Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2026

24. februar 2026

Foreløbigt resultat af overtagelsestilbud fra JLB Invest ApS

JLB Invest ApS offentliggjorde den 23. januar 2026 et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NewCap Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 – 2026. Tilbudsperioden udløb den 23. februar 2026.

Den foreløbige og ikke bindende optælling af accepter viser, at JLB Invest ApS har modtaget gyldige accepter for i alt 21.141.660 stk. aktier, svarende til i alt 4,28 % af aktiekapitalen i NewCap Holding A/S.

De indkomne accepter betyder, at JLB Invest ApS ejer 321.538.814 stk. aktier, svarende til 65,15% af aktiekapitalen og stemmerne i NewCap Holding A/S.

JLB Invest ApS vil offentliggøre det endelige resultat af købstilbuddet senest den 25. februar 2026, idet selskabet har meddelt, at købstilbuddet ikke bliver forlænget. Købstilbuddet forventes afviklet den 27. februar 2026.

Meddelelsen fra JLB Invest ApS om det foreløbige resultat af overtagelsestilbuddet er vedhæftet.

