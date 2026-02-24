Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 24.2.2026 klo 11.30
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Miska Kuusela
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Miska Kuusela
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 144358/4/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-20
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2120 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 2120 Keskihinta: 0 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi
Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.
Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.
Aspo – Sustainable value creation