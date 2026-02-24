Investeringsforeningen TOBA Investments – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen TOBA Investments indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 11. marts 2026, kl. 09.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør
Vedhæftede filer
- TOBA Vedtægter_OGF marts 2026
- TOBA-IAI Overflytningsplan og -redegørelse februar 2026
- TOBA Indkaldelse til OGF 2026