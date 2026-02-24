2026年、世界で最も重要な居住権および市民権プログラム

ロンドン発, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ヨーロッパのプログラムは依然として世界的なベンチマークであり続けているが、ヘンリー＆パートナーズ (Henley & Partners) の「居住権および市民権プログラム (Residence and Citizenship Programs)」報告書2026年版における最新ランキングは、投資移住の状況において顕著な再調整が進んでいることを明らかにしている。 ヨーロッパの魅力は、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ、カリブ海地域といったダイナミックな競合勢力によってますます脅かされており、これは、世界的に流動性の高い資本と人材が将来に向けてどのように再配置されつつあるかという変化を示唆している。

マルタは2026年グローバル市民権プログラム指数 (Global Citizenship Program Index)で11年連続の1位を維持し、ギリシャは2026年グローバル居住権プログラム指数 (Global Residence Program Index)で再びトップに立った。 このランキングは、投資移住オプションに関する最も確立された比較ベンチマークの一部として公開されており、国際的に認められた一流の移民・市民権専門家に加え、学者、エコノミスト、およびカントリーリスク専門家からなる委員会によって独立して評価されている。

新規参入国と急上昇の国々がランキングを塗り替える

UAEは今年最も顕著な上昇を示し、グローバル居住権プログラム指数で5位から2位タイへと躍進し、初めてトップ3入りを果たした。 アジア太平洋地域と中米でも力強い上昇傾向が見られ、コスタリカ、ニュージーランド、パナマ、 シンガポールはいずれも順位を上げ、マレーシア、モーリシャス、タイも着実に順位を伸ばしている。

グローバル居住権プログラム指数で注目すべき初登場を果たした3カ国は、5位のウルグアイ、9位のサウジアラビア、11位のモルディブであり、これらは競争力のある居住権プログラムの地理的広がりが拡大していることを浮き彫りにしている。

同様の再調整パターンはグローバル市民権プログラム指数にも顕著に見られ、カリブ海地域および中東・北アフリカ (MENA) の複数の確立されたプログラムが順位を上げる一方、サモアとサントメ・プリンシペの2つの新規参入国が初めてランクインした。

ヘンリー＆パートナーズのグループ会長であるクリスチャン・H・ケーリン博士 (Dr. Christian H. Kaelin) は, この調査結果は政策立案者にとって重要な転換点になると述べている。 「総合的に見ると、2026年の結果は構造的な進化を反映しています。つまり、ヨーロッパは依然として非常に魅力的ですが、その相対的な優位性は低下しつつあります。 シンガポールやUAEなどの先進的な国々は、世界を移動する投資家と戦略的に関わっています。 外国からの直接投資、起業家人材、そして財政の回復力が重要となる時代にあって、政策の確実性と開放性は決定的な競争優位となります。」

各国政府、資本と人材の獲得競争へ

2026年の富裕層移住予測は、国境を越えて移住する富裕層家族の前例のない波を示しており、純流入者数の主要な受け入れ先はいずれも、国際的な投資家や起業家を引き付けるために設計された正式な居住権および／または市民権の枠組みを運用している。 こうした競争の激化を反映し、ヘンリー＆パートナーズは過去12カ月で95カ国から新たな顧客を受け入れた。これは、構造化された居住地ポートフォリオ管理が、世界を移動する家族の間で主流になりつつあることを示す明確な証拠である。

こうした背景を踏まえ、本日発表された2つの指数は、世界中の100を超えるプログラムから選ばれた40の主要プログラムを対象に、評判、生活の質、コンプライアンス、投資要件、税効率、処理基準、モビリティ成果といった主要な基準に沿って評価している。 これらの指数により、各国が世界を移動する投資家や人材を誘致し、維持するためにどれほど効果的な体制を整えているかを比較することができる。

ヘンリー＆パートナーズの最高経営責任者 (CEO) であるユルグ・シュテフェン博士 (Dr. Juerg Steffen) は、居住権および市民権プログラムは単なる収益源ではなく、政府の経済戦略の中核手段に進化したと述べている。 「政府は、長期的な優位性を確保するためにこれらの枠組みを活用し、イノベーションと成長に貢献する起業家、投資家、そして国際的に移動する家族を引き付けています。 同時に、グローバルな環境にさらされる家族にとって、モビリティ計画はリスクマネジメントと機会創出の中核的要素となっています。 居住権や市民権への明確性・安定性・魅力的な道筋を提供する管轄区域は、移住者獲得に向けて自らの態勢を整えています。」

富の大移動

40種類の居住権および市民権プログラムを比較できるインタラクティブなデジタル 比較データも利用可能で、世界中の投資家や富裕層家族が、自分たちにとって最も重要な項目を選択しながら選択肢を比較検討できるようになっている。

ヘンリー＆パートナーズのプライベートクライアント部門責任者であるドミニク・ヴォレク (Dominic Volek) は、このデータが世界的な構造変化を裏付けていると述べている。 「富はかつてないスピードで移動しています。 最終的に富がどこに集まるかは、各国が投資家、起業家、富裕層家族向けの移民枠組みをどれだけ信頼性高く設計できるかにかかっています。 経済的活力、法的確実性、政治的安定性、強固なインフラ、そして申請者にとって明確な道筋を兼ね備えた国々が、主要な純流入先として浮上しています。 信頼できるモビリティの選択肢があるところに、資本と人材は流れていきます。」

また、これはリスクと永続性に対するより深い再評価を反映しているとも付け加えた。 「居住権と市民権は、継承されるのではなく、自ら組み立てられるものになりつつあります。つまり、世代を超えたレジリエンスを生み出すために構築された、アクセス権の構造化されたポートフォリオなのです。 有事への備えとしてではなく、意図的な長期戦略としてモビリティに取り組む家族は、資本と人材が高度に流動化した世界において、ショックを吸収し、機会を捉え、選択肢を維持するうえで最も有利な立場に置かれるでしょう。」

