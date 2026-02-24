Enigmatig, 미국 NYSE 상장 후 2025 회계연도 매출 12.2%, 매출총이익 68.8% 성장 기록

싱가포르, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기업들의 해외 진출을 지원하는 글로벌 비즈니스 인에이블러 업체 Enigmatig Limited(미국 NYSE: EGG)(“Enigmatig” 또는 “회사”)가 2025년 9월 30일 마감된 회계연도의 감사 재무 성과를 발표했다. 매출은 전년 대비 12.2% 증가했고 매출총이익은 68.8%로 늘었으며, 미국 NYSE 상장 후로 회사의 재무 건전성 또한 강화되었다. 회사는 또한 2025년 9월 30일 마감된 회계연도의 Form 20-F 연간 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 발표했다.

2025 회계연도 재무 주요 성과

● 2025 회계연도의 총 기업 서비스 수입은 450만 달러로 2024 회계연도의 400만 달러와 비교해 12.2% 증가했다. ● 2025 회계연도의 매출 원가는 140만 달러, 2024 회계연도의 매출 원가는 130만 달러였다. ● 2025 회계연도의 총수익은 310만 달러로 2024 회계연도의 270만 달러와 비교해 14.9% 증가했다. ● 2025 회계연도의 영업이익은 50만 달러, 2024 회계연도의 영업이익은 100만 달러였다. ● 2025 회계연도의 순이익은 60만 달러, 2024 회계연도의 영업이익은 80만 달러였다.

비즈니스 업데이트

● 2025년 8월 회사는 뉴욕증권거래소(“NYSE”)에서 IPO 상장을 기념하는 벨 행사에 참여하며 글로벌 진출 여정의 주요 이정표를 세웠다. ● 2025년 9월 회사는 태국 기반의 TVA Capital Consultancy Co., Ltd.(“TVA Capital”)와 기업 금융 자문 및 M&A 분야에서 사업 기회를 공동으로 물색하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이 협력은 NYSE 상장 이후 회사가 처음 추진한 전략적 파트너십으로, 태국을 아시아 태평양 지역 확장의 관문으로 삼는다.

경영진 발언

Enigmatig의 설립자이자 CEO인 Desmond Foo는 “2025 회계연도에 우리는 사기업에서 성장하는 상장사로의 전환을 이뤄냈고, 이로써 운영 차원에서 다음 단계의 발전을 이끌 규모를 확보했다. IPO 이후로 기록한 매출 성장, 마진 개선, 재무 구조 강화 등을 바탕으로, 우리는 계속해서 아시아 태평양과 중동의 고성장 시장으로의 확장, 기술 투자, 장기적 주주 가치 창출을 위한 전략적 파트너십 구축에 주력하고 있다”라고 말했다.

Enigmatig의 이사이자 CFO인 Mingwen Teo는 “2025 회계연도에 우리는 꾸준한 기업 비서 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입어 두 자릿수 매출 성장을 달성했고 매출총이익을 68.8%로 키웠다. 이는 우리 사업 모델의 확장 가능성을 보여준다. 보고한 순이익에는 IPO 관련 일회성 비용이 반영되었으나, 핵심 영업 실적은 여전히 견고하다. 1,320만 달러의 현금을 보유한 만큼, 운영 레버리지를 강화하고 지속 가능한 성장과 확장을 지원하는 기술 인프라에 투자하기에 유리한 상황”이라고 말했다.

2025 회계연도 재무 결과

기업 서비스 수입

2025 회계연도의 기업 서비스 수입은 450만 달러로 2024 회계연도의 400만 달러와 비교해 12.2% 증가했다. 신규 고객 확보와 더불어 기존 고객층 내 서비스 범위 확장과 관계 심화가 주된 원인으로 작용했다.

하단의 표는 해당 기간 동안의 기업 서비스 수입 내역을 보여준다.

For the Year Ended September 30, 2024 2025 US$ % US$ % Corporate services income: License application and renewal services 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % Corporate secretarial and other services 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % Total 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● 인허가 신청 및 갱신 서비스. 인허가 신청 및 갱신 서비스 수입은 기존 고객층의 꾸준한 수요를 반영해, 전년도 210만 달러에서 4.2% 증가한 220만 달러를 기록했다. 이 부문은 꾸준한 성장세를 보였으나 전체 매출 기여도는 전년도 53.6%에서 49.8%로 하락했다. 이는 고객의 라이프 사이클 전반에서 더 넓은 가치를 포착하기 위해 서비스 다각화를 꾀한 회사의 전략적 계획에 따른 변화다. ● 기업 비서 및 기타 서비스. 기업 비서 및 기타 서비스 수입은 신규 및 기존 고객의 활발한 참여에 힘입어, 2024 회계연도 180만 달러에서 220만 달러로 21.4% 상승했다. 이와 같이 성장이 가속화되고 있는 이 부문은 전체 매출의 50.2%를 차지하고 있으며, 이는 전년 대비 3.8% 포인트 증가한 수치로, 회사의 다각화 전략이 성공적으로 실행되고 있음을 보여준다.

매출 원가

2025 회계연도의 매출 원가는 140만 달러로 2024 회계연도 130만 달러와 비교해 상승했다. 회사의 매출 원가는 인건비, 인허가비 신청 및 갱신 서비스 이용, 기업 비서 및 관련 서비스 비용 등으로 주로 구성된다. 전체 비용은 전년 대비 증가했으나, 회사는 증가한 매출 베이스에 고정 비용이 좀 더 효율적으로 흡수됨에 따라 규모의 경제 효과를 누렸다.

총수익

총수익은 310만 달러로 2024 회계연도의 270만 달러와 비교해 14.9% 증가했다. 2025 회계연도의 매출총이익 또한 68.8%로 2024 회계연도의 67.1%와 비교해 상승했다. 이는 운영 레버리지 개선, 서비스 효율성 강화를 보여주는 결과다.

운영 비용

전체 운영 비용은 250만 달러로 2024 회계연도에 160만 달러를 기록한 것과 비교해 증가했다. 여기에는 전문 서비스 이용료, 임원 배상 책임보험료 등 IPO 관련 비정기적 지출이 주 영향을 미쳤다.

영업이익

영업이익은 50만 달러로, 2024 회계연도에는 100만 달러를 기록했다.

기타 수입

기타 수익은 30만 달러로 2024 회계연도에는 6만 달러의 손실을 기록한 바 있다. 이는 이자 소득, 고객 예금 해제 등에 주로 기인했다.

순이익

2025 회계연도 회사의 순이익은 60만 달러로 2024 회계연도 80만 달러와 비교해 감소했다.

현금 및 현금성 자산

2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 1,320만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 160만 달러와 비교해 증가하며 성공적인 IPO 후로 재무 상황을 강화해주었다.

Form 20-F 연간 보고서

2025년 9월 30일 마감된 회계연도에 대한 회사의 Form 20-F 연간 보고서는 미국 증권거래위원회에 제출되었으며, 회사 웹사이트(http://investors.enigmatig.com)와 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 투자자 섹션을 열람할 수 있다. 주주는 요청 시 회사의 감사 재무제표 전문 인쇄본을 무료로 받아볼 수 있다.

참고: 모든 재무 결과는 별도로 명시되지 않는 한 미국 회계기준(U.S. GAAP)을 따른다.

Enigmatig Limited 소개

Enigmatig는 기업이 글로벌 시장에서 성장 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 글로벌 비즈니스 지원 기업이다. 2010년 설립 이후, 기업이 국경을 넘어 사업을 운영하고 확장할 수 있도록 전문 지식, 인프라, 그리고 규제 관련 자문을 제공해 왔다.

라이선스 취득, 핀테크(fintech), 레그테크(regtech), 그리고 기타 기업 서비스 전반에 걸친 역량을 바탕으로, Enigmatig는 법인 설립부터 지속적인 규정 준수까지 기업 생애주기 전반에 걸쳐 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 또한 런던, 키프로스, 벨리즈를 포함한 주요 금융 허브와 핵심 역외(offshore) 지역에서 복잡한 규제 환경을 효과적으로 대응할 수 있도록 지원한다.

싱가포르에 본사를 두고 있으며 홍콩, 상하이, 런던, 방콕에 지사를 운영하고 있는 Enigmatig는 다양하고 빠르게 성장하는 글로벌 고객 기반에 서비스를 제공하고 있다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하기 바랍니다: https://enigmatig.com

면책 조항

본 발표에 포함된 일부 진술은 미래예측진술(forward-looking statements)에 해당한다. 이러한 미래예측진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성을 포함하고 있으며, 회사의 재무 상태, 운영 성과, 사업 전략 및 재무적 필요에 영향을 미칠 수 있다고 회사가 판단하는 미래 사건에 대한 현재의 기대와 전망을 기반으로 한다. 투자자는 “may,” “could,” “will,” “should,” “would,” “expect,” “plan,” “aim,” “intend,” “anticipate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “is/are likely to,” “potential,” “project,” 또는 “continue”와 같은 표현이나 그 부정형, 또는 이와 유사한 표현을 통해 이러한 미래예측진술을 식별할 수 있다. 회사는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, 이후 발생하는 사건이나 상황 또는 기대치의 변화 등을 반영하기 위해 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 부담하지 않는다. 회사는 이러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿고 있으나, 실제 결과가 이러한 기대와 일치할 것이라고 보장할 수는 없다. 따라서 회사는 실제 결과가 예상과 중대하게 다를 수 있음을 투자자들에게 경고하며, 투자자들에게 회사의 등록신고서 및 기타 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서(https://www.sec.gov에서 확인 가능)에 포함된 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인들을 검토할 것을 권고하는 바이다.

투자자 및 언론 관련 문의 시 연락처 정보:

Enigmatig Investor Relations

Email: investors@enigmatig.com