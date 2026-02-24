Le Comiccon de Montréal de retour du 3 au 5 juillet au Palais des congrès avec des invités prestigieux et une programmation captivante





MONTRÉAL, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comiccon de Montréal a dévoilé aujourd'hui la première vague d'invités et la programmation de son édition de 2026, qui aura lieu du 3 au 5 juillet au Palais des congrès. Cet événement de trois jours s’annonce une célébration grandiose de la culture populaire, avec une foule d’activités, des exposants, des jeux, du cosplay et des célébrités sur scène.

Trois étages consacrés à la culture populaire

Le Comiccon de Montréal occupe trois étages au Palais des congrès. Au deuxième étage se trouve une vaste salle d’exposition de 200 000 pieds carrés où des détaillants spécialisés vendent des objets de collection, des jouets, des mangas, des livres et des produits dérivés, ainsi qu'une allée des artistes où des créateurs locaux et internationaux présentent leurs créations uniques. C’est aussi à cet étage, directement dans la salle d’exposition, que se trouve la zone des séances de photo, où les fans peuvent se faire photographier avec leurs vedettes préférées.

Le cinquième étage accueille quant à lui des tables rondes, des conférences, des célébrités sur scène, la populaire mascarade du samedi soir et la finale du Championnat canadien de cosplay 2026 (Cosplay-Eh!) le dimanche, qui couronnera les meilleurs cosplayers canadiens. En outre, la section des jeux sur table offrira aux aventuriers la possibilité d'affronter des dragons vivant dans des donjons, des horreurs cthulhiennes et bien d'autres choses encore.

Enfin, le septième étage abrite la zone des autographes, où les fans peuvent rencontrer leurs personnalités préférées et obtenir leur autographe.

Invités d'honneur et célébrités invitées

Trois légendes du cinéma sont en tête de liste des invités de cette année : Lea Thompson (Retour vers le futur, L'Aube rouge, Caroline in the City), que l'on peut actuellement voir dans la série W/Hallmark The Chicken Sisters; Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), qui vient de faire une apparition spéciale dans la série à succès Fallout de Prime Video; et Robert Englund (Les Griffes de la nuit, V), de retour à la demande générale.

Parmi les invités vedettes figurent également Catherine Tate (The Office, Doctor Who), plusieurs fois récompensée pour sa série humoristique The Catherine Tate Show diffusée à la BBC; Tyler Hoechlin (Superman & Lois, Teen Wolf), présent uniquement le vendredi; Tyler Posey (Teen Wolf, Scream: Resurrection); Neil Newbon (Baldur's Gate 3), l'acteur qui prête sa voix et ses mouvements au très populaire personnage d'Astarion Ancunin; et Brandon Rogers (Helluva Boss, Hazbin Hotel), doubleur et coscénariste de deux des séries animées les plus populaires sur YouTube et Prime Video.

« La programmation de cette année reflète l'incroyable diversité et l'étendue de la culture populaire dont nos fans sont passionnés », a déclaré Alex La Prova, coprésident du Comiccon de Montréal. « Des franchises cinématographiques emblématiques aux jeux vidéo révolutionnaires, en passant par le regain d'intérêt pour les bandes dessinées, nous réunissons les talents qui ont façonné le paysage du divertissement depuis des générations. Nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs de partout au Canada et d'ailleurs pour célébrer ces artistes et ces créateurs extraordinaires. »

Les comic books, une popularité qui ne s’éteint pas

Fidèle à ses racines, le Comiccon de Montréal accueillera trois créateurs de comic book légendaires à l’origine de certaines des œuvres les plus marquantes de l'industrie. L'artiste canadien Tom Grummett, connu pour son travail colossal dans Adventures of Superman, Action Comics et Superman: The Man of Tomorrow, a cocréé le nouveau Superboy et illustré 64 numéros de la série éponyme. Il a également participé à deux des plus grands titres de DC : The Death of Superman et Batman: Knightfall.

Dan Jurgens, scénariste et dessinateur à l'origine de nombreux comic books de Superman, a également participé à The Death of Superman et a cocréé des personnages emblématiques tels que Doomsday, Hank Henshaw et Booster Gold. Darick Robertson, qui a travaillé sur Transmetropolitan avec Warren Ellis, a cocréé The Boys avec Garth Ennis, et a créé des versions violentes et moralement corrompues des personnages de la Justice League de DC, notamment Homelander, une version narcissique de Superman.

Jeux et expériences interactives

L'événement proposera également une zone dédiée aux jeux indépendants présentée par Loto-Québec ainsi qu’une zone de jeux gérée par Asmodee en collaboration avec Infini-Jeux, qui s'adresse à la communauté grandissante des amateurs de jeux sur table.

À propos du Comiccon de Montréal

Le Comiccon de Montréal a vu le jour en 2009. L’événement prend la forme d’un salon consacré à la culture populaire, laquelle englobe notamment les comic books, les bandes dessinées, la science-fiction, l’horreur, le manga, l’animé, les jouets, le cinéma, les jeux vidéo et l’univers du divertissement. Devenu un incontournable dans la métropole, il attire aujourd’hui plus de 65 000 visiteurs chaque année, et se caractérise par une vaste salle d’exposition, une allée des artistes, des kiosques commerciaux, des kiosques interactifs, des conférences spéciales, des projections de films, des séances de photo et de signature d’autographes avec les célébrités invitées, un concours de costumes, une mascarade et une multitude d’activités destinées à un public de tous les âges.

D'autres invités et activités, dont plusieurs nouveaux concerts, seront annoncés dans les semaines à venir.

Comiccon de Montréal – du 3 au 5 juillet 2026 au Palais des congrès

