Enigmatig Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan 12,2% dan Margin Bruto 68,8% pada Tahun Fiskal 2025 Setelah Pencatatan Saham (Listing) di NYSE American

SINGAPURA, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enigmatig Limited (NYSE American: EGG) (“Enigmatig” atau “Perusahaan”), penyedia layanan pendukung bisnis global yang membantu perusahaan melakukan ekspansi lintas negara, hari ini mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 September 2025. Pendapatan meningkat 12,2% secara tahunan (yoy), dengan margin bruto naik menjadi 68,8% serta neraca yang semakin kuat setelah Perusahaan mencatatkan sahamnya (listing) di NYSE American. Perusahaan juga mengumumkan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan tahunan dalam Formulir 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS.

Ikhtisar Keuangan Tahun Fiskal 2025

● Total pendapatan jasa korporat meningkat 12,2% menjadi US$4,5 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$4,0 juta pada tahun fiskal 2024. ● Harga pokok penjualan sebesar US$1,4 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$1,3 juta pada tahun fiskal 2024. ● Laba bruto meningkat 14,9% menjadi US$3,1 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$2,7 juta pada tahun fiskal 2024. ● Laba usaha sebesar US$0,5 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$1,0 juta pada tahun fiskal 2024. ● Laba bersih sebesar US$0,6 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$0,8 juta pada tahun fiskal 2024.

Perkembangan Bisnis Terkini

● Pada bulan Agustus 2025, Perusahaan merayakan penawaran saham perdana (IPO) dengan seremoni pembunyian lonceng di Bursa Efek New York (“NYSE”), yang menandai tonggak penting dalam perjalanan ekspansinya di tingkat global. ● Pada bulan September 2025, Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan TVA Capital Consultancy Co., Ltd. (“TVA Capital”) yang berbasis di Thailand untuk bersama-sama mengembangkan peluang dalam layanan penasihat perusahaan dan keuangan serta merger dan akuisisi (M&A). Kolaborasi ini menandai kemitraan strategis pertama Perusahaan sejak pencatatan sahamnya di NYSE dan menetapkan Thailand sebagai gerbang untuk ekspansi lanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Pernyataan Manajemen

“Tahun fiskal 2025 menandai transisi kami dari usaha yang dikelola secara tertutup menjadi perusahaan terbuka yang berorientasi pada pertumbuhan, dengan skala operasional untuk mendorong fase pengembangan berikutnya,” ujar Desmond Foo, Pendiri dan CEO Enigmatig. “Didukung oleh pertumbuhan pendapatan, peningkatan margin, serta neraca yang semakin kuat pasca IPO, kami tetap fokus untuk berekspansi ke pasar-pasar dengan pertumbuhan tinggi di Asia Pasifik dan Timur Tengah, berinvestasi dalam teknologi, serta menjalin kemitraan strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.”

“Kami menghasilkan pertumbuhan pendapatan dua digit dan meningkatkan margin bruto menjadi 68,8% pada tahun 2025. Kinerja ini didorong oleh permintaan yang kuat terhadap jasa kesekretariatan perusahaan berulang kami, yang menunjukkan skalabilitas model bisnis kami,” ujar Mingwen Teo, Direktur dan CFO Enigmatig. “Meskipun laba bersih yang dilaporkan mencerminkan adanya beban satu kali terkait IPO, kinerja operasional inti kami tetap kuat. Dengan kas sebesar US$13,2 juta, kami berada dalam posisi yang kuat untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang meningkatkan leverage operasi serta mendukung pertumbuhan dan ekspansi yang berkelanjutan.”

Laporan Keuangan Tahun Fiskal 2025

Pendapatan Jasa Perusahaan

Pendapatan jasa perusahaan tumbuh 12,2% secara tahunan (yoy) menjadi US$4,5 juta pada tahun fiskal 2025, naik dari US$4,0 juta pada tahun fiskal 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perluasan cakupan jasa dan penguatan hubungan dengan basis klien yang ada, yang didukung oleh penerimaan klien baru.

Tabel berikut menyajikan rincian pendapatan jasa perusahaan kami untuk periode yang disebutkan:

For the Year Ended September 30, 2024 2025 US$ % US$ % Corporate services income: License application and renewal services 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % Corporate secretarial and other services 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % Total 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● Jasa pengajuan dan perpanjangan perizinan. Pendapatan dari jasa pengajuan dan perpanjangan perizinan meningkat 4,2% menjadi US$2,2 juta, naik dari US$2,1 juta pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan permintaan stabil dari basis klien kami yang telah mapan. Meskipun segmen ini terus bertumbuh, kontribusinya terhadap total pendapatan bergeser menjadi 49,8% dari 53,6% pada tahun sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan inisiatif strategis Perusahaan untuk mendiversifikasi penawaran layanannya guna mengoptimalkan penciptaan nilai di sepanjang siklus hidup klien. ● Jasa kesekretariatan perusahaan dan jasa lainnya. Pendapatan dari jasa kesekretariatan perusahaan dan jasa lainnya meningkat 21,4% menjadi US$2,2 juta dari US$1,8 juta pada tahun fiskal 2024, didorong oleh peningkatan keterlibatan baik dari klien baru maupun klien yang sudah ada. Segmen dengan pertumbuhan lebih tinggi ini kini menyumbang 50,2% dari total pendapatan, naik 3,8 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi strategi diversifikasi kami.

Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan sebesar US$1,4 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$1,3 juta pada tahun fiskal 2024. Harga pokok penjualan Perusahaan terutama terdiri atas biaya staf, biaya jasa pengajuan dan perpanjangan perizinan, serta biaya jasa kesekretariatan perusahaan dan jasa terkait. Meskipun total biaya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Perusahaan memperoleh manfaat dari penghematan biaya melalui peningkatan skala, dengan biaya tetap yang terserap secara lebih efisien pada basis pendapatan yang lebih besar.

Laba Bruto

Laba bruto meningkat 14,9% menjadi US$3,1 juta dari US$2,7 juta pada tahun fiskal 2024. Margin bruto pada tahun fiskal 2025 meningkat menjadi 68,8%, dibandingkan dengan 67,1% pada tahun fiskal 2024, yang mencerminkan peningkatan leverage operasi serta efisiensi layanan.

Beban Usaha

Beban usaha tercatat sebesar US$2,5 juta, dibandingkan dengan US$1,6 juta untuk tahun fiskal 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban non-berulang terkait IPO, termasuk biaya jasa profesional dan asuransi tanggung gugat Direksi dan Pejabat.

Laba Usaha

Laba usaha mencapai US$0,5 juta, dibandingkan dengan US$1,0 juta pada tahun fiskal 2024.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain berjumlah US$0,3 juta, dibandingkan dengan kerugian sebesar US$0,06 juta pada tahun fiskal 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pendapatan bunga serta pelepasan uang muka pelanggan.

Laba Bersih

Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar US$0,6 juta pada tahun fiskal 2025, dibandingkan dengan US$0,8 juta pada tahun fiskal 2024.

Kas dan Setara Kas

Per 30 September 2025, Perusahaan memiliki kas dan setara kas sebesar US$13,2 juta, dibandingkan dengan US$1,6 juta per 30 September 2024. Peningkatan ini memperkuat posisi keuangan perusahaan pasca keberhasilan IPO.

Laporan Tahunan dalam Formulir 20-F

Laporan Tahunan Perusahaan dalam Formulir 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2025 telah diserahkan kepada SEC serta dapat diakses di bagian Hubungan Investor di situs web Perusahaan di http://investors.enigmatig.com dan di situs web SEC di www.sec.gov. Pemegang saham dapat meminta dan menerima salinan cetak lengkap laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit tanpa dipungut biaya.

Catatan: Kecuali dinyatakan lain, seluruh laporan keuangan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat (U.S. Generally Accepted Accounting Principles/GAAP)

Tentang Enigmatig Limited

Enigmatig adalah penyedia layanan pendukung bisnis global yang membantu perusahaan dalam meraih ambisi internasional mereka. Sejak tahun 2010, kami telah menyediakan keahlian, infrastruktur, dan panduan regulasi untuk membantu bisnis beroperasi dan menyesuaikan skalanya di lintas negara.

Dengan kemampuan yang mencakup perizinan, teknologi finansial, teknologi regulasi, dan berbagai jasa korporat lainnya, Enigmatig menghadirkan solusi yang disesuaikan di seluruh siklus hidup bisnis — mulai dari tahap pendirian hingga kepatuhan yang berkelanjutan. Tim kami menangani lingkungan regulasi yang kompleks di berbagai pusat keuangan utama dan pusat keuangan penting di luar negeri, termasuk London, Siprus, dan Belize.

Enigmatig yang berkantor pusat di Singapura, dengan kehadiran di Hong Kong, Shanghai, London, dan Bangkok, melayani basis klien internasional yang beragam dan terus berkembang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi: https://enigmatig.com

Pernyataan Perlindungan Hukum

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dan didasarkan pada ekspektasi serta proyeksi Perusahaan saat ini mengenai peristiwa masa depan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangannya. Investor dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan ini melalui kata atau frasa seperti “dapat,” “bisa jadi,” “akan,” “seharusnya,” “mungkin,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “bertujuan,” “berniat,” “mengantisipasi,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “kemungkinan akan,” “potensial,” “memproyeksikan” atau “melanjutkan” atau bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut atau terminologi lain yang sebanding atau serupa. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi setiap pernyataan yang berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana dapat disyaratkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini bersifat wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil sebenarnya mungkin berbeda secara signifikan dari hasil yang diantisipasi, dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasilnya di masa mendatang dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan dokumen lainnya yang diserahkan ke SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov.

Untuk pertanyaan dari investor dan media, hubungi:

Hubungan Investor Enigmatig

Email: investors@enigmatig.com