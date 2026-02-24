MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein

Neue Echtzeit-KI-Lösung für Filialteams gibt schnelle Empfehlungen für Angebote, Zusatzprodukte und Preisnachlässe für ein effizienteres Kundenerlebnis

SoundHound hat im Jahr 2025 weltweit fast 30 Millionen KI-Kundeninteraktionen in Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen verarbeitet; das Unternehmen präsentiert sich auf der MWC Barcelona im Rahmen des wachsenden Interesses auf dem europäischen Markt

SANTA CLARA, Kalifornien, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc. (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-KI, gab heute die Einführung von Sales Assist bekannt, einem neuen sprachgesteuerten KI-Agenten für den Einzelhandel, der diese Woche auf dem Mobile World Congress 2026 (Halle 7, Stand 7E40) vorgestellt wird. Der revolutionäre In-Store-Agent baut auf den bestehenden KI-Angeboten von SoundHound für Unternehmen auf, darunter die agentische KI-Plattform der nächsten Generation des Unternehmens.

Agentische KI im Verkaufsraum

Der Sales Assist-Agent wurde für Teams im Ladengeschäft entwickelt und versorgt das Verkaufspersonal – beispielsweise in Telekommunikationsgeschäften – in Echtzeit mit KI-gestützten Informationshinweisen. Mit Zustimmung unterstützt die KI das Personal im Laden bei Live-Kundengesprächen, analysiert Absichten und Kontext und liefert sofortige, datengestützte Empfehlungen direkt auf ein Tablet oder ein beliebiges Gerät mit Mikrofon und Bildschirm – von Upgrades und Bundles bis hin zu Cross-Selling-Möglichkeiten und Compliance-Hinweisen.

Kundinnen und Kunden müssen nicht mehr warten, während Mitarbeitende sich in mehrere Systeme einloggen, Preispläne durchsuchen oder Upgrade-Optionen manuell berechnen. Der Sales Assist-Agent von SoundHound zeigt sofort das richtige Angebot an, während des natürlichen Gesprächsverlaufs. Das Ergebnis ist ein schnelleres, personalisierteres Erlebnis ohne die Reibungsverluste, die den Verkauf im Laden oft verlangsamen.

Die KI basiert auf der proprietären automatischen Spracherkennung (ASR) Polaris von SoundHound und wurde speziell für schnelllebige, laute Einzelhandelsumgebungen mit minimaler Latenz entwickelt. Der Sales Assist-Agent koordiniert mehrere spezialisierte KI-Agenten, die sicher auf CRM-, Abrechnungs-, Werbe-, Produktdatenbanken und Coverage-Tools zugreifen.

Wenn ein Kunde beispielsweise ein beschädigtes Handy erwähnt, kann das System automatisch:

die Upgrade-Berechtigung prüfen

Konto- und Rechnungsdaten abrufen

relevante Eintauschaktionen anzeigen

ergänzende Pakete oder Zubehörteile vorschlagen

Der Sales Assist-Agent hilft Einzelhändlern dabei, den Umsatz pro Kunde zu steigern, Verkaufszyklen zu verkürzen, die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeitende zu verkürzen und einheitliche, konforme Verkaufspraktiken an allen Standorten sicherzustellen. Für Telekommunikationsanbieter vereinfacht er komplexe Tarif- und Upgrade-Logiken und eröffnet gleichzeitig datengestützte Möglichkeiten zur Kundenbindung und zum Cross-Selling.

Ausweitung der agentischen KI in Europa

Auf der MWC 2026 präsentiert SoundHound sein KI-Portfolio für Unternehmen, darunter die agentische Plattform der nächsten Generation von SoundHound, eine skalierbare Multi-Agenten-Orchestrierungsumgebung, die für MCP- und A2A-Protokolle optimiert ist.

Die Plattform wird von Hunderten von Großunternehmen eingesetzt, um komplexe KI-Agenten über verschiedene Betriebsumgebungen hinweg zu koordinieren. Unabhängig davon, ob die Agenten selbst entwickelt wurden, vorkonfiguriert sind oder von einem Drittanbieter stammen, ermöglicht die agentische Plattform ihnen die Zusammenarbeit, um mehrstufige Workflows über alle Kundenkanäle hinweg abzuwickeln – einschließlich Sprache, SMS, Webchat, E-Mail, intelligente Geräte, soziale Medien, Kundenzentren und im Fahrzeug.

„Sprachassistenten und Chatbots gibt es schon seit Jahren, aber wirklich effektive Sprachinteraktion auf Unternehmensniveau wird erst jetzt möglich“, sagt Michael Anderson, EVP of Enterprise AI bei SoundHound AI. „Mit der Weiterentwicklung der KI entwickelt sich die Sprache zu einer zentralen Kundenschnittstelle, die nicht nur reagiert, sondern auch Probleme löst. Der Sales Assist-Agent zeigt, wie agentische KI den Einzelhandel in Echtzeit verändern kann, und die MWC ist die perfekte Plattform, um diese nächste Generation der KI für Kundenerlebnisse nach Europa zu bringen.“

Live auf der MWC Barcelona

Besucher der Halle 7, Stand 7E40, können vom 2. bis 5. März 2026 eine Live-Demonstration des Sales Assist-Agent erleben und weitere Anwendungsfälle für unternehmensweite agentische KI auf Basis der Amelia-Plattform entdecken. Dazu gehören:

Kundenservice durch KI-Agenten, der agentische Support-Workflows präsentiert, die selbst sehr komplexe Serviceinteraktionen in den Bereichen Telekommunikation und Einzelhandel bewältigen können

Die agentische Voice-Commerce-Plattform von SoundHound, die ihr Debüt in Europa feiert, ermöglicht es Fahrern und Passagieren, dank integrierter Sprach-KI-Agenten im Fahrzeug per Sprachbefehl Essen zu bestellen, Reservierungen vorzunehmen, Parkgebühren zu bezahlen, Tickets zu buchen, Reisen zu planen und vieles mehr.

Die Präsenz von SoundHound auf der MWC 2026 in Barcelona unterstreicht die zunehmende Dynamik des Unternehmens in Europa und weltweit. Allein im Jahr 2025 hat das Unternehmen fast 30 Millionen KI-gestützte Kundeninteraktionen für Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen verarbeitet. Heute unterstützt SoundHound Millionen von Produkten und Dienstleistungen weltweit und ermöglicht jedes Jahr Milliarden von KI-Interaktionen für führende Marken. Weitere Informationen finden Sie unter www.soundhound.com .

Über SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, intelligente Geräte und Gastronomie erstklassige Geschwindigkeit und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den bahnbrechenden KI-basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen unterstützt. Darüber hinaus hat die Agentic AI for Automotive and Autonomics von SoundHound, eine branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-Prozessen, es SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für weltweit führende Unternehmen zu verarbeiten.