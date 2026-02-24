La Chambre de commerce queer du Canada lance le programme FAM afin de combler les lacunes pour les entreprises et les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ à l'échelle nationale

Les photos sont disponibles sur ce lien .

TORONTO, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce queer du Canada ( CCQC ) est fière d'annoncer le lancement du programme FAM , dédié exclusivement à renforcer les capacités des propriétaires d'entreprises et personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ à l'échelle nationale. Accessible à tout membre de la communauté 2ELGBTQI+ qui détient entre 1 et 100 % de son entreprise, le programme FAM est un réseau professionnel national qui renforce l'entrepreneuriat queer grâce à un solide soutien communautaire, ouvrant ainsi la voie à l'accès au capital et aux occasions de financement. Les membres du programme FAM bénéficient d'un accès à des ressources et à des événements dans tout le Canada, notamment des occasions de réseautage, des ressources pratiques, des ateliers et des occasions de se faire connaître.

Malgré les progrès réalisés, la communauté d’affaires queer continue de se heurter à des obstacles importants qui rendent difficile l'accès aux capitaux et à d'autres formes de soutien. Le programme FAM facilite le développement, le démarrage ou l'expansion d'une entreprise, quelle que soit sa taille. FAM accueille les personnes entrepreneures et les propriétaires d'entreprises qui s'identifient comme queer, qu'il s'agisse de personnes exerçant une activité secondaire, de consultant.e.s ou de leader du monde des affaires. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit centrée sur la communauté queer pour devenir membre.

« L'objectif du programme FAM est d'accroître la visibilité des entreprises 2ELGBTQI+ et de créer une communauté solide de professionnel.le.s qui ont pu rencontrer des difficultés en raison de leur identité, explique Sarah Evalina, à la Direction de l'exploitation de la CCQC. Ces entreprises apportent énormément aux communautés dans leur ensemble. En mettant en relation ces professionnel·le·s queer grâce au programme FAM, nous pouvons renforcer ces initiatives individuelles qui contribuent à la croissance économique des marchés à travers le Canada. »

Parmi les avantages du programme FAM, on peut citer :

Des invitations exclusives aux événements de réseautage de la CCQC qui aident les personnes entrepreneures à établir des relations significatives et à élargir leur réseau professionnel.

Un accès à un Community Hub national pour créer des liens, collaborer et apprendre aux côtés d’autres gestionnaires queer et d’organisations de soutien partout au Canada.

Des ateliers axés sur des secteurs d'activité, conçus pour stimuler les ventes, augmenter les recommandations et renforcer les compétences commerciales essentielles

Des possibilités de mise en valeur à forte visibilité qui mettent les personnes entrepreneures en avant sur la scène nationale, en présentant les membres du FAM à de nouveaux clients et clientes, à d'autres gestionnaires et à des entreprises partenaires engagées à soutenir les entreprises appartenant à des personnes queer.





Le programme FAM comble des lacunes importantes pour les entrepreneur·e·s queer. Selon Elaine Kwok, de Go Banana! , une agence de marketing et de design basée à Toronto : « FAM peut nous aider à faire partie d’une communauté d’affaires florissante. Cela signifie nous aider à rencontrer des clients et partenaires potentiels, offrir des ressources éducatives et pratiques, et même faire du plaidoyer auprès des gouvernements pour le soutien aux petites entreprises. »

Plus de 100 000 entreprises sont détenues par des personnes queer au Canada, qui emploient plus de 435 000 personnes. Ces entreprises contribuent de façon significative à l’économie canadienne, générant 22 milliards de dollars en retombées économiques.

Les propriétaires d'entreprises queer peuvent s'inscrire au programme sur queerchamber.ca/fr/fam . L'adhésion au programme Fam est gratuite jusqu'au 31 mars 2026.

À propos de la Chambre de commerce queer du Canada (CCQC)

La Chambre de commerce queer du Canada (CCQC) est le principal défenseur des entreprises appartenant à des personnes queer et des personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ au Canada. Par ses actions en matière de réseautage, de formation, de certification des fournisseurs et de défense des intérêts, la CCQC soutient la réussite des entreprises queer et alliées et leur contribution durable à une économie nationale forte et inclusive.

Fondée en 2003, la CCQC représente plus de 100 000 entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+, qui contribuent à hauteur de plus de 22 milliards de dollars à l'activité économique et emploient plus de 435 000 Canadiens. En 2023, le gouvernement du Canada a désigné la CCQC pour piloter le tout premier Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ au monde. Doté d’un budget de 25 millions de dollars, ce programme vise à renforcer durablement le soutien offert aux personnes entrepreneures queer à travers le Canada.

Contact presse :

Nicola Humphrey (elle)

nicola@the-tea.co

778-885-6683

The Tea Communications