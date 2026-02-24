Petroleum Development Oman מעניקה ל-Lufkin Industries חוזה רב-שנתי למערכות שאיבה מתקדמות של חללים מונעות מוטות (RDPCP) עבור דרום עומאן

מוסקט, עומאן, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת Lufkin Industries ("לופקין"), מובילה עולמית בפתרונות הרמה מלאכותית, זכתה בחוזה ביצועים רב שנתי מטעם Petroleum Development Oman's ("PDO") לאספקת מערכות שאיבה מתקדמות של חללים מונעות מוטות ("RDPCP") בשדות Marmul-Rahab-Thuleilat-Qaharir (Marmul ו-RTQ). הזכייה מחזקת את מעמדה של Lufkin כאחת השותפות ארוכות הטווח המהימנות ביותר של PDO באופטימיזציה של ייצור וביצוע בשטח.

הזכייה מרחיבה את השותפות המוצלחת של Lufkin עם PDO, שהחלה בתחילת שנות ה-2000 והביאה באופן עקבי אמינות נכסים, חדשנות הנדסית ותוצאות לוקליזציה חזקות בשדות הנפט של עומאן. במסגרת הזכייה החדשה של Marmul-RTQ, לופקין תמשיך לספק ציוד RDPCP בעל ביצועים גבוהים, שירותי פריסה ותמיכה באופטימיזציית ייצור.

"זכיה זו מאשררת מחדש את עוצמת השותפות שלנו עם PDO ואת המחויבות המשותפת שלנו להצלחה ארוכת טווח בשטח", אמר ברנט באומן (Brent Baumann), מנכ"ל Lufkin. "מהיום הראשון, התמקדנו לא רק באספקת מערכות הרמה מלאכותיות אמינות, אלא גם אקוסיסטם רחב יותר של שירות, חדשנות ולוקליזציה עטופות בבטיחות התומכת ביעדי הייצור של עומאן. אנו גאים להמשיך לבנות על יסודות אלה עם Marmul-RTQ."

במהלך עשרים השנים האחרונות, Lufkin הפכה לאחת המובילות בשוק ההרמה המלאכותית של עומאן, והשיגה:

מעל 2,000 מערכות הרמת מוטות הותקנו

אפס זמן לא פרודוקטיבי בפריסות והחלפות בארות חדשות

אורך חיים ממוצע של משאבה של מעל 763 ימים עבור מערכות PCP

' סקירת ביצועים רבעונית ' מקבלת ציון עקבי של " במועד " ו " מעל ליעד "

פרסמה מאמרים טכניים בשיתוף פעולה עם PDO ושותף תעשייתי מוביל , כולל פריצות דרך בפעולות RDPCP הנשלטות מרחוק וכן מצגות משותפות עם PDO בסדנת SPE בקרטחנה , קולומביה - כולם מאשרים את מחויבותה של Lufkin לפתח תוכניות אופטימיזציה של PCP עבור PDO והתעשייה .





"הצוותים שלנו זכו באמון בתחום באמצעות עקביות, מצוינות טכנית ושיתוף פעולה", אמר קרייג גילורי (Craig Guillory), סגן נשיא למכירות ולתפעול בינלאומיים ב- Lufkin. "זכייה זו אינה רק אישור לביצועים הקודמים שלנו, אלא גם אתגר שאנו גאים לקחת על עצמנו. אנו מחויבים לספק את אותם סטנדרטים גבוהים ב-Marmul וב-RTQ ש-PDO מצפים לו מ- Lufkin".

השקעה בעומאן - כישרונות מקומיים, תשתיות מקומיות

גישתה של Lufkin לביצוע Marmul-RTQ תמשיך להדגיש את הערך המקומי. נכון לעכשיו, 87% מצוותי השטח של Lufkin בעומאן הם אזרחים מקומיים, והחברה בנתה תשתית פנימית חזקה לתמיכה בפריסה, שירות ואופטימיזציה.

"Lufkin הוכיחה את עצמה כשותפה בעלת ביצועים גבוהים עבור PDO. יכולתם לספק תוצאות ברמה גבוהה בכל תנאי, תוך השקעה משמעותית בפיתוח יכולות מקומיות, הפכה אותם לחלק אסטרטגי במערכת האקוסיסטם ארוכת הטווח של הייצור שלנו." – מצהירים ב-PDO.

היקף העסקה יכסה התקנות חדשות של בארות, עבודות תיקון, שירותי אופטימיזציה ותמיכה ב-RDPCP לאורך חיי הבאר עבור Marmul ו-RTQ; תיק עבודות קריטי למטרות הייצור העתידיות של PDO.

למידע נוסף על מערכות Lufkin PCP: משאבות שאיבה מתקדמות של חללים - תעשיותLUFKIN

אודות LUFKIN Industries

Lufkin Industries היא ספקית עולמית מובילה של היא ספקית עולמית מובילה של פתרונות אופטימיזציית הרמת מוטות, מוצרים, טכנולוגיות ושירותים לתעשיית הנפט והגז. עם למעלה מ-100 שנות הובלה בתעשייה, LUFKIN מייצרת קו שלם של יחידות שאיבה עיליות, מוטות יניקה, משאבות מוט יניקה לקידוח ומערכות אוטומציה ברחבי העולם. החברה מוכרת ברחבי העולם כסטנדרט בתעשייה וכמדד שאחרים שואפים להשיג. הפתרונות החכמים של LUFKIN נתמכים על ידי פריסת שירות עולמית נרחבת, המאוישת בטכנאים מיומנים ביותר המסוגלים לפתור את בעיות הבארות המאתגרות ביותר.

גלה עוד באתר www.lufkin.com.

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bdda487d-85b0-41e0-82d6-3853aa485d1e

למידע נוסף – מדיה:

hiltb@hiltstrategiccommunications.com