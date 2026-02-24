Les programmes de résidence et de citoyenneté les plus prestigieux au monde en 2026

LONDRES, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les programmes européens continuent de servir de référence à l’échelle mondiale, les derniers classements publiés dans l’édition 2026 du rapport sur les Residence and Citizenship Programs (programmes de résidence et de citoyenneté) de Henley & Partners révèlent un net rééquilibrage du paysage de la migration d’investissement. L’attrait de l’Europe est de plus en plus concurrencé par des acteurs dynamiques du Moyen-Orient, de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique latine et des Caraïbes, signalant une évolution dans la manière dont les capitaux et les talents mobiles à l’échelle mondiale se repositionnent pour l’avenir.

Malte conserve la 1ère place du Global Citizenship Program Index 2026 (Indice mondial des programmes de citoyenneté 2026) pour la 11e année consécutive, et la Grèce arrive une nouvelle fois en tête du Global Residence Program Index 2026 (Indice mondial des programmes de résidence 2026). Ces classements sont publiés dans le cadre de la référence comparative la plus reconnue en matière d’options de migration d’investissement. Ils sont évalués de manière indépendante par un panel d’experts en immigration et en citoyenneté de renommée internationale, ainsi que par des universitaires, des économistes et des experts en risques pays.

De nouveaux entrants et de fortes progressions redessinent les classements

Les Émirats arabes unis enregistrent la progression la plus spectaculaire de l’année, passant de la 5e à la 2e place ex æquo du Global Residence Program Index (Indice mondial des programmes de résidence) et entrant pour la première fois dans le top 3. Une dynamique de progression marquée est également observée dans toute la région Asie-Pacifique et en Amérique centrale, avec le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, le Panama et Singapour qui progressent dans le classement, aux côtés des avancées régulières de la Malaisie, de Maurice et de la Thaïlande.

Trois pays font leur première apparition remarquée dans le Global Residence Program Index (Indice mondial des programmes de résidence) : l’Uruguay entre à la 5e place, l’Arabie saoudite fait ses débuts à la 9e place et les Maldives à la 11e place, soulignant l’élargissement de la couverture géographique des offres de résidence compétitives.

Une dynamique similaire de rééquilibrage est observée dans le Global Citizenship Program Index (Indice mondial des programmes de citoyenneté), où plusieurs programmes établis des Caraïbes et de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord améliorent leur position, tandis que deux nouveaux entrants — les Samoa et São Tomé-et-Príncipe — apparaissent pour la première fois dans le classement.

Le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, estime que ces résultats marquent un tournant important pour les décideurs publics : « Ensemble, les résultats 2026 reflètent une évolution structurelle : l’Europe reste très attractive, mais sa domination relative diminue. Des pays visionnaires tels que Singapour et les Émirats arabes unis s’engagent stratégiquement auprès des investisseurs internationaux. À une époque où les investissements directs étrangers, les talents entrepreneuriaux et la résilience budgétaire sont essentiels, la stabilité des politiques et l’ouverture constituent des avantages concurrentiels majeurs. »

Les gouvernements en concurrence pour les capitaux et les talents

Les projections de migration des millionnaires pour 2026 indiquent une vague sans précédent de familles fortunées s’installant à l’étranger ; les principales destinations des flux nets entrants disposent toutes de cadres réglementaires officiels en matière de résidence et/ou de citoyenneté conçus pour attirer les investisseurs et les entrepreneurs internationaux. Reflétant cette concurrence accrue, Henley & Partners a accompagné des clients issus de 95 pays au cours des 12 derniers mois, preuve que la structuration du lieu de résidence devient une pratique de plus en plus courante chez les familles mobiles à l’échelle mondiale.

Dans ce contexte, les deux indices publiés aujourd’hui évaluent 40 programmes majeurs — sélectionnés parmi plus de 100 dans le monde — selon des critères clés tels que la réputation, la qualité de vie, la conformité, les exigences d’investissement, l’efficacité fiscale, les normes de traitement des dossiers et les résultats en matière de mobilité. Ensemble, ils offrent une mesure comparative de la capacité des pays à attirer et à retenir les investisseurs et les talents internationaux.

Le Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, souligne que les programmes de résidence et de citoyenneté sont devenus des instruments centraux des stratégies économiques gouvernementales, au-delà de simples sources de revenus. « Les gouvernements utilisent ces dispositifs pour assurer un avantage à long terme en attirant des entrepreneurs, des investisseurs et des familles mobiles à l’international, qui contribuent à l’innovation et à la croissance. Parallèlement, pour les ménages ayant des intérêts internationaux, la planification de la mobilité est devenue un élément essentiel de la gestion des risques et de la création d’opportunités. Les juridictions qui offrent clarté, stabilité et des parcours attractifs vers la résidence et la citoyenneté sont celles qui se positionnent pour réussir. »

Une richesse en mouvement

Des outils comparatifs numériques interactifs des 40 programmes de résidence et de citoyenneté sont également disponibles, permettant aux investisseurs mondiaux et aux familles fortunées de déterminer les critères les plus importants dans leurs choix.

Dominic Volek, responsable clients privés chez Henley & Partners, estime que les données confirment un changement fondamental à l’échelle mondiale : « Les richesses se déplacent à un rythme sans précédent. Leur concentration future dépendra de la manière dont les pays conçoivent des cadres d’immigration crédibles pour les investisseurs, les entrepreneurs et les familles fortunées. Les pays qui combinent dynamisme économique, sécurité juridique, stabilité politique, infrastructures solides et voies d’accès claires pour les candidats s’imposent comme les principales destinations d’accueil. Lorsque des options de mobilité crédibles existent, les capitaux et les talents suivent. »

Il ajoute que cela reflète une réévaluation plus profonde des risques et de la notion de permanence : « Les droits de résidence et de citoyenneté sont de plus en plus souvent le fruit d’un choix plutôt que d’un héritage — des portefeuilles structurés de droits d’accès sont élaborés pour créer de la résilience sur plusieurs générations. Les familles qui abordent la mobilité comme une stratégie délibérée à long terme, plutôt que comme un plan de secours, seront les mieux positionnées pour absorber les chocs, saisir les opportunités et préserver leur flexibilité dans un monde où les capitaux et les talents sont hautement mobiles. »

