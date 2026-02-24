Festi hf.: Aðalfundur 5. mars 2026 - endanleg dagskrá, tillögur og framboð til stjórnar.

 Festi hf.

Aðalfundur Festi hf. verður haldinn fimmtudaginn 5. mars 2026 klukkan 10:00 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10 – 14, Kópavogi.

Engar breytingar hafa orðið á dagskrá og tillögum sem birtar voru með fundarboði þann 10. febrúar sl. Ekki bárust frekari tillögur frá hluthöfum að skipan nefndarmanna í tilnefningarnefnd félagsins.

Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs sem fram mun fara á fundinum er liðinn. Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

  1. Edda Blumenstein
  2. Guðjón Auðunsson
  3. Guðjón Reynisson
  4. Hjörleifur Pálsson
  5. Sigurlína Ingvarsdóttir

Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn skipuð fimm mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Þar sem önnur framboð til stjórnar bárust ekki innan framboðsfrests verður stjórn félagsins sjálfkjörin á aðalfundinum.

Fundargögn og allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins: https://www.festi.is/vidburdir/adalfundur-festi-2026

Nánari upplýsingar veitir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi hf. (asta@festi.is).


