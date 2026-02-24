La prudence des Canadiens et Canadiennes face aux dépenses de la période des fêtes semble avoir atténué la hausse habituelle des arriérés liés aux cartes de crédit en janvier

Tendances et aperçus trimestriels du crédit aux consommateurs Pouls du marché d’Equifax CanadaMD

TORONTO, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les données d’Equifax CanadaMD sur les tendances et les aperçus du crédit aux consommateurs au T4 2025 suggèrent un écart évident sur le plan de la santé financière à l’échelle du pays. À la fin de 2025, les pressions d’un ralentissement du marché du travail et d’une inflation persistante ont fait accentuer cet écart : les consommateurs plus âgés ayant des pointages de crédit plus élevés ont fait preuve de résilience; tandis que les jeunes consommateurs et ceux de l’Ontario et des provinces de l’Ouest montraient des signes d’une santé financière plus fragile.

La dette totale des consommateurs a grimpé à 2,65 billions de dollars au T4 de 2025, soit une augmentation de 3,13 % en glissement annuel, entraînée par une hausse de 50,26 milliards de dollars des soldes hypothécaires et d’une hausse de 4,50 % en glissement annuel de la dette non hypothécaire.

Les paiements manqués sur la dette non hypothécaire ont atteint un sommet à la fin de décembre, en affichant des arriérés de 90 jours et plus, passant de 1,64 % à 1,73 % (une augmentation de 5,43 % en glissement annuel).

Les consommateurs âgés de 26 à 35 ans ont affiché la plus forte augmentation sur le plan des difficultés financières liées au crédit, en affichant le taux d’arriérés le plus élevé (2,55 %) et le déclin le plus important en glissement annuel sur le plan de la santé du crédit avec une hausse de 8,39 %.

Écart régional

À l’échelle régionale, une image de « deux Canadas » a émergé, l’Ontario enregistrant l’accélération la plus rapide d’arriérés non hypothécaires (en hausse de 10,31 % par rapport au T4 de 2024) et l’Alberta consolidant son statut de « point chaud géographique » en affichant le taux global de paiements manqués sur le solde non hypothécaire le plus élevé (2,45 %). Les régions où les logements sont plus abordables, comme l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec, ont affiché des baisses relatives à leurs taux d’arriérés.

« Nos données continuent de montrer un écart évident dans la façon dont les consommateurs de certaines régions et de certains groupes démographiques gèrent l’instabilité du revenu et le stress lié au coût de la vie élevé », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente, analyses avancées à Equifax Canada. « La bonne nouvelle est que dans la plupart des cas, les Canadiens et Canadiennes semblent relever ces défis liés au crédit d’une manière responsable, en affichant moins de dépenses pendant les fêtes sur leurs cartes de crédit cette année. »

Cartes de crédit et réduction des dépenses des fêtes

Les dépenses par carte de crédit au cours de la période des fêtes en 2025 ont montré un ralentissement comparativement aux années précédentes. Les dépenses par carte de crédit ajustées selon l’inflation ont chuté de 0,7 % en glissement annuel pour s’établir à 2 297 $, et les baisses les plus marquées ont été observées dans l’Ouest canadien (-4,1 % aux T.N-O, -3,0 % en Alberta et -2,2 % en C.-B.). Les consommateurs plus jeunes (âgés de 26 à 35 ans) ont été à l’origine de cette rigueur, en réduisant les dépenses pendant les fêtes de 2,0 %, tandis que les consommateurs plus âgés (46 ans et plus) ont continué d’augmenter leurs dépenses. Malgré cette prudence, les soldes de cartes de crédit ont grimpé pour atteindre un sommet historique de 131 milliards de dollars (+4,04 %).

« Le quatrième trimestre est généralement celui où nous constatons la plus forte croissance du solde des cartes de crédit ainsi qu’une hausse des paiements manqués émergeant en janvier », a ajouté Mme Oakes. « Le recul des dépenses a contribué à freiner une partie de l’effet de la période des fêtes, avec environ 30 000 consommateurs de moins qui ont manqué un paiement en janvier par rapport à l’année dernière. »

Un écart croissant sur le plan du pouvoir d’emprunt

Les prêteurs ont montré des signes de resserrement de l’accès au crédit pour les emprunteurs plus à risque. Les niveaux d’endettement non hypothécaire des consommateurs à risque élevé (pointages de 320 à 580) sont demeurés stagnants au T4, tandis qu’en revanche, les consommateurs non à risque (pointages de 751 à 880) ont vu leur dette non hypothécaire moyenne augmenter de 6,1 % pour atteindre 20 818 $. « Les prêteurs semblent réagir aux pertes plus élevées liées au crédit, causées par les difficultés économiques et la fraude croissante au Canada, en ajustant leurs politiques d’approbation de crédit comme mesure d’atténuation des risques », a déclaré Mme Oakes. « Essayer de maintenir un bon pointage de crédit pour assurer l’accès au crédit est un rappel utile pour les consommateurs. »

Renouvellements hypothécaires et chocs de paiement

Les renouvellements hypothécaires ont continué de dominer le marché hypothécaire au quatrième trimestre, la dette hypothécaire totale atteignant 1,95 billion de dollars, soit une augmentation de 2,6 % en glissement annuel.

Bien que le taux directeur de 2,25 % fixé par la Banque du Canada ait semblé offrir un certain répit aux propriétaires, l’accessibilité au logement est demeurée difficile, en particulier dans les régions où les prix sont élevés, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique. Les chocs de paiement dus aux renouvellements hypothécaires sont demeurés une préoccupation, entraînant une augmentation des changements de prêteurs puisque les consommateurs recherchaient les meilleurs taux et les paiements mensuels les plus bas. Le solde hypothécaire élevé est demeuré une barrière considérable à l’entrée, le montant moyen des nouveaux prêts ayant grimpé de 4,1 % pour atteindre 363 778 $. Ce fardeau était encore plus lourd pour les acheteurs d’une première propriété, qui ont vu le montant moyen de leur nouveau prêt augmenter de 5 % pour atteindre 441 301 $.

« La stabilisation des taux d’intérêt semble avoir un impact positif sur les propriétaires et l’industrie hypothécaire canadienne, mais l’abordabilité demeure une préoccupation dans les marchés immobiliers en surchauffe », a conclu Mme Oakes. « Nous continuons de constater une augmentation des paiements manqués sur les prêts hypothécaires de valeur plus élevée en Ontario, car les niveaux de paiement sont visiblement trop élevés pour certains consommateurs à la suite des renouvellements. »

Analyse par groupes d’âge – Taux d’arriérés liés à la dette et au solde global (excluant les prêts hypothécaires)

Dette moyenne

(T4 2025) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) Taux d’arriérés de 90 jours et + ($)

(T4 2025) Variation du taux d’arriérés en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) 18 à 25 8 832 $ 3,60 % 2,04 % 2,23 % 26 à 35 17 550 $ 0,16 % 2,55 % 8,39 % 36 à 45 27 228 $ 0,53 % 2,11 % 5,29 % 46 à 55 35 041 $ 1,29 % 1,58 % 7,14 % 56 à 65 29 961 $ 4,27 % 1,25 % 4,80 % 65 et + 15 182 $ 3,61 % 1,16 % 1,43 % Canada 22 377 $ 1,97 % 1,73 % 5,43 %

Analyse par grandes villes – Taux d’arriérés liés à la dette et au solde global (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Dette moyenne

(T4 2025) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) Taux d’arriérés de 90 jours et + ($)

(T4 2025) Variation du taux d’arriérés en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) Calgary 24 665 $ 1,82 % 2,20 % 8,43 % Edmonton 23 978 $ 0,75 % 2,70 % 2,04 % Halifax 21 810 $ 2,16 % 1,50 % -4,78 % Montréal 17 362 $ 1,82 % 1,56 % 5,35 % Ottawa 19 719 $ 0,38 % 1,57 % 4,47 % Toronto 21 540 $ 2,25 % 2,29 % 9,13 % Vancouver 24 005 $ 3,19 % 1,46 % 6,56 % St-Jean 24 533 $ 2,29 % 1,44 % -4,12 % Fort McMurray 38 155 $ 0,32 % 2,71 % -1,33 %

Analyse par provinces - Taux d’arriérés liés à la dette et au solde global (excluant les prêts hypothécaires)

Province Dette moyenne

(T4 2025) Variation de la dette moyenne en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) Taux d’arriérés de 90 jours et + ($)

(T4 2025) Variation du taux d’arriérés en glissement annuel

(T4 2025 vs T4 2024) Ontario 22 955 $ 1,51 % 1,84 % 10,31 % Québec 19 519 $ 1,91 % 1,11 % -0,54 % Nouvelle-Écosse 21 969 $ 2,62 % 1,65 % -3,33 % Nouveau-Brunswick 23 166 $ 7,35 % 1,68 % -2,81 % Î.-P.-É. 25 902 $ 8,78 % 1,23 % -5,62 % Terre-Neuve 25 413 $ 2,29 % 1,58 % 3,20 % Région de l’Est 23 302 $ 4,41 % 1,62 % 1,11 % Alberta 24 904 $ 0,91 % 2,45 % 3,30 % Manitoba 18 716 $ 2,72 % 1,77 % 1,64 % Saskatchewan 23 704 $ 1,69 % 1,79 % -1,80 % Colombie-Britannique 23 132 $ 2,38 % 1,58 % 4,86 % Région de l’Ouest 23 392 $ 1,80 % 1,96 % 3,26 % Canada 22 377 $ 1,97 % 1,73 % 5,43 %

* Selon les données d'Equifax au T4 2025.

