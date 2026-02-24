Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 février au 20 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 16 février au 20 février 2026

Puteaux, le 24 février 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 février 2026 au 20 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/02/2026 FR0012435121 48 965 27,1831 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/02/2026 FR0012435121 29 000 27,1786 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/02/2026 FR0012435121 4 000 27,1642 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/02/2026 FR0012435121 4 000 27,1533 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/02/2026 FR0012435121 44 942 27,2920 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/02/2026 FR0012435121 29 481 27,2575 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/02/2026 FR0012435121 5 735 27,2063 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/02/2026 FR0012435121 5 842 27,2319 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/02/2026 FR0012435121 47 295 27,6176 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/02/2026 FR0012435121 29 000 27,6219 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/02/2026 FR0012435121 3 500 27,6347 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/02/2026 FR0012435121 3 500 27,6205 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/02/2026 FR0012435121 51 748 27,7448 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/02/2026 FR0012435121 23 790 27,7270 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/02/2026 FR0012435121 5 000 27,7131 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/02/2026 FR0012435121 4 962 27,7169 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/02/2026 FR0012435121 36 119 27,5711 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/02/2026 FR0012435121 33 835 27,5318 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/02/2026 FR0012435121 6 546 27,5324 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/02/2026 FR0012435121 9 560 27,5390 AQE Total 426 820 27,4698

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe