolidés ont été réalisées. Les commissaires aux comptes sont en cours d’émission de leur rapport sans réserve. Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ». Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux estimations de S&P Global Mobility datées de février 2026, avec 93,0 millions de véhicules produits en 2025 et 92,8 millions en 2026).



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

24 avril 2026 Résultats du T1 2026 (avant l’ouverture du marché)

(avant l’ouverture du marché) 4 juin 2026 Assemblée générale (Nanterre)

(Nanterre) 21 juillet 2026 Résultats du S1 2026 (avant l’ouverture du marché)

(avant l’ouverture du marché) 2 novembre 2026 Résultats du T3 2026 (avant l’ouverture du marché)

Un webcast aura lieu aujourd’hui de 9h30 à 13h00 (heure de Paris) pour présenter les résultats annuels 2025 et la Journée Investisseurs.

Si vous souhaitez suivre la présentation via webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

FORVIA 2025 Full Year Results & Capital Markets Day

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France : +33 (0) 1 7037 7166

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

Allemagne : +49 (0) 30 3001 90612

États-Unis : +1 786 697 3501

ANNEXES

VENTES ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR BUSINESS GROUPS EN 2025

Ventes

IFRS 5 Avant IFRS 5 En millions d’euros 2025 2024 2025 2024 Variation Variation Organique SEATING 8 160 8 636 8 159 8 634 - 5,5% - 3,3% ELECTRONICS 4 567 4 190 4 566 4 189 + 9,0% + 11,8% INTERIORS 4 817 5 108 - 5,7% - 1,9% LIGHTING 3 625 3 879 3 625 3 879 - 6,5% - 4,9% CLEAN MOBILITY 4 010 4 154 4 010 4 153 - 3,5% + 1,2% LIFECYCLE SOLUTIONS 977 1 011 977 1 011 - 3,3% + 0,1% AUTRES 8 8 - - - - GROUPE 21 347 21 879 26 154 26 974 - 3,0% - 0,1%

La croissance organique a été principalement tirée par Electronics et Clean Mobility.

Seating a enregistré un premier semestre solide, mais les ventes du second semestre ont été affectées par un mix client défavorable en Europe et en Chine, où son client BYD a connu un ralentissement de sa production.





a enregistré un premier semestre solide, mais les ventes du second semestre ont été affectées par un mix client défavorable en Europe et en Chine, où son client BYD a connu un ralentissement de sa production. Electronics a enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les grandes régions, grâce à la montée en puissance de programmes dans le domaine des radars et de la direction assistée électronique en Europe et en Amérique du Nord, et à la forte demande des constructeurs japonais.





a enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les grandes régions, grâce à la montée en puissance de programmes dans le domaine des radars et de la direction assistée électronique en Europe et en Amérique du Nord, et à la forte demande des constructeurs japonais. Interiors a enregistré une croissance organique de 4,5 % de ses ventes de produits ; toutefois, la performance globale a été pénalisée par la normalisation des ventes d'outillages après des niveaux exceptionnellement élevés en 2024.





a enregistré une croissance organique de 4,5 % de ses ventes de produits ; toutefois, la performance globale a été pénalisée par la normalisation des ventes d'outillages après des niveaux exceptionnellement élevés en 2024. Lighting a continué à subir l'impact négatif de l'arrêt de programmes à fort volume, notamment en Amérique du Nord et en Chine, ainsi que de la faiblesse persistante du marché en Europe.





a continué à subir l'impact négatif de l'arrêt de programmes à fort volume, notamment en Amérique du Nord et en Chine, ainsi que de la faiblesse persistante du marché en Europe. Clean Mobility a renoué avec la croissance organique en 2025, soutenue par une expansion à deux chiffres dans les Amériques et un fort rebond en Europe, grâce à la reprise d'une activité d'un grand constructeur automobile.





a renoué avec la croissance organique en 2025, soutenue par une expansion à deux chiffres dans les Amériques et un fort rebond en Europe, grâce à la reprise d'une activité d'un grand constructeur automobile. Lifecycle Solutions a renoué avec la croissance au second semestre, soutenue par une bonne activité dans le segment des véhicules utilitaires.





Résultat opérationnel

IFRS 5 Avant IFRS 5 En millions d’euros 2025 2024 2025 2024 Variation SEATING 448 421 464 434 + 7,7% % des ventes 5,5% 4,9% 5,7% 5,0% ELECTRONICS 301 221 313 230 + 32,6% % des ventes 6,6% 5,3% 6,9% 5,5% INTERIORS 109 109 + 2,4% % des ventes 2,3% 2,1% LIGHTING 106 187 106 187 - 43,0% % des ventes 2,9% 4,8% 2,9% 4,8% CLEAN MOBILITY 358 337 369 346 + 7,2% % des ventes 8,9% 8,1% 9,2% 8,3% LIFECYCLE SOLUTIONS 95 94 95 94 + 1,2% % des ventes 9,7% 9,3% 9,7% 9,3% AUTRES -23 -82 - - - GROUPE 1 285 1 176 1 456 1 400 - 3,0% % des ventes 6,0% 5,6% 5,6% 5,2%

(Avant application de la norme IFRS 5) - Toutes les activités ont enregistré une amélioration de leur marge d'exploitation, à l'exception de Lighting.

La rentabilité de Seating a augmenté de 70 points de base, reflétant principalement des gains d'efficacité continus.





a augmenté de 70 points de base, reflétant principalement des gains d'efficacité continus. La marge d'exploitation d’ Electronics s'est améliorée de 140 points de base, soutenue par les progrès réalisés tant par HELLA Electronics que par Clarion.





s'est améliorée de 140 points de base, soutenue par les progrès réalisés tant par HELLA Electronics que par Clarion. La rentabilité d’ Interiors a augmenté de 20 points de base par rapport à 2024, grâce aux initiatives de réduction des coûts.





a augmenté de 20 points de base par rapport à 2024, grâce aux initiatives de réduction des coûts. La marge opérationnelle de Lighting a été affectée par la baisse des volumes et des difficultés opérationnelles.





a été affectée par la baisse des volumes et des difficultés opérationnelles. Clean Mobility a enregistré une troisième année consécutive d'augmentation de sa marge (+90 points de base), reflétant l'amélioration continue de son efficacité.





a enregistré une troisième année consécutive d'augmentation de sa marge (+90 points de base), reflétant l'amélioration continue de son efficacité. La rentabilité de Lifecycle Solutions est revenue à un niveau à deux chiffres au second semestre, ce qui s'est traduit par une augmentation de 40 points de base par rapport à l'année précédente.





VENTES ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR RÉGIONS EN 2025

Ventes

IFRS 5 Avant IFRS 5 En millions d’euros 2025 2024 2025 2024 Variation Var. organique Effet de change Perf vs. auto prod EMEA 10 116 10 092 12 498 12 607 - 0,9% + 0,2% - 1,1% + 1 pt dont Europe 9 904 9 867 12 198 12 282 - 0,7% + 0,4% - 1,1% + 1 pt AMÉ 5 126 5 249 6 809 7 152 - 4,8% + 0,1% - 4,9% + 1 pt dont Am. Nord 4 604 4 707 6 004 6 339 - 5,3% - 1,1% - 4,2% - ASIA 6 105 6 537 6 848 7 216 - 5,1% - 0,8% - 4,3% - 8 pts dont Chine 4 540 5 073 5 175 5 654 - 8,5% - 4,6% - 3,9% - 15 pts dont Reste de l’Asie 1 565 1 465 1 672 1 561 + 7,1% + 12,9% - 5,8% + 11 pts GROUPE 21 347 21 879 26 154 26 974 - 3,0% - 0,1% - 3,0% - 4 pts

Les performances globales des ventes ont été affectées par un mix client défavorable en Chine.

EMEA : les ventes ont légèrement dépassé les volumes de production du marché, malgré un mix client défavorable au second semestre et l'impact de plusieurs éléments exceptionnels.

les ventes ont légèrement dépassé les volumes de production du marché, malgré un mix client défavorable au second semestre et l'impact de plusieurs éléments exceptionnels. Amériques : les ventes ont été globalement conformes aux volumes du marché en Amérique du Nord, la forte dynamique de Clean Mobility et Electronics ayant compensé le ralentissement de l'activité d’Interiors et Lighting.

les ventes ont été globalement conformes aux volumes du marché en Amérique du Nord, la forte dynamique de Clean Mobility et Electronics ayant compensé le ralentissement de l'activité d’Interiors et Lighting. Asie : le Groupe a enregistré une forte surperformance dans toute l'Asie, à l'exception de la Chine, grâce au succès commercial remporté auprès des équipementiers japonais et sud-coréens. En Chine, l'activité a été affectée par un ralentissement de la production au second semestre chez BYD et Li Auto, qui n'a été que partiellement compensé par la forte dynamique enregistrée chez Chery.





Résultat opérationnel

IFRS 5 Avant IFRS 5 En millions d’euros 2025 2024 2025 2024 Variation EMEA 393 208 490 305 + 60,7% En % des ventes 3,9% 2,1% 3,9% 2,4% + 1,5 pt AMERIQUES 278 301 281 341 - 17,6% En % des ventes 5,4% 5,7% 4,1% 4,8% - 0,7 pt ASIE 616 670 686 754 - 9,0% En % des ventes 10,1% 10,3% 10,0% 10,4% - 0,4 pt GROUPE 1 285 1 179 1 456 1 400 + 3,3% En % des ventes 6,0% 5,4% 5,6% 5,2% + 0,4 pt

Les tendances en matière de marge d'exploitation ont été contrastées selon les régions :

EMEA : la marge opérationnelle a augmenté de 150 points de base, reflétant principalement la mise en œuvre efficace du programme de compétitivité EU-FORWARD.

la marge opérationnelle a augmenté de 150 points de base, reflétant principalement la mise en œuvre efficace du programme de compétitivité EU-FORWARD. Amériques : la rentabilité a été affectée par des difficultés d’Interiors et Lighting.

la rentabilité a été affectée par des difficultés d’Interiors et Lighting. Asie : la marge est restée à deux chiffres, soutenue par les progrès importants réalisés en Asie hors Chine et par une approche rigoureuse de flexibilité des coûts en Chine.





AVERTISSEMENT

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « guidance », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2024 de FORVIA déposé par FORVIA auprès de l’AMF le 7 mars 2025 sous le numéro D. 24-0080 (dont une version est disponible sur www.forvia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. FORVIA HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur FORVIA HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA.

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ;

un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ;

et la « croissance à taux de change constants ».





FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges d’exploitation non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts.





EBITDA ajusté

Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), le terme « EBITDA ajusté » est utilisé par le Groupe depuis le 1er janvier 2022.

Flux de trésorerie net

Le flux de trésorerie net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers ainsi que les nouveaux crédit-baux ou extension de crédit-baux. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrices des Relations Investisseurs

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Directrice Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur adjoint des Relations Investisseurs

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

Pièce jointe