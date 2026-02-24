2026 年全球最重要的居留權與公民身份計劃

倫敦, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 儘管歐洲的計劃仍是全球指標，但最新的 Henley & Partners《居留權與公民身份計劃》(Residence and Citizenship Programs) 報告 2026 年排名顯示，投資移民格局正有顯著調整。 來自中東、亞太、拉丁美洲及加勒比地區的後起之秀競爭力與日俱增，正逐步撼動歐洲的吸引力，預示全球流動資本與人才的未來佈局思維正在轉變。

馬耳他連續第 11 年蟬聯 2026 年全球公民身份計劃指數冠軍，而希臘則再度榮登 2026 年全球居留權計劃指數榜首。 此排名來自投資移民領域最權威的比較研究報告，評審過程由國際公認頂尖的移民與公民身份專家以及學者、經濟學家和國家風險分析師組成的獨立小組嚴格把關。

新晉者及躍升者重塑排名格局

阿聯酋成為年度躍升的最大矚目亮點，在全球居留權計劃指數中由第 5 位一舉躍升至並列第 2 位，首次躋身三甲。 亞太及中美洲地區亦湧現強勁上升勢頭，哥斯達黎加、紐西蘭、巴拿馬及新加坡排名節節攀升，馬來西亞、毛里求斯及泰國則穩步前進。

今年全球居留權計劃指數迎來三位首度上榜的矚目新星：烏拉圭空降第 5 位，沙特阿拉伯首次亮相即佔據第 9 位，馬爾代夫亦名列第 11 位，足見優質居留權計劃已蔚然成風，遍及全球。

全球公民身份計劃指數也呈現類似的調整趨勢。多個加勒比海及中東北非 (MENA) 地區成熟的計劃迎來排名上升，同時迎來兩位新成員：薩摩亞和 聖多美及普林西比，雙雙均為首次上榜。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士 指出，研究結果意味政策制定者正面臨重要的轉捩點： 「綜觀 2026 年結果，我們見證一次結構性的更迭：歐洲吸引力猶存，但其相對優勢正逐漸減退。 新加坡和阿聯酋這些目光遠大的國家，正與全球流動投資者建立策略性聯繫。 在現今這個外商直接投資、創業人才及財政穩健性重要無比的時代，穩定而開放的政策已成各國決勝的關鍵籌碼。」

各國政府的資本及人才爭奪戰

根據預測，2026 年將迎來史無前例的富裕家庭跨境移民潮，而吸引最多淨流入的國家，均具備專為吸納國際投資者及企業家而設的正式居留權及/或公民身份計劃。 這種日益激烈的競爭在 Henley & Partners 的客戶數據上可見一斑。過去 12 個月，公司吸納了來自 95 個國家的客戶，清楚顯示建構居所投資組合逐漸成為全球流動家庭的主流趨勢。

在此環境下，今天發佈的兩大指數，從全球逾百項目中篩選出 40 個領先計劃，並以聲譽、生活質素、合規性、投資要求、稅務效率、處理標準及流動自由度等為核心指標，進行全方位基準評估。 兩者提供具參考價值的比較基準，有助衡量各國在吸引和留住全球流動投資者及人才的成效。

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士 指出，投資居留權與公民身份計劃已不僅是純粹的收入渠道，而是發展成為國家經濟策略的核心工具。 「各國政府正透過這些框架來建立長遠優勢，吸納能推動創新及增長的企業家、投資者及國際流動家庭。 同時，對於足跡遍佈全球的家庭而言，流動規劃已成為風險管理和創造機遇的核心一環。 國家必須提供清晰穩定且具吸引力的居留和入籍路徑，才能在未來競爭中脫穎而出。」

財富流動新趨勢

報告亦提供 40 個居留權與公民身份計劃的互動式數碼比較工具，讓全球投資者及富裕家庭可根據自身著眼點，輕鬆篩選和比較各項計劃。

Henley & Partners 私人客戶集團主管 Dominic Volek 表示，數據印證全球正經歷一場徹底轉變： 「財富正以前所未見的速度在全球重新調配。 這些財富最終流向何處，將取決於各國能否為投資者、企業家及富裕家庭設計出值得信賴的移民框架。 某些國家集經濟活力、健全法治、穩定政局、完善基建與清晰申請門檻等優勢於一身的國家，正迅速崛起，成為全球財富與人才的首要匯聚之地。 可靠的國際身份規劃方案所向，就是資本與人才所趨。」

他補充，這反映出人們更深入地重新審視風險與永恒的定義： 「居留權與公民身份，如今更多是精心部署而非繼承而來。人們將其視為結構化的『進入權利組合』，旨在為守護家族建立跨代穩健基礎。 在資本及人才高速流動的時代，家族唯有將身份規劃視為長遠佈局，而非臨時應急對策，才最有條件站穩陣腳，抵禦風險，捕捉先機，為未來保留無限可能。」

按此閱覽新聞稿全文

