Festi hf.: Aðalfundur 5. mars 2026 - endanleg dagskrá, tillögur og framboð til stjórnar.

Aðalfundur Festi hf. verður haldinn fimmtudaginn 5. mars 2026 klukkan 10:00 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10 – 14, Kópavogi.
Engar breytingar hafa orðið á dagskrá og tillögum sem birtar voru með fundarboði þann 10. febrúar sl. Ekki bárust frekari tillögur frá hluthöfum að skipan nefndarmanna í tilnefningarnefnd félagsins.
Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs sem fram mun fara á fundinum er liðinn. Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:
- Edda Blumenstein
- Guðjón Auðunsson
- Guðjón Reynisson
- Hjörleifur Pálsson
- Sigurlína Ingvarsdóttir
Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn skipuð fimm mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Þar sem önnur framboð til stjórnar bárust ekki innan framboðsfrests verður stjórn félagsins sjálfkjörin á aðalfundinum.
Fundargögn og allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins: https://www.festi.is/vidburdir/adalfundur-festi-2026
Nánari upplýsingar veitir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi hf. (asta@festi.is).