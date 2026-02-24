Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 février au 20 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 16 février au 20 février 2026

Puteaux, le 24 février 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 16 février 2026 au 20 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/02/2026FR001243512148 96527,1831XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/02/2026FR001243512129 00027,1786DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/02/2026FR00124351214 00027,1642TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/02/2026FR00124351214 00027,1533AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/02/2026FR001243512144 94227,2920XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/02/2026FR001243512129 48127,2575DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/02/2026FR00124351215 73527,2063TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/02/2026FR00124351215 84227,2319AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/02/2026FR001243512147 29527,6176XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/02/2026FR001243512129 00027,6219DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/02/2026FR00124351213 50027,6347TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/02/2026FR00124351213 50027,6205AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/02/2026FR001243512151 74827,7448XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/02/2026FR001243512123 79027,7270DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/02/2026FR00124351215 00027,7131TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/02/2026FR00124351214 96227,7169AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/02/2026FR001243512136 11927,5711XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/02/2026FR001243512133 83527,5318DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/02/2026FR00124351216 54627,5324TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/02/2026FR00124351219 56027,5390AQE
 Total426 82027,4698 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

