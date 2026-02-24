Investeringsforeningen TOBA Investments – Årsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2025 for Investeringsforeningen TOBA Investments.

Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.tobaadvice.com/toba-investments.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 11. marts 2026.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet fil