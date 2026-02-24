Atrinkti kandidatai į AB „Ignitis grupė“ valdybą 

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad jos stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) atrinko kandidatus naujai ketverių metų kadencijai į Grupės valdybą. Planuojama, kad naujoji valdyba veiklą pradės 2026 m. kovo 26 d.
Grupės valdybą sudarys penki nariai – keturi nariai iš dabartinės valdybos ir vienas naujas narys, turintis didelę patirtį energetikos sektoriuje. Keturių esamų narių perrinkimas padės užtikrinti Grupės strategijos tęstinumą.
Grupės stebėtojų taryba atrinko šiuos kandidatus:
Darius Maikštėnas – valdybos pirmininkas ir vadovas (Strateginis valdymas). D. Maikštėnas yra Grupės valdybos pirmininkas ir vadovas nuo 2018 m. Jam vadovaujant, „Lietuvos energija“ transformavosi į „Ignitis grupę“ – didžiausią listinguojamą bendrovę Baltijos šalyse. Sėkmingai įgyvendinus pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO), į šalį buvo pritraukta viena didžiausių investicijų Lietuvos istorijoje. D. Maikštėno vadovavimo laikotarpiu padvigubėjo bendrovės finansiniai rezultatai, atsinaujinančios energetikos projektų portfelis išaugo apie tris kartus, buvo sukurtas didžiausias elektromobilių greito įkrovimo tinklas Baltijos šalyse, įgyvendinti kiti svarbūs projektai. Grupė nuolat pripažįstama kaip valdysenos lyderė regione. Vystant Grupės veiklą, buvo sukurtas stiprus regiono energetinės transformacijos variklis, kuris padidino regiono energetinę nepriklausomybę. D. Maikštėnas turi didelę vadovavimo patirtį telekomunikacijų ir technologijų sektoriuose. Jis baigė Harvardo verslo mokyklos bendrosios vadybos programą, yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį (EMBA) BMI institute, baigęs Kauno technologijos universitetą. Jis toliau eis Grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas iki antrosios jo, kaip Grupės vadovo, kadencijos pabaigos 2027 m. vasario 28 d.
Jonas Rimavičius – valdybos narys: Finansų valdymas (Grupės finansų vadovas). J. Rimavičius yra valdybos narys ir Grupės finansų vadovas. Pastaruosius ketverius metus jis vadovavo Grupės finansų organizacijai. Nuo 2016 m., kai prisijungė prie Grupės, J. Rimavičius kuravo nemažai svarbių strateginių iniciatyvų, įskaitant sėkmingą IPO ir kelias žaliųjų obligacijų emisijas, pagrindžiančias ilgalaikę grupės augimo strategiją. Be to, jis yra „Ignitis renewables“ valdybos pirmininkas, kur prižiūri didelių žaliosios gamybos ir lankstumo projektų plėtrą bei eksploatavimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Prieš prisijungdamas prie Grupės, Jonas ėjo pareigas investicinės bankininkystės ir įmonių finansų srityse „Swedbank“, „EY“ ir „Telia“. Jis yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį (EMBA) Kembridžo universitete, apskaitos ir finansų bakalauro laipsnį Voriko (Warwick) universitete ir baigė aukščiausio lygio finansų analitikų (CFA) programą.
Dr. Živilė Skibarkienė – valdybos narė: Žmonių ir veiklos palaikymas (Grupės organizacinio vystymo vadovė). Ž. Skibarkienė yra valdybos narė ir Grupės organizacinio vystymo vadovė, atsakinga už transformaciją, strateginę žmonių, kultūros ir korporatyvinių palaikomųjų funkcijų plėtrą. Ji prisijungė prie grupės 2018 m. Per šį laikotarpį Grupė penkis kartus gavo „Top darbdavio“ įvertinimą ir išsiskyrė aukštais darbuotojų pasitenkinimo rodikliais (eNPS). Prieš tai Ž. Skibarkienė užėmė aukščiausias vadovaujančias pareigas didžiosiose Lietuvos finansų institucijose, tarp jų – „Artea“ (tuomet Šiaulių bankas), „Finasta“ bankas, DNB bankas, SEB bankas ir „Swedbank lizingas“. Ji įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį Mykolo Romerio universitete ir teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete. Taip pat baigė aukščiausio lygmens vadovų mokymo programas Harvardo verslo mokykloje ir Oksfordo Saïd verslo mokykloje.
Mantas Mikalajūnas – valdybos narys: Reguliuojamos veiklos ir ryšiai su institucijomis (Grupės reguliuojamų veiklų vadovas). M. Mikalajūnas yra valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas, prižiūrintis reguliuojamas veiklas, ryšius su institucijomis ir suinteresuotomis šalimis, HSE ir verslo atsparumą. Jis taip pat dirba keliose Grupės valdomų bendrovių valdybose. M. Mikalajūnas yra patyręs vadovas, beveik du dešimtmečius užimantis vadovaujančias pozicijas Lietuvos dujų ir elektros sektoriuose. Per savo karjerą „Lietuvos dujose“, jis buvo atsakingas už ryšius su investuotojais, reguliavimo, reorganizavimo sritis ir įmonės integraciją į „Ignitis grupę“. Vėliau ėjo „Lietuvos energijos tiekimo“ vadovo pareigas, kur prižiūrėjo gamtinių dujų, SGD ir elektros tiekimo veiklą, verslo plėtrą užsienyje. Jis Vilniaus universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį, taip pat baigė aukščiausio lygmens vadovų mokymo programą Oksfordo Saïd verslo mokykloje.
Vytenis Koryzna – valdybos narys: Energetikos rinkos ir komercija (Grupės komercinių veiklų vadovas). V. Koryzna yra naujas kandidatas į Grupės valdybą. Jis turi daugiau nei dešimt metų patirties atsinaujinančios energijos ir strateginės lyderystės srityje, turi patirties energijos valdymo, tiekimo ir gamybos verslo modelių vystyme, įskaitant saulės energiją, baterijų energijos kaupimo sistemas ir elektromobilių įkrovimo sprendimus. Iki šiol V. Koryzna vadovavo įmonei „Detra Solar“, teikiančiai techninius projektus ir konsultacijas atsinaujinančios energetikos vystytojams visame pasaulyje, o prieš tai – energetikos sprendimų bendrovės „Enefit Lietuva“ vadovas, kur stiprino įmonės pozicijas rinkoje iki antro didžiausio tiekėjo, taip pat pristatė inovatyvius energetikos sprendimus verslui ir gyventojams. Jis yra įgijęs verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį BMI institute bei tarptautinio verslo magistro laipsnį Vilniaus universitete.
„Nuoširdžiai sveikinu atrinktus kandidatus į naujos kadencijos Grupės valdybą. Stebėtojų taryba, turėdama gana trumpą atrankos terminą, siekė rasti geriausius kandidatus, kurie užtikrintų Grupės vykdomų veiklų tęstinumą ir sėkmingą svarbių strateginių iniciatyvų įgyvendinimą. Tikiu, kad iki savo, kaip Grupės vadovo, antrosios kadencijos pabaigos D. Maikštėnas toliau sėkmingai vykdys Lietuvai ir visam regionui svarbias iniciatyvas, ypač atsinaujinančios energetikos, tinklų atsparumo, inovacijų ir dirbtinio intelekto plėtros srityse. Veikiančios Grupės valdybos nariai, perrinkti naujai kadencijai, ir toliau prisidės prie vykdomų ir naujų strateginių iniciatyvų įgyvendinimo, o naujasis valdybos narys įneš naujos energijos ir dinamikos į komandą", – sakė Grupės stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubel.
Valdyba renkama ketverių metų kadencijai Grupės stebėtojų tarybos sprendimu. Valdybos pirmininkas ir Grupės vadovas renkamas Grupės valdybos sprendimu, atsižvelgiant į stebėtojų tarybos nuomonę. Pagal Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašo reikalavimus Bendrovės valdybos pirmininkas yra Bendrovės vadovas. Veikiančios valdybos kadencija baigiasi 2026 m. kovo 25 d.
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, valstybės valdomos bendrovės vadovas priimamas į darbą penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Dabartinio Grupės vadovo D. Maikštėno antroji kadencija baigiasi 2027 m. vasario 28 d.
Valdybos narių atranka buvo paskelbta 2025 m. gruodžio 11 d. (nuoroda), kandidatai galėjo teikti paraiškas iki 2026 m. sausio 5 d. (imtinai). Kandidatų vertinimą ir pirminius pokalbius atliko išorės partneris – aukščiausio lygmens vadovų atrankas vykdanti agentūra „Pedersen & Partners“. Įvertinus kandidatų atitiktį privalomiems reikalavimams, jų kompetencijas ir darbo patirtį, Grupės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas atrinko tinkamiausius kandidatus, su kuriais Grupės stebėtojų tarybos nariai vykdė pokalbius.
