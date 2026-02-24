BioNTech veröffentlicht am 10. März 2026 Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 und informiert über operativen Fortschritt

MAINZ, Deutschland, 24. Februar 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) wird am Dienstag, den 10. März 2026, die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag um 13:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Standard Time) eine Telefonkonferenz samt Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu präsentieren.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link. Nach der Registrierung werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link verfügbar sein.

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf www.BioNTech.de unter „Events & Präsentationen“ im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere 30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de