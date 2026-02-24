エニグマティック、NYSEアメリカン上場後、2025年度に12.2%の売上高成長と68.8%の売上総利益率を報告

シンガポール発, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業の越境事業拡大を支援するグローバルなビジネスイネーブラー企業であるエニグマティック (Enigmatig Limited) (NYSEアメリカン (NYSE American): EGG) (以下「エニグマティック」または「同社」) は本日、2025年9月30日に終了した事業年度の監査済み決算を発表した。 売上高は前年比12.2%増加し、売上総利益率は68.8%に拡大し、NYSEアメリカン上場後の同社のバランスシートが強化された。 また同社は、2025年9月30日終了の事業年度についてのフォーム20-F年次報告書を米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission、SEC) に提出したことを発表した。

2025年度財務ハイライト

● 2025年度のコーポレートサービスからの総収入は、2024年度の400万米ドル (約6億1,900万円) から12.2%増加し、450万米ドル (約6億9,600万円) となった。 ● 2025年度の売上原価は140万米ドル (約2億1,700万円) であり、2024年度は130万米ドル (約2億1,000万円) であった。 ● 2025年度の売上総利益は310万米ドル (約4億7,900万円) で、2024年度の270万米ドル (約4億1,800万円) から14.9%増加した。 ● 2025年度の営業利益は50万米ドル (約7,730万円)であり、2024年度は100万米ドル (約1億5,460万円) であった。 ● 2025年度の純利益は60万米ドル (約9,280万円) であり、2024年度は80万米ドル (約1億2,370万円) であった。

事業動向

● 2025年8月、同社はニューヨーク証券取引所 (New York Stock Exchange、以下「NYSE」) にてIPO上場記念の鐘を鳴らす式典を行い、グローバル展開の道程における重要な節目を迎えた。 ● 2025年9月、同社はタイのTVAキャピタル・コンサルタンシー (TVA Capital Consultancy Co., Ltd.) (以下「TVAキャピタル」) と覚書 (MOU) を締結し、企業・財務アドバイザリーおよびM&A分野における共同事業機会を追求することとなった。 この提携はNYSE上場後初の戦略的パートナーシップであり、タイをアジア太平洋地域におけるさらなる拡大の拠点と位置付けるものである。

経営陣のコメント

エニグマティックの創業者兼CEOであるデズモンド・フー (Desmond Foo) は次のように述べている。「2025年度には、当社が非上場企業から上場成長企業へと移行し、次の発展段階を推進する運営規模を実現しました。 IPO後の売上高の成長、利益率改善、強化されたバランスシートに支えられ、アジア太平洋地域と中東の高成長市場での事業拡大、技術投資、戦略的パートナーシップの構築に引き続き注力し、長期的な株主価値向上を推進していきます。」

エニグマティックの取締役兼CFOであるミンウェン・テオ (Mingwen Teo) は次のように述べている。「2025年は、継続的な法人秘書官サービスに対する堅調な需要に支えられ、2桁の売上高成長を達成し、売上総利益率を68.8%に高め、当社のモデルの拡張性を実証しました。 報告された純利益はIPO関連の一時的費用を反映していますが、中核となる営業実績は引き続き堅調です。 1,320万米ドル (約20億3,800万円) の現金を保有しており、技術とインフラへの投資を通じて営業レバレッジを強化し、持続可能な成長と拡大を支える態勢が整っています。」

2025年度決算

コーポレートサービス収入

2025年度にコーポレートサービス収入は2024年度の400万米ドル (約6億1,860万円) から12.2%増加し、450万米ドル (約6億9,580万円) となった。 この増加は主に、新規顧客の獲得に支えられ、既存顧客基盤におけるサービス範囲の拡大と関係深化によるものであった。

以下の表は、各期間におけるコーポレートサービス収入の内訳を示している：

For the Year Ended September 30, 2024 2025 US$ % US$ % Corporate services income: License application and renewal services 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % Corporate secretarial and other services 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % Total 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● ライセンス申請・更新サービス。 ライセンス申請および更新サービスからの収入は、既存顧客基盤からの安定した需要を反映し、前年度の210万米ドル (約3億2,480万円) から4.2%増加し、220万米ドル (約3億4,030万円) となった。 同セグメントは成長を続けたものの、総売上高に占める割合は前年度の53.6%から49.8%に低下した。これは、顧客ライフサイクル全体でより広範な価値を獲得するため、サービス提供の多様化を図っている同社の戦略的取り組みに沿ったものである。 ● 法人秘書官業務およびその他サービス。法人秘書官業務およびその他のサービスからの収入は、新規・既存顧客双方の関与強化により、2024年度の180万米ドル (約2億7,840万円) から21.4%増加し、220万米ドル (約3億4,030万円) となった。 この高成長セグメントは総売上高の50.2%を占めており、前年比で3.8パーセンテージポイント上昇し、同社の多様化戦略の成功を実証している。

売上原価

2025年度の売上原価は140万米ドル (約2億1,700万円) であり、2024年度は130万米ドル (約2億100万円) であった。 同社の売上原価は主に、人件費、ライセンス申請・更新サービス費用、法人秘書官業務および関連サービス費用で構成される。 総費用は前年比で増加したものの、スケールメリットによる恩恵を受け、より大きな売上高基盤で固定費がより効率的に吸収された。

売上総利益

売上総利益は310万米ドル (約4億7,900万円) で、2024年度の270万米ドル (約4億1,800万円) から14.9%増加した。 2025年度の売上総利益率は、2024年度の67.1%から68.8%に拡大した。これは営業レバレッジの改善とサービス効率の向上を反映している。

営業費用

営業費用は合計250万米ドル (約3億8,670万円) で、2024年度は160万米ドル (約2億4,750万円) であった。 この増加は主に、専門的サービス料や役員賠償責任保険を含むIPO関連の一時的費用によるものであった。

営業利益

営業利益は50万米ドル (約7,730万円)で、2024年度は100万米ドル (約1億5,460万円) であった。

その他の収入

その他の収入は合計30万米ドル (約4,640万円) で、2024年度は6万米ドル (約930万円) の損失であった。 この増加は主に、利息収入と顧客預り金の取崩しによるものであった。

純利益

同社は2025年度に60万米ドル (約9,280万円) の純利益を報告し、2024年度は80万米ドル (約1億2,370万円) であった。

現金および現金同等物

2025年9月30日現在、同社の現金および現金同等物は1,320万米ドル (約20億4,210万円) で、2024年9月30日現在は160万米ドル (約2億4,750万円) であり、新規株式公開 (IPO) の成功を受けて財務基盤が強化されたことを示している。

フォーム20-Fによる年次報告書

2025年9月30日終了年度における同社のフォーム20-F年次報告書はSECに提出済みであり、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクション http://investors.enigmatig.comおよびSECウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能である。 株主は請求により、監査済み財務諸表全文の印刷版を無料で入手できる。

注記：特記されていない限り、全ての財務結果は米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (U.S. Generally Accepted Principles、米国GAAP) に基づいて作成されている。

エニグマティックについて

エニグマティックは、企業の国際的な野望の達成を支援する、グローバルなビジネスイネーブラーである。 2010年以来、同社は専門知識、インフラ、規制ガイダンスを提供し、企業の越境事業展開・拡張を支援してきた。

ライセンス取得、フィンテック、レグテック、その他の企業サービスに及ぶ能力を活かし、法人設立から継続的なコンプライアンスまで、事業ライフサイクル全体を網羅するカスタマイズされたソリューションを提供している。 同社のチームは、ロンドン、キプロス、ベリーズを含む主要な金融ハブや主要なオフショアセンターにおける複雑な規制環境をナビゲートしている。

シンガポールに本社を置き、香港、上海、ロンドン、バンコクに拠点を構えるエニグマティックは、成長を続ける多様で国際的な顧客基盤にサービスを提供している。 詳細は、https://enigmatig.comを参照されたい。

セーフハーバー規定に関する記述

本発表に含まれている一部の記述は、将来の見通しに関する記述である。 これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、同社の財政状態、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を与える可能性があると同社が考える、将来の出来事に関する同社の現在の期待と予測に基づいている。 投資家は、これらの将来の見通しに関する記述を、「場合がある」、「可能性がある」、「将来行う」、「すべきである」、「予想する」、「期待する」、「計画する」、「目指す」、「意図する」、「予測する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性が高い」、「潜在的な」、もしくは「継続する」、またはこれらの用語の否定形、もしくは他の同等の用語で識別することができる。 同社は、法律で義務付けられている場合を除き、今後発生する出来事や状況、または予想の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負わないものとする。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述で表明された予想が妥当であると考えるが、そのような予想が正しいと保証するものではなく、実際の結果が予測された結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい。また、同社の登録届出書およびwww.sec.govで閲覧可能なSECへのその他の提出書類で、将来の結果に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認されたい。

投資家および報道関係者向け問い合わせ先：

エニグマティックの投資家向け問い合わせ先

メール：investors@enigmatig.com