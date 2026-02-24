Awin dévoile de nouvelles fonctionnalités pour accélérer la configuration des campagnes d’affiliation et les recommandations de partenariats

PARIS, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de marketing d'affiliation Awin annonce une mise à jour importante comprenant des recommandations de partenariat intelligentes, des tableaux de bord personnalisables et des rapports de performance unifiés, sans faire de compromis sur la disponibilité des informations essentielles aux campagnes. Ces nouvelles fonctionnalités transforment le marketing d'affiliation en un moteur de croissance plus agile, plus efficace et plus évolutif pour les entreprises. Parallèlement à ces améliorations, le déploiement continu du chatbot IA d'Awin, Ava, dans plus de 20 pays, offre une assistance plus intelligente et disponible en permanence qui contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle des utilisateurs.

« Ces avancées renforcent le rôle de notre plateforme en tant que partenaire stratégique à forte valeur ajoutée pour les marques, en leur permettant d’aborder le marketing d’affiliation avec davantage de clarté et de maîtrise, tout en faisant passer la configuration des campagnes et la recherche de partenaires de plusieurs heures à quelques minutes » explique Adam Ross, CEO d’Awin. « Les améliorations répondent aux principaux freins opérationnels et commerciaux auxquels nos clients sont confrontés lorsqu’ils cherchent à faire évoluer leur activité. Alors que les investissements dans notre secteur s’intensifient, nous sommes fiers de continuer à proposer des outils permettant aux marques de saisir des opportunités de croissance plus intelligentes, avec une transparence accrue, au sein de l’un des canaux du marketing digital connaissant la plus forte progression. »

Ces nouvelles fonctionnalités répondent à l'évolution des priorités marketing. Une étude récente révèle que les principales préoccupations des responsables marketing en Europe concernent le ROI du marketing et la gestion des budgets. Les principales priorités d'investissement incluent la démonstration des performances marketing à travers leur mesure, et le marketing basé sur l'IA générative, soulignant une nécessité accrue d'efficacité et d'efficience.

Des recommandations avancées pour les annonceurs

Des campagnes personnalisées fluides : La nouvelle fonctionnalité Campaign Builder d'Awin permet de configurer des campagnes en quelques minutes. En quelques étapes seulement, il suffit de saisir les paramètres clés de la campagne, tels que les objectifs, les audiences cibles et les indicateurs de réussite souhaités, pour que la fonctionnalité génère un tableau de bord personnalisé. La complexité des campagnes est réduite, et le gain de temps est considérable. Les utilisateurs peuvent avoir une meilleure visibilité sur les performances et un meilleur contrôle sur l'exécution de leurs campagnes.

Grâce au moteur de recommandation Awin Intelligence, cette fonctionnalité optimisée affiche les quatre meilleures suggestions en fonction des objectifs de la campagne, ainsi qu'une liste quotidienne sélectionnée comprenant jusqu'à 250 opportunités de partenariats pertinentes. Un aperçu instantané de la campagne : Les recommandations s'affichent directement dans le nouveau tableau de bord simplifié, guidant les utilisateurs vers les optimisations possibles et identifiant de nouvelles opportunités pour améliorer leur ROI. Les indicateurs clés tels que la valeur moyenne des commandes (AOV), les commissions, les clics et les transactions peuvent être consultés, approuvés ou refusés dans une interface centralisée, éliminant ainsi le besoin de passer d'un rapport à l'autre ou d'effectuer des exportations manuelles de données.





De nouveaux espaces et une découverte plus intelligente des produits pour les éditeurs et les créateurs

Des vitrines personnalisées (storefronts) : Les éditeurs et les créateurs ont la possibilité de renforcer leur présence grâce à des “vitrines” personnalisées. En combinaison avec la fonction de recherche Explore, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement ajouter des produits issus de plusieurs catégories afin de générer des revenus et d'améliorer l'engagement et l'expérience client.

Une productivité renforcée grâce à l’assistant IA Ava

Lancé pour la première fois en 2025, Ava est désormais accessible à tous les éditeurs et annonceurs dans plus de 20 pays, dont au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Ava fournit des réponses instantanées aux questions courantes sur la plateforme. À ce jour, l’assistant a résolu plus de 80 % des requêtes et réduit le temps de réponse des tickets d'assistance à 30 secondes en moyenne.

Plus de 30 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme Awin, notamment de grandes marques telles que Lidl, FNAC-DARTY, Shark Ninja, SFR, Verisure, Uniqlo, BoursoBank.

