MWC 2026 : SoundHound AI lance Sales Assist Agent et introduit une IA agentique en temps réel dans le retail

La nouvelle solution d’IA en temps réel destinée aux équipes en magasin formule rapidement des recommandations d’offres, d’options complémentaires et de réductions, pour une expérience client plus efficace

SoundHound a traité près de 30 millions d’interactions clients alimentées par l’IA dans le secteur des télécommunications et de la vente à l’échelle mondiale en 2025 ; le produit fait ses débuts au MWC Barcelona, dans un contexte d’intérêt croissant du marché européen

SANTA CLARA, Californie, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc. (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’IA vocale et conversationnelle, a annoncé aujourd’hui le lancement de Sales Assist, un nouvel agent vocal IA destiné au secteur du retail, qui fera ses débuts la semaine prochaine au Mobile World Congress 2026 (Hall 7, Stand 7E40). Cet agent révolutionnaire pour les points de vente s’appuie sur les solutions d’IA existantes de SoundHound pour les entreprises, notamment la plateforme d’IA agentique de nouvelle génération développée par la société.

L’IA agentique dans les espaces de vente

Conçu pour les équipes en magasin, l’agent Sales Assist fournit en temps réel des suggestions informatives alimentées par l’IA au personnel de vente, par exemple dans les magasins de télécommunications. Avec le consentement des utilisateurs, l’IA accompagne les équipes en magasin lors des échanges en direct avec les clients, en analysant l’intention et le contexte, et en fournissant instantanément des recommandations fondées sur les données directement sur une tablette ou tout appareil équipé d’un microphone et d’un écran – qu’il s’agisse de mises à niveau, d’offres groupées, d’opportunités de ventes croisées ou d’informations de conformité.

Désormais, au lieu de faire attendre les clients pendant que les conseillers se connectent à plusieurs systèmes, recherchent des offres tarifaires ou calculent manuellement les options de mise à niveau, l’agent Sales Assist de SoundHound propose instantanément l’offre adaptée dans le cadre d’une conversation naturelle. Il en résulte une expérience plus rapide et plus personnalisée, sans les frictions qui ralentissent souvent les interactions commerciales en magasin.

Alimentée par la technologie exclusive de reconnaissance vocale automatique (ASR) Polaris de SoundHound, l’IA est spécialement conçue pour les environnements de vente bruyants et dynamiques, avec une latence minimale. L’agent Sales Assist fonctionne en orchestrant plusieurs agents d’IA spécialisés qui accèdent de manière sécurisée aux systèmes CRM, de facturation, aux systèmes de promotions, aux bases de données produits et aux outils de couverture réseau.

Par exemple, si un client mentionne un téléphone endommagé, le système peut automatiquement :

Vérifier l’éligibilité à un remplacement

Récupérer les données du compte et de facturation

Afficher les promotions de reprise pertinentes

Suggérer des offres groupées ou des accessoires complémentaires

L’agent Sales Assist aide les distributeurs à augmenter le chiffre d’affaires par client, à réduire la durée des cycles de vente, à diminuer le temps de formation des nouveaux collaborateurs et à garantir des pratiques commerciales cohérentes et conformes sur l’ensemble des points de vente. Pour les opérateurs télécoms, il simplifie la complexité des offres tarifaires et des mécanismes de mise à niveau, tout en ouvrant la voie à des opportunités de fidélisation et de ventes croisées basées sur les données.

Expansion de l’IA agentique en Europe

Lors du MWC 2026, SoundHound présente son portefeuille d’IA pour entreprises, y compris sa plateforme agentique nouvelle génération, un environnement évolutif d’orchestration multi-agents optimisé pour les protocoles MCP et A2A.

Cette plateforme est déployée par des centaines de grandes organisations pour coordonner des agents d’IA sophistiqués dans des environnements opérationnels complexes. Qu’ils soient développés en interne, préconfigurés ou fournis par des tiers, ces agents peuvent collaborer pour exécuter des flux de travail multi-étapes sur différents canaux clients, notamment la voix, les SMS, le chat en ligne, les e-mails, les appareils intelligents, les réseaux sociaux, les centres de contact et les systèmes embarqués dans les véhicules.

« Les assistants vocaux et les chatbots existent depuis des années, mais une interaction vocale réellement performante et de niveau entreprise n’est devenue possible qu’aujourd’hui », a déclaré Michael Anderson, vice-président exécutif de l’IA d’entreprise chez SoundHound AI. « À mesure que l’IA gagne en maturité, la voix devient une interface client centrale qui ne se contente plus de répondre, mais traite et résout les demandes. L’agent Sales Assist illustre comment l’IA agentique peut transformer les environnements de vente en temps réel, et le MWC constitue la plateforme idéale pour présenter cette nouvelle génération d’IA dédiée à l’expérience client en Europe. »

En direct au MWC Barcelona

Sur le stand Soundhound AI (7E40 - Hall 7), du 2 au 5 mars 2026, les visiteurs pourront assister à une démonstration en direct de l’agent Sales Assist, et explorer d’autres cas d’usage d’IA agentique pour les entreprises, notamment via la plateforme Amelia.

Cela inclut des agents d’IA dédiés au service client, dotés de flux de travail d’assistance agentique capables de gérer des interactions complexes dans les secteurs des télécommunications et du retail;

Ainsi que la plateforme de commerce vocal agentique de SoundHound – présentée pour la première fois en Europe – qui permet aux conducteurs et aux passagers de commander de la nourriture, effectuer des réservations, payer un stationnement ; acheter des billets ou organiser des voyages simplement avec sa voix grâce à des agents IA vocaux embarqués dans les véhicules.

La présence de SoundHound au MWC 2026 à Barcelone souligne l’accélération de sa croissance en Europe et à l’échelle mondiale. Rien qu’en 2025, la société a traité près de 30 millions d’interactions clients alimentées par l’IA dans les secteurs des télécommunications et du retail. Aujourd’hui, SoundHound alimente des millions de produits et de services dans le monde, permettant des milliards d’interactions IA chaque année pour des marques de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soundhound.com

À propos de SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’IA vocale et conversationnelle, propose des solutions permettant aux entreprises d’offrir des expériences de qualité supérieure à leurs clients. Bâtie sur une technologie brevetée, l’IA vocale de SoundHound fournit la plus grande vitesse et la meilleure précision du marché dans de nombreuses langues. Elle est destinée aux créateurs de produits et aux prestataires de services dans les secteurs de la vente, des services financiers, de la santé, de l’automobile, des appareils connectés et de la restauration. Les produits révolutionnaires alimentés par l’IA de la société incluent Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive-Thru, et la plateforme Amelia, qui alimente les agents d’IA pour les entreprises. En outre, les solutions Agentic AI for Automotive et Autonomics, une plateforme d’exploitation leader du secteur conçue pour automatiser les processus informatiques, ont permis à SoundHound de fournir des millions de produits et services et de traiter des milliards d’interactions chaque année pour de grandes entreprises.