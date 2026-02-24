À l’occasion de la DCAT Week 2026, Nu-Tek BioSciences mettra en avant ses peptones sans origine animale et la solidité de sa chaîne d’approvisionnement

Nu-Tek rencontrera des leaders mondiaux de la biopharmacie lors de la DCAT Week 2026 à New York afin de mettre en lumière l’importance stratégique des matières premières 100 % sans produits animaux.



MINNETONKA, Minn., 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, leader du marché des peptones et extraits de levure 100 % sans origine animale (AOF), annonce ce jour sa participation à la prochaine Semaine des médicaments, des produits chimiques et des technologies associées (DCAT) 2026, qui se tiendra du 23 au 26 mars à New York.

La DCAT est la principale plateforme de mise en relation des fournisseurs mondiaux de produits pharmaceutiques et de matières premières, avec pour objectif d’échanger sur les partenariats, la fiabilité de l’approvisionnement et l’innovation tout au long de la chaîne de valeur du développement des médicaments. Nu-Tek mettra l’accent sur son rôle de fournisseur stratégique de matières premières de référence grâce à son usine de fabrication spécialement conçue à cet effet, son programme de réduction de la variabilité et son engagement en faveur d’un approvisionnement à long terme. Les compétences clés de l’entreprise, qui soutiennent le portefeuille de produits 100 % sans produits animaux de Nu-Tek, permettent aux clients de réduire les risques liés aux matières premières critiques et d’accélérer le développement de traitements révolutionnaires.

« La DCAT constitue notre plateforme principale pour harmoniser nos services avec les orientations stratégiques des innovateurs en biotechnologie », a déclaré Tom Yezzi, PDG de Nu-Tek BioSciences. « Nous travaillons avec les plus grands fabricants de vaccins, de produits biologiques et d’entreprises de fermentation au monde. Nous sommes impatients de discuter de la manière dont le portefeuille de Nu-Tek, la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement et son programme de réduction de la variabilité peuvent aider nos partenaires à développer et à fabriquer leurs produits en toute confiance. »

Les représentants de Nu-Tek seront disponibles tout au long de l’événement pour des entretiens individuels afin de discuter plus en détail des produits sans produits animaux de l’entreprise, de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et des options de personnalisation. Les participants sont encouragés à planifier leurs réunions à l’avance par l’intermédiaire de l’équipe commerciale de Nu-Tek.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles à l’adresse suivante : www.nu-tekbiosciences.com.

