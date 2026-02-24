תוכניות המגורים והאזרחות הגלובליות החשובות ביותר בשנת 2026

לונדון, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעוד שתוכניות אירופאיות ממשיכות לקבוע את הרף העולמי, הדירוגים האחרונים במהדורת 2026 של דו"ח תוכניות המגורים והאזרחות של Henley & Partners חושפים כיול מחדש ניכר בנוף הגירת ההשקעות. האטרקטיביות של אירופה מתמודדת עם אתגר הולך וגובר מצד מתחרות דינמיות ברחבי המזרח התיכון, אסיה-פסיפיק, אמריקה הלטינית והקריביים - דבר המאותת על שינוי באופן שבו הון וכישרונות ניידים גלובליים ממצבים מחדש את עצמם לקראת העתיד.

מלטה שומרת על המקום הראשון במדד תוכנית האזרחות הגלובלית לשנת 2026 זו השנה ה-11 ברציפות, ויוון שוב מובילה את מדד תוכניות המגורים הגלובלי לשנת 2026. הדירוגים מתפרסמים כחלק מהמדד ההשוואתי המבוסס ביותר לאפשרויות הגירה להשקעות, המוערך באופן עצמאי על ידי פאנל של מומחים מובילים בתחום ההגירה והאזרחות המוכרים בינלאומית, וכן אקדמאים, כלכלנים ומומחי סיכונים למדינות.

מצטרפות חדשות המטפסות במהירות מעצבות מחדש את הדירוג

איחוד האמירויות הערביות רשמה את העלייה הבולטת ביותר של השנה, עם עלייה מהמקום החמישי למקום השני המשותף במדד תוכנית המגורים הגלובלית ונכנסה לראשונה לשלושת המובילים. תנופה חזקה כלפי מעלה ניכרת גם ברחבי אסיה-פסיפיק ומרכז אמריקה, כאשר קוסטה ריקה, ניו זילנד, פנמה וסינגפור מטפסות כולן בדירוג, לצד עליות יציבות של מלזיה, מאוריציוס ותאילנד.

שלוש מדינות רושמות הופעות ראשונות בולטות במדד תוכנית המגורים הגלובלית: אורוגוואי נכנסת למקום החמישי, ערב הסעודית במקום ה-9, והאיים המלדיביים במקום ה-11 - דבר המדגיש את הפריסה הגיאוגרפית המתרחבת של היצע מגורים תחרותי.

דפוס דומה של כיול מחדש ניכר במדד תוכנית האזרחות הגלובלית, שבו מספר תוכניות מבוססות בקריביים ובמזרח התיכון משפרות את מיקומן ושתי תוכניות חדשות - סמואה וסאו טומה ופרינסיפה - מצטרפות לדירוג בפעם הראשונה.

ד"ר כריסטיאן ה. קיילין (Dr. Christian H. Kaelin), יו"ר Henley & Partners, אומר שהממצאים מסמנים נקודת מפנה חשובה עבור קובעי המדיניות. "יחד, תוצאות 2026 משקפות התפתחות מבנית: אירופה נותרה אטרקטיבית מאוד, אך הדומיננטיות היחסית שלה יורדת. מדינות בעלות חשיבה קדימה כמו סינגפור ואיחוד האמירויות הערביות פועלות אסטרטגית עם משקיעים ניידים גלובלית. בתקופה שבה השקעות זרות ישירות, כישרון יזמי וחוסן פיסקאלי הם קריטיים, ודאות מדיניות ופתיחות הן יתרונות תחרותיים מכריעים".

ממשלות מתחרות על הון וכישרונות

תחזיות הגירת מיליונרים לשנת 2026 מצביעות על גל חסר תקדים של משפחות אמידות שעוברות מעבר לגבולות, כאשר היעדים המובילים להגירה נטו מפעילים כולם מסגרות מגורים ו/או אזרחות רשמיות שנועדו למשוך משקיעים ויזמים בינלאומיים. בהתאם לתחרות המוגברת הזו, Henley & Partners גייסה לקוחות מ-95 מדינות במהלך 12 החודשים האחרונים - עדות ברורה לכך שניהול תיקי מגורים מובנה הופך למיינסטרים בקרב משפחות ניידות ברחבי העולם.

על רקע זה, שני המדדים שפורסמו היום משווים 40 תוכניות מובילות - שנבחרו מתוך למעלה מ-100 ברחבי העולם - על פי קריטריונים מרכזיים, כולל מוניטין, איכות חיים, תאימות, דרישות השקעה, יעילות מס, סטנדרטים של עיבוד ותוצאות ניידות. יחד, הם מספקים מדד השוואתי לאופן שבו מדינות ממצבות את עצמן ביעילות כדי למשוך ולשמר משקיעים וכישרונות ניידים גלובליים.

ד"ר יורג סטפן (Dr. Juerg Steffen), מנכ"ל חברת Henley & Partners, אומר שתוכניות מגורים ואזרחות התפתחו לכלי מרכזיים באסטרטגיית כלכלה ממשלתית ולא לערוצי הכנסה פשוטים. "ממשלות פורסות מסגרות אלו כדי להבטיח יתרון לטווח ארוך - למשוך יזמים, משקיעים ומשפחות ניידות בינלאומיות התורמות לחדשנות וצמיחה. במקביל, עבור משקי בית עם חשיפה גלובלית, תכנון ניידות הפך למרכיב מרכזי בניהול סיכונים ויצירת הזדמנויות. תחומי שיפוט המציעים בהירות, יציבות ונתיבים אטרקטיביים למגורים ואזרחות ממקמים את עצמם לניצחון".

עושר בתנועה

קיימות גם השוואות דיגיטליות אינטראקטיביות בין 40 תוכניות מגורים ואזרחות שונות, המאפשרות למשקיעים גלובליים ולמשפחות אמידות לבחור מה שחשוב להם ביותר בעת שוקלים את אפשרויותיהם.

דומיניק וולק (Dominic Volek), ראש קבוצת הלקוחות הפרטיים ב- Henley & Partners, אומר שהנתונים מאשרים שינוי עולמי מהותי. "העושר עובר למיקום חדש בקצב חסר תקדים. היכן הוא יתרכז בסופו של דבר יהיה תלוי באופן שבו מדינות יעצבו בצורה אמינה מסגרות הגירה עבור משקיעים, יזמים ומשפחות אמידות. מדינות המשלבות דינמיות כלכלית, ודאות משפטית, יציבות פוליטית, תשתית חזקה ומסלולים ברורים עבור מועמדים צצות כיעדי הגירה נטו עיקריים. היכן שקיימות אפשרויות ניידות אמינות, הון וכישרון יבואו בעקבותיהן".

הוא מוסיף כי הדבר משקף הערכה מחודשת עמוקה יותר של סיכון וקביעות. "זכויות מגורים ואזרחות מורכבות יותר ויותר במקום עוברות בירושה - תיקי עבודות מובנים של זכויות גישה שנבנו כדי ליצור חוסן לאורך הדורות. משפחות המתייחסות לניידות כאסטרטגיה מכוונת לטווח ארוך, ולא כתוכנית מגירה, יהיו במצב הטוב ביותר לספוג זעזועים, לנצל הזדמנויות ולשמר אופציונליות בעולם שבו גם הון וגם כישרון הם נזילים מאוד."

