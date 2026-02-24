Investeringsforeningen TOBA Investments – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026

 | Source: Investeringsforeningen TOBA Investments Investeringsforeningen TOBA Investments

Investeringsforeningen TOBA Investments indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 11. marts 2026, kl. 09.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftede filer


Attachments

TOBA Vedtægter_OGF marts 2026 TOBA-IAI Overflytningsplan og -redegørelse februar 2026 TOBA Indkaldelse til OGF 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading