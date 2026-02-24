MWC 2026: SoundHound AI presenta «Sales Assist Agent», el agente de asistencia a las ventas, que incorpora la IA agéntica al ámbito del retail

Esta nueva solución de IA en tiempo real diseñada para el personal de las tiendas ofrece recomendaciones rápidas sobre ofertas, productos adicionales y descuentos para mejorar la experiencia del cliente

En 2025, SoundHound tramitó casi 30 millones de interacciones con clientes mediante IA en empresas de telecomunicaciones y de retail en todo el mundo. Ahora, se presenta en el MWC Barcelona ante el creciente interés del mercado europeo

SANTA CLARA, California, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc. (Nasdaq: SOUN), líder mundial en inteligencia artificial conversacional y de voz, ha anunciado hoy el lanzamiento de «Sales Assist» (Asistente de ventas), un nuevo agente de inteligencia artificial con tecnología de voz para el sector del retail que se presentará esta semana en el Mobile World Congress 2026 (pabellón 7, stand 7E40). Este revolucionario agente para tiendas se basa en las soluciones de IA que SoundHound ofrece actualmente a las empresas, incluida la plataforma de IA agéntica de última generación de la empresa.

IA agéntica en el sector de ventas

Diseñado para el personal de tienda, el agente de asistencia de ventas proporciona información en tiempo real mediante inteligencia artificial al personal de tienda, por ejemplo, en los puntos de venta de telecomunicaciones. Con el consentimiento del cliente, la IA ayuda al personal de la tienda durante los interacciones reales con los clientes, analizando la intención y el contexto, y ofreciendo recomendaciones instantáneas basadas en datos que se envían directamente a una tablet o cualquier dispositivo con micrófono y pantalla, desde mejoras y paquetes hasta oportunidades de venta cruzada e información sobre cumplimiento normativo.

Así, en lugar de que los clientes tengan que esperar mientras los empleados inician sesión en varios sistemas, buscan ofertas o estiman manualmente posibles mejoras, el agente de ventas de SoundHound muestra la oferta adecuada al instante, durante la conversación. El resultado es un servicio más rápido y personalizado, sin las dificultades que suelen ralentizar el proceso de venta en las tiendas.

El sistema de inteligencia artificial, que funciona con el reconocimiento automático de voz (ASR, por sus siglas en inglés) Polaris, propiedad de SoundHound, está diseñado específicamente para entornos de venta minorista ruidosos y en constante movimiento, con unos tiempos de espera mínimos. El agente de asistencia de ventas coordina varios agentes de IA especializados que acceden de forma segura a herramientas de CRM, facturación, promociones, bases de datos de productos y cobertura.

Por ejemplo, si un cliente se queja de que su teléfono no funciona, el sistema puede hacer lo siguiente automáticamente:

comprobar si cumple los requisitos para una actualización;

recuperar los datos de la cuenta y de facturación;

mostrar promociones interesantes para cambiar de teléfono;

sugerir paquetes o accesorios complementarios.

El agente de asistencia de ventas ayuda a los comercios a aumentar los ingresos por cliente, acortar los ciclos de venta, reducir el tiempo de formación de nuevos empleados y garantizar prácticas de venta coherentes y conformes con la normativa en distintos establecimientos. En el caso de los proveedores de telecomunicaciones, simplifica el complejo sistema de precios y actualizaciones, al tiempo que abre nuevas oportunidades de retención y venta cruzada basadas en datos.

Expansión de la IA agéntica en Europa

En el MWC 2026, SoundHound presentará su cartera de IA para empresas, que incluye la plataforma agéntica de última generación de SoundHound, un entorno de coordinación multiagente escalable y optimizado para los protocolos MCP y A2A.

La plataforma es utilizada por cientos de grandes empresas para coordinar agentes de IA en distintos entornos operativos. Tanto si los agentes se crean a nivel interno, están preconfigurados o proceden de un tercero, la plataforma agéntica les permite trabajar de forma conjunta para completar flujos de trabajo de múltiples fases en todos los canales de atención al cliente, incluidos voz, SMS, chat web, correo electrónico, dispositivos inteligentes, redes sociales, centros de llamadas y dispositivos integrados en vehículos.

«Los asistentes de voz y los chatbots existen desde hace años, pero ahora es cuando por fin es posible una interacción de voz realmente eficaz y apta para las empresas», afirma Michael Anderson, vicepresidente ejecutivo de IA empresarial en SoundHound AI. «A medida que la IA se desarrolla, la voz se está convirtiendo en una interfaz central para el cliente que no solo responde, sino que también resuelve. El agente de asistencia de ventas muestra cómo la IA agéntica puede transformar las tiendas en tiempo real, y el MWC es la plataforma perfecta para introducir en Europa esta nueva generación de IA para la experiencia de cliente».

En directo en el MWC Barcelona

Los visitantes del pabellón 7, puesto 7E40, que acudan entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, podrán asistir a una demostración en directo del agente de asistente de ventas, así como conocer otros posibles usos de la IA para empresas impulsados por la plataforma Amelia, entre los que se incluyen:

Servicio de atención al cliente con agentes de IA, que muestra flujos de trabajo de asistencia diseñados para gestionar incluso interacciones de asistencia muy complejas en los sectores de las telecomunicaciones y el comercio minorista.

La plataforma de comercio por voz agéntica de SoundHound, que se estrena en Europa, permite a conductores y pasajeros pedir comida, hacer reservas, pagar el aparcamiento, reservar entradas, viajar y mucho más solo con la voz, gracias a los agentes de inteligencia artificial por voz integrados en el vehículo.

agéntica de SoundHound, que se estrena en Europa, permite a conductores y pasajeros pedir comida, hacer reservas, pagar el aparcamiento, reservar entradas, viajar y mucho más solo con la voz, gracias a los agentes de inteligencia artificial por voz integrados en el vehículo. Los visitantes también podrán comprobar cómo se pueden configurar los agentes de IA in situ en cuestión de minutos a través de un entorno de construcción interactivo que ilustra la rápida implementación en todos los sectores.



La participación de SoundHound en el MWC 2026 de Barcelona pone de relieve su creciente expansión en Europa y en todo el mundo. Solo en 2025, la empresa tramitó casi 30 millones de interacciones con clientes impulsadas por IA en telecomunicaciones y en retail. Hoy en día, SoundHound está presente en millones de productos y servicios en todo el mundo, lo que permite a las principales marcas realizar miles de millones de interacciones con la IA cada año. Para obtener más información, visita www.soundhound.com

Acerca de SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), líder mundial en inteligencia artificial conversacional y de voz, ofrece soluciones que permiten a las empresas ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes. Creada a partir de tecnología propia, la IA de voz de SoundHound ofrece una velocidad y precisión insuperables en numerosos idiomas a creadores de productos y proveedores de servicios de los sectores de venta minorista, servicios financieros, sanitario, automovilístico, dispositivos inteligentes y restauración. La empresa cuenta con productos innovadores basados en inteligencia artificial, como Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive-Thru y la plataforma Amelia, que impulsa los agentes de IA para empresas. Asimismo, la IA agéntica para automoción y autonomía de SoundHound, una plataforma operativa referente en su categoría que automatiza los procesos de TI, ha permitido a SoundHound impulsar millones de productos y servicios, y procesar miles de millones de interacciones cada año para empresas de primer nivel.