Correction: Correction: Tilfredsstillende resultater for 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2/2026 | 24. februar 2026

Korrektion: Årsrapporten er nu vedhæftet i xhtml-format.

Korrektion: Årsrapporten var ikke vedhæftet i tidligere udsendte selskabsmeddelelse.

2025 har været et år med tilfredsstillende resultater.

Resultatet før skat var i 2025 på 272,9 mio. kr., og egenkapitalen blev forrentet med 9,0 %.

Basisindtjeningen var i 2025 på 221,0 mio. kr.

Indtjeningen var påvirket af stigende aktivitet i alle bankens forretningsområder, det faldende renteniveau samt et fortsat lavt nedskrivningsniveau. Derudover har resultatet været påvirket af investeringerne i forbindelse med bankens nye strategi frem mod 2030, herunder flytningen af hovedsædet til Aarhus. I forbindelse med strategien og flytningen af hovedsædet blev der afholdt merudgifter, som har karakter af engangsudgifter i niveauet 19 mio. kr.

Bankens kapitalprocent var ved udgangen af 2025 opgjort til 27,3 % mod 29,9 % i 2024. Faldet skyldes navnlig indfrielsen af bankens hybride kernekapitallån på 262 mio. kr. i december 2025.

I henhold til bankens udbyttepolitik foreslås udlodning af 30 % udbytte på 77,4 mio. kr. mod 2025 mod 81,1 mio. kr. 2024. Banken har siden 2019 udloddet 30 % i udbytte.

Bankens forventninger til basisindtjeningen og resultatet før skat for 2026 blev oplyst den 22. januar 2026 i selskabsmeddelelse nr. 1. Banken oplyste en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat på 160-210 mio. kr. Resultatet for 2026 påvirkes af bankens nye strategi frem mod 2030 med en vækst i forretningsomfanget med 50 % samt væsentlige investeringer i blandt andet de strategiske initiativer i Aarhus og København. Herudover er forventningerne for 2026 baseret på et uændret renteniveau, positive kursreguleringer og et stigende nedskrivningsniveau.

Forventningerne for 2026 er således forbundet med betydelige usikkerheder i relation til eksekveringen af de strategiske initiativer, kursreguleringerne og nedskrivningerne.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”Banken leverer et tilfredsstillende resultat for 2025, som er lidt lavere end 2024, hvilket skal ses i sammenhæng med, at banken i 2024 havde sit bedste resultat siden børsnoteringen i 2011.

Resultatet er bedre end forventet og skyldes blandt andet en stor tilgang af nye kunder og et højt aktivitetsniveau. Vi begynder også at se effekterne af investeringerne i bankens strategi frem mod 2030 med øget tilstedeværelse i både Aarhus og København samt flytningen af hovedsædet til Aarhus.

I takt med, at strategien frem mod 2030 foldes ud, vil regnskaberne fremover blive påvirket af investeringerne.”

Hovedpunkter fra regnskabet for 2025:

Resultat før skat på 272,9 mio. kr. mod 354,6 mio. kr. i 2024, hvilket er et fald på 23,0 %.

Basisindtjening på 221,0 mio. kr. mod 231,7 mio. kr. i 2024, hvilket er et fald på 4,2 %.

Nettorente- og gebyrindtægterne steg med 2,6 % til 810,1 mio. kr. mod 789,78 mio. kr. i 2024.

Udgifter til personale og administration steg med 4,3 % til 560,5 mio. kr. mod 537,6 mio. kr. i 2024.

Positive kursreguleringer på 41,3 mio. kr. mod positive kursreguleringer i 2024 på 102,8 mio. kr.

Tilbageførsel af nedskrivninger med 10,6 mio. kr. mod tilbageførsler i 2024 på 21,2 mio. kr.

Egenkapitalforrentning før skat på 9,0 % p.a. mod 12,7 % i 2024.

Stigning i udlånet på 15,1 % til 8.952 mio. kr. mod 7.778 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Stigning i forretningsomfanget på 11,6 % til 58.605 mio. kr. mod 52.526 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Kapitalprocent på 27,3 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 11,8 procentpoint.

Overdækning i forhold til NEP-kravet på 8,3 procentpoint.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87 99 39 04 eller mnp@andelskassen.dk

