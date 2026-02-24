2026 年全球最重要的居留与公民身份计划

伦敦, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 虽然欧洲的计划持续为全球树立标杆，但在 Henley & Partners 发表的 2026 年《全球居留与公民身份计划》(Residence and Citizenship Programs) 报告最新排名中，可以看到投资移民格局出现了明显的重新调整。 欧洲的吸引力正日益受到中东、亚太、拉丁美洲和加勒比海地区等充满活力的竞争对手的挑战，这标志着全球流动资本与人才正在为未来重新布局。

马耳他在 2026 年《全球公民身份计划指数》(Global Citizenship Program Index) 中连续第 11 年稳居榜首，而希腊则再次在 2026 年《全球居留计划指数》(Global Residence Program Index) 中拔得头筹。 这些排名是作为投资移民选项中最具权威性的比较基准的一部分发布，由一个由国际公认的顶尖移民与公民身份专家，以及学者、经济学家和国家风险专家组成的小组进行独立评估。

新进者与排名跃升者重塑榜单格局

阿联酋实现今年最显著的上升，在《全球居留计划指数》中从第 5 名跃升至并列第 2 名，首次进入前三甲。 亚太地区和中美洲也展现出强劲的上升势头，哥斯达黎加、新西兰、巴拿马和新加坡的排名均有所攀升，同时马来西亚、毛里求斯和泰国也稳步前进。

三个国家首次在《全球居留计划指数》中亮相便引人注目：乌拉圭进入第 5 名，沙特阿拉伯首度登场即获第 9 名，马尔代夫则位居第 11 名——这凸显了极具竞争力的居留计划在地理分布上日益广泛。

《全球公民身份计划指数》也呈现出类似的重新调整模式，几个成熟的加勒比海地区和中东及北非地区计划提升了排名，并且有两个新进者——萨摩亚以及圣多美和普林西比——首次加入榜单。

Henley & Partners 董事长 Christian H. Kaelin 博士表示，这些发现标志着政策制定者面临的一个重要转折点。 “总体而言，2026 年的结果反映了一种结构性的演变：欧洲依然极具吸引力，但其相对的主导地位正在下降。 像新加坡和阿联酋这样具有前瞻性思维的国家，正在战略性地与全球流动的投资者接触。 在外国直接投资、企业家人才和财政韧性至关重要的时代，政策的确定性和开放性已成为决定性的竞争优势。”

各国政府争夺资本与人才

2026 年的百万富翁移民预测显示，将有前所未有的大量富裕家庭跨境迁移，而净流入的主要目的地国家都设有正式的居留及/或公民身份框架，旨在吸引国际投资者和企业家。 Henley & Partners 在过去 12 个月内为来自 95 个国家和地区的客户提供了服务，印证了这种日益加剧的竞争——这也清楚地表明，结构化的居住地资产组合管理在全球流动家庭中正日渐成为主流。

在此背景下，今天发布的两项指数对 40 个领先计划进行了基准评比——这些是从全球 100 多个计划中精选而出。评比关键标准包括声誉、生活质量、合规性、投资要求、税务效率、处理流程标准以及流动性成果。 它们共同提供了一个比较性衡量标准，显示各国如何有效地定位自身，以吸引和留住全球流动的投资者与人才。

Henley & Partners 首席执行官 Juerg Steffen 博士表示，居留与公民身份计划已演变为政府经济战略的核心工具，而不仅仅是简单的收入渠道。 “各国政府正在运用这些框架来确保长期优势——吸引企业家、投资者和国际流动家庭，他们能为创新与增长做出贡献。 同时，对于全球化的家庭而言，流动性规划已成为风险管理和创造机遇的核心要素。 那些提供清晰度、稳定性以及有吸引力的居留与公民身份途径的司法管辖区，正积极布局以赢得竞争。”

财富在流动

同时也提供了这 40 个不同居留与公民身份计划的互动式数字化比较工具，让全球投资者和富裕家庭在权衡不同选项时，能够选择对他们最重要的因素。

Henley & Partners 私人客户集团负责人 Dominic Volek 表示，这些数据证实了全球正在发生根本性的转变。 “财富正以前所未有的速度在重新布局。 它最终将集中在何处，取决于各国如何以具有可信度的方式去设计面向投资者、企业家和富裕家庭的移民框架。 能够结合经济活力、法律确定性、政治稳定、强大基础设施以及为申请人提供清晰途径的国家，正崛起为主要净流入目的地。 哪里存在具有可信度的流动性选项，资本和人才就会跟随而至。”

他补充道，这反映了对风险和永久性更深层次的重新评估。 “居留和公民身份权日益通过‘组合配置’而非‘继承’获得——这是有意建立的结构化准入权利组合，旨在建立跨越世代的韧性。 那些将流动性视为深思熟虑的长期战略，而非‘应急计划’的家庭，将最有能力在资本和人才都极度流动的世界中从容应对冲击、抓住机遇并保留选择权。

