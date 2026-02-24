Le service Connexion satellite de Rogers transforme la connectivité IdO pour la technologie de gestion des actifs et des parcs de véhicules

TORONTO, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui le lancement d’une technologie de suivi des actifs propulsée par satellite en collaboration avec Geotab, chef de file mondial des solutions connectées de transport, de vidéo et de suivi des actifs.

« Nous sommes fiers d’être le premier fournisseur sans-fil canadien à offrir un service satellite à mobile pour l’IdO, a déclaré Tom Turner, président, Rogers Affaires. Les entreprises seront maintenant en mesure de faire un suivi ininterrompu des actifs essentiels comme les remorques, les conteneurs et l’équipement partout au pays, qu’ils soient connectés à notre réseau 5G+ ou dans des zones où les réseaux cellulaires traditionnels ne sont pas accessibles. »

Propulsé par la Connexion satellite de Rogers, GO Anywhere Plus améliore la visibilité des actifs [là où les réseaux cellulaires traditionnels ne sont pas accessibles], offrant ainsi à la clientèle de Rogers Affaires l’emplacement en temps quasi réel de ses actifs essentiels, où qu’ils soient.

Étant donné l’étendue géographique du Canada et son économie axée sur les ressources, cette nouvelle capacité aide les entreprises à améliorer le temps de fonctionnement, à renforcer la logistique et à accélérer la livraison de l’équipement essentiel à la mission. Les applications comprennent des fonctions comme le suivi d’actifs et de parcs de véhicules le long de routes isolées et de couloirs ferroviaires ainsi que l’alimentation de capteurs automatisés pour des secteurs comme ceux de la foresterie et des mines.

« Il est essentiel de savoir où se trouve l’équipement et s’il est prêt à être utilisé sur un chantier, surtout dans les régions vastes et souvent éloignées du Canada, a affirmé Neil Cawse, chef de la direction, Geotab. En travaillant avec Rogers et sa couverture IdO satellite à mobile d’un bout à l’autre du pays, nous offrons aux entreprises canadiennes une solution de suivi des actifs qui fonctionne là où les autres réseaux cellulaires ne le peuvent pas. Ce partenariat offre à nos clientes et clients la visibilité et la confiance dont ils ont besoin pour gérer leurs actifs les plus importants, peu importe où ils mènent leurs activités. »

Seulement 18 % du pays est desservi par les réseaux sans-fil traditionnels. Grâce aux satellites en orbite basse et au spectre sans-fil national de Rogers, la Connexion satellite de Rogers permet aux appareils IdO actuels de passer du réseau sans-fil de Rogers au service satellite à mobile sans interruption, ce qui permet à ces appareils de rester connectés dans certaines des régions les plus éloignées du pays.

Le printemps prochain, Rogers lancera l’équipement GO Anywhere compatible avec le service satellite.

