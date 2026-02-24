Technip Energies remporte un contrat significatif pour le projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte au Mozambique

Technip Energies (PARIS : TE), en partenariat avec JGC et Samsung Heavy Industries, a remporté un contrat significatif auprès de Mozambique Rovuma Venture (MRV), une coentreprise incluant la participation d’Eni, afin de poursuivre les travaux sur le projet de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) Coral Norte, situé au large des côtes du Mozambique.

Ce projet emblématique marque le déploiement de la deuxième installation flottante de gaz naturel liquéfié du pays.

Un contrat significatif qui s'ajoute à celui annoncé précédemment pour les travaux préliminaires et confirme la poursuite des activités de Technip Energies dans le cadre du projet de FLNG Coral Norte.

Grâce aux travaux préliminaires et à l'adoption du concept de réplication, le projet progresse rapidement et le lancement de la coque a eu lieu le 16 janvier 2026 à Geoje, en Corée du Sud.

Coral Norte est conçu comme une réplique améliorée du projet Coral Sul, dont le succès est avéré, s’appuyant sur la même composition du gaz et la même localisation du gisement. En capitalisant sur cette conception éprouvée et en intégrant les retours d’expérience, Coral Norte bénéficiera d’une exécution de projet dé-risquée, d’une efficacité accrue, d’une capacité de production de GNL renforcée, ainsi que de performances optimisées, offrant de plus grandes certitudes et prévisibilité à l’échelle industrielle.

Loïc Chapuis, Président Livraison de Projets & Services de Technip Energies, a déclaré : « Coral Norte est une reconnaissance claire de l’expertise de Technip Energies en ingénierie et en livraison de projets. Ce contrat illustre notre capacité à répliquer des solutions éprouvées avec rigueur et fiabilité. Forts du succès de Coral Sul, et aux côtés de JGC et de Samsung Heavy Industries, ce contrat renforce notre partenariat de long terme avec Eni et ses partenaires d’Area 4. Il confirme également notre leadership dans la fourniture de solutions GNL innovantes et complexes, contribuant à l'approvisionnement et à la sécurité énergétiques sur le long terme au Mozambique et dans le monde. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

