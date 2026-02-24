Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 16. februar til 20. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 645.764 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 268,8827 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 16. februar OSE 132.200 263,2564 34.802.509,30 CEUX TQEX 17. februar OSE 133.299 263,4717 35.120.514,14 CEUX TQEX 18. februar OSE 125.915 265,9390 33.485.709,19 CEUX TQEX 19. februar OSE 127.000 276,6497 35.134.511,90 CEUX TQEX 20. februar OSE 127.350 275,5520 35.091.547,20 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 645.764 268,8827 173.634.791,72 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 771.444 263,9624 203.632.207,81 CEUX TQEX Totalt 771.444 263,9624 203.632.207,81 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 1.417.208 266,2044 377.266.999,53 CEUX TQEX Totalt 1.417.208 266,2044 377.266.999,53





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 61.943.420 egne aksjer, tilsvarende 2,42% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 52.319.961 egne aksjer. tilsvarende 2,05% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg