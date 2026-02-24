Los programas de residencia y ciudadanía más importantes del mundo en 2026

LONDRES, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si bien los programas europeos continúan marcando la pauta a nivel mundial, las últimas clasificaciones de la edición 2026 del informe Programas de Residencia y Ciudadanía de Henley & Partners revelan una marcada recalibración en el panorama de la migración de inversión. El atractivo de Europa se enfrenta cada vez más a la competencia dinámica de regiones como Oriente Medio, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, lo que señala un cambio en la forma en que el capital y el talento con movilidad global se reposicionan de cara al futuro.

Malta mantiene el 1.º lugar en el Índice Global del Programa de Ciudadanía 2026 por undécimo año consecutivo, y Grecia vuelve a encabezar el Índice Global del Programa de Residencia 2026. Las clasificaciones se publican como parte del referente comparativo más consolidado de opciones de migración por inversión, evaluado de forma independiente por un panel de destacados expertos internacionales en inmigración y ciudadanía, así como académicos, economistas y especialistas en riesgo país.

Nuevos participantes y ascensos rápidos reconfiguran las clasificaciones

Los Emiratos Árabes Unidos registran el ascenso más destacado del año, pasando del 5.º al 2.º lugar compartido en el Índice Global del Programas de Residencia e ingresando por primera vez en el Top 3. También se observa un fuerte impulso en Asia-Pacífico y Centroamérica, con Costa Rica, Nueva Zelanda, Panamá y Singapur escalando posiciones en la clasificación, junto con avances sostenidos de Malasia, Mauricio y Tailandia.

Tres países debutan de manera destacada en el Índice Global de Programas de Residencia: Uruguay ingresa en el 5.º lugar, Arabia Saudita debuta en el 9.º y las Maldivas en el 11.º, lo que subraya la creciente diversidad geográfica de las ofertas competitivas de residencia.

Un patrón similar de reajuste se observa en el Índice Global de Programas de Ciudadanía, donde varios programas consolidados del Caribe y de la región MENA mejoran sus posiciones, y dos nuevos participantes, Samoa y Santo Tomé y Príncipe, se incorporan por primera vez a la clasificación.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, afirma que los resultados marcan un punto de inflexión importante para los responsables de políticas públicas. “En conjunto, los resultados de 2026 reflejan una evolución estructural: Europa sigue siendo altamente atractiva, pero su dominio relativo está disminuyendo. Los países visionarios, como Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, están interactuando estratégicamente con inversionistas con movilidad global. En un momento en que la inversión extranjera directa, el talento emprendedor y la resiliencia fiscal son fundamentales, la certeza normativa y la apertura constituyen ventajas competitivas decisivas”.

Los gobiernos compiten por capital y talento

Las proyecciones de migración de millonarios para 2026 apuntan a una ola sin precedentes de familias acaudaladas que se trasladan a través de fronteras, con los principales destinos de entradas netas operando marcos formales de residencia y ciudadanía diseñados para atraer inversionistas y empresarios internacionales. Reflejando esta competencia creciente, Henley & Partners incorporó clientes de 95 países en los últimos 12 meses, una clara evidencia de que la gestión estructurada de carteras de domicilio se está generalizando entre las familias con movilidad global.

En este contexto, los dos índices publicados hoy evalúan comparativamente 40 programas líderes, seleccionados entre más de 100 a nivel mundial, conforme a criterios clave como reputación, calidad de vida, cumplimiento normativo, requisitos de inversión, eficiencia fiscal, estándares de tramitación y resultados en materia de movilidad. En conjunto, ofrecen una medida comparativa de la eficacia con la que los países se posicionan para atraer y retener a inversionistas y talento internacional.

El Dr. Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, señala que los programas de residencia y ciudadanía han evolucionado hasta convertirse en instrumentos centrales de la estrategia económica gubernamental, más allá de simples canales de ingresos. “Los gobiernos están utilizando estos marcos para asegurar ventajas a largo plazo, atrayendo emprendedores, inversionistas y familias con movilidad internacional que contribuyen a la innovación y el crecimiento. Al mismo tiempo, para los hogares con exposición global, la planificación de la movilidad se ha convertido en un elemento central de la gestión de riesgos y la creación de oportunidades. Las jurisdicciones que ofrecen claridad, estabilidad y vías atractivas hacia la residencia y la ciudadanía se están posicionando para liderar”.

La riqueza en movimiento

También están disponibles comparaciones digitales interactivas de los diferentes 40 programas de residencia y ciudadanía, lo que permite a inversionistas globales y familias acaudaladas seleccionar los factores que más valoran al evaluar sus opciones.

Dominic Volek, director global de clientes privados de Henley & Partners, afirma que los datos confirman un cambio global fundamental. "La riqueza se está reubicando a un ritmo sin precedentes. Su concentración final dependerá de la credibilidad con la que los países diseñen marcos migratorios para inversionistas, emprendedores y familias adineradas. Los países que combinan dinamismo económico, certeza jurídica, estabilidad política, infraestructura sólida y vías claras para los solicitantes están emergiendo como los principales destinos de entradas netas. Donde existen opciones de movilidad creíbles, el capital y el talento las siguen”.

Añade que esto refleja una reevaluación más profunda del riesgo y la permanencia. “Los derechos de residencia y ciudadanía se construyen cada vez más en lugar de heredarse: se trata de carteras estructuradas de derechos de acceso diseñadas para crear resiliencia a lo largo de generaciones. Las familias que abordan la movilidad como una estrategia deliberada de largo plazo, y no como un simple plan de contingencia, estarán mejor posicionadas para absorber shocks, aprovechar oportunidades y preservar la opcionalidad en un mundo donde tanto el capital como el talento son altamente fluidos”.

