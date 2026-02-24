Affiliate-Marketing neu gedacht: Neue Awin-Plattform reduziert Kampagnen-Setup auf Minuten

LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Affiliate-Marketing-Plattform Awin stellt ein umfassendes Plattform-Upgrade vor. Zu den Neuerungen zählen intelligente Partnerempfehlungen, individuell anpassbare Kampagnen-Dashboards sowie ein vereinheitlichtes Performance-Reporting, bei dem keine entscheidenden Insights verloren gehen. Die Erweiterungen machen Affiliate-Marketing zu einem deutlich agileren, effizienteren und skalierbaren Wachstumstreiber für Unternehmen. Parallel dazu setzt Awin den internationalen Rollout seines KI-Chatbots Ava fort, der inzwischen in mehr als 20 Ländern verfügbar ist. Ava bietet intelligente, jederzeit verfügbare Unterstützung und steigert so die operative Effizienz für Awin Kunden.

„Diese Weiterentwicklungen stärken die Rolle der Plattform als strategischer Partner für Marken. Sie helfen ihnen dabei, dass sie ihr Affiliate-Marketing mit mehr Klarheit und Kontrolle steuern können und reduzieren den Zeitaufwand für Kampagnen-Setup und Partnerrecherche von Stunden auf Minuten“, erklärt Adam Ross, CEO von Awin. „Die Neuerungen adressieren zentrale operative und kommerzielle Hürden, mit denen unsere Kunden beim Skalieren ihres Geschäfts konfrontiert sind. Angesichts der steigenden Investitionen in diesen Kanal sind wir stolz darauf, Marken weiterhin Tools bereitzustellen, mit denen sie transparente und intelligentere Wachstumschancen in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche des digitalen Marketings nutzen können.“

Die Plattform-Upgrades reagieren auf veränderte Marketingprioritäten. Aktuelle Studien zeigen, dass Marketing-Entscheider in Europa insbesondere den Marketing-ROI sowie das Budgetmanagement zu ihren größten Herausforderungen zählen. Zu den wichtigsten Investitionsschwerpunkten gehören der Nachweis von Marketing-Performance durch Messbarkeit sowie der Einsatz von generativer KI im Marketing, was klar auf den steigenden Bedarf an Effizienz und Effektivität schließen lässt.

Erweiterte Empfehlungen für Advertiser

Reibungslos personalisierte Kampagnen: Mit dem neuen Campaign Builder lassen sich Kampagnen innerhalb weniger Minuten konfigurieren. Nach der Eingabe zentraler Kampagnenparameter wie Ziele, Zielgruppen und bevorzugte Erfolgskennzahlen erstellt das Tool automatisch ein individuelles Kampagnen-Dashboard. Die reduzierte Komplexität und erhebliche Zeitersparnis verschaffen Nutzern eine bessere Übersicht über die Performance und mehr Kontrolle über die Kampagnensteuerung.

Zielorientierte Partnervorschläge aus Awins vielfältigem Netzwerk: Auf Basis der Awin-Intelligence-Empfehlungslogik werden die vier passendsten Partner ermittelt, abgestimmt auf die jeweiligen Kampagnenziele. Zusätzlich erhalten Advertiser täglich eine kuratierte Liste mit bis zu 250 relevanten Partneroptionen.

Sofortige Kampagnen-Insights: Alle Empfehlungen werden direkt im neuen, vereinfachten Dashboard angezeigt. Sie unterstützen Nutzer bei der Optimierung laufender Aktivitäten und beim Identifizieren neuer Potenziale zur Steigerung des ROI. Zentrale Kennzahlen wie durchschnittlicher Bestellwert (AOV), Provisionen, Klicks und Transaktionen lassen sich in einer zentralen Oberfläche einsehen, freigeben oder ablehnen, ohne zwischen verschiedenen Reports wechseln oder manuelle Datenexporte durchführen zu müssen.

Markenspezifische Flächen und intelligentere Produktentdeckung für Publisher und Creator

Personalisierte Storefronts: Publisher und Creator können ihre Marke mit individuell gestaltbaren Storefronts stärken. In Kombination mit der Explore-Suche lassen sich Produkte aus verschiedenen Kategorien schnell und unkompliziert integrieren, was sowohl der Monetarisierung als auch der Verbesserung von Nutzererlebnis und Kundenbindung dient.

Tools für mehr Tracking-Transparenz: Neue API-Updates liefern Informationen zum Status von Links sowie erweiterte Transparenzfunktionen für das Tracking. Damit erhalten Nutzer Echtzeit-Einblicke in die Funktionsfähigkeit von Advertiser-Links und die jeweils eingesetzten Tracking-Methoden.

Mehr Effizienz durch KI-Assistent Ava

Ava wurde erstmals 2025 eingeführt und steht inzwischen allen Publishern und Advertisern in über 20 Ländern zur Verfügung, darunter zahlreichen europäischen Märkten, Großbritannien und den USA. Der KI-Assistent beantwortet gängige Plattformanfragen in Echtzeit. Bislang konnte Ava mehr als 80 Prozent aller Anfragen eigenständig lösen und die durchschnittliche Reaktionszeit bei Support-Tickets auf rund 30 Sekunden reduzieren.

Awin wird von mehr als 30.000 Kunden weltweit genutzt, darunter bekannte Marken wie World of Sweets und Triumph. Weitere Informationen zu den Plattform-Upgrades finden Sie hier.



Über Awin

Awin ist die All-in-One-Plattform für intelligentes Partnermarketing, damit Unternehmen ihr Wachstum auf ihre eigene Weise gestalten können.

Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Awin für den Aufbau eines stärkeren, smarteren und nachhaltigeren Ökosystems, das echten Mehrwert und messbare Wirkung liefert. Leistungsstarke Technologie in Kombination mit preisgekröntem Expertensupport ermöglicht es Advertisern, ihr Online-Geschäft selbstbewusst zu skalieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Ein globales Netzwerk aus einer Million Partnern, von Influencern bis hin zu innovativen Technologieunternehmen, hilft Marken dabei, die richtigen Partner zu entdecken, zu aktivieren und fair zu vergüten, um ihre Marketingziele zu erreichen.

Mit einer starken lokalen Präsenz in 17 Ländern auf vier Kontinenten bietet Awin persönliche Betreuung, lokale Marktkenntnis und partnerschaftliche Zusammenarbeit, unabhängig davon, wo Unternehmen wachsen möchten. Das Ergebnis ist intelligentes Partnermarketing, das einfach, skalierbar und konsequent auf Ergebnisse ausgerichtet ist.

Weitere Informationen unter: Awin.com

