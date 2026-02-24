Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 16. februar til 20. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 645.764 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 268,8827 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|16. februar
|OSE
|132.200
|263,2564
|34.802.509,30
|CEUX
|TQEX
|17. februar
|OSE
|133.299
|263,4717
|35.120.514,14
|CEUX
|TQEX
|18. februar
|OSE
|125.915
|265,9390
|33.485.709,19
|CEUX
|TQEX
|19. februar
|OSE
|127.000
|276,6497
|35.134.511,90
|CEUX
|TQEX
|20. februar
|OSE
|127.350
|275,5520
|35.091.547,20
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|645.764
|268,8827
|173.634.791,72
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|771.444
|263,9624
|203.632.207,81
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|771.444
|263,9624
|203.632.207,81
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|1.417.208
|266,2044
|377.266.999,53
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|1.417.208
|266,2044
|377.266.999,53
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 61.943.420 egne aksjer, tilsvarende 2,42% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 52.319.961 egne aksjer. tilsvarende 2,05% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
