Enigmatig Mengumumkan Pertumbuhan Hasil 12.2% & Margin Kasar 68.8% Tahun Fiskal 2025 Selepas Penyenaraian di NYSE American

SINGAPURA, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enigmatig Limited (NYSE American: EGG) ("Enigmatig" atau "Syarikat"), sebuah penyedia penyelesaian perniagaan global yang menyokong syarikat dalam pengembangan merentas sempadan, hari ini mengumumkan keputusan kewangan teraudit bagi tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2025. Hasil meningkat 12.2% tahun ke tahun, dengan margin kasar berkembang kepada 68.8%, sekali gus mengukuhkan kedudukan kewangan Syarikat selepas penyenaraiannya di NYSE American. Syarikat turut mengumumkan bahawa ia telah memfailkan laporan tahunan pada Borang 20-F bagi tahun fiskal berakhir pada 30 September 2025 kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (U.S. SEC).

Sorotan Kewangan Tahun Fiskal 2025

● Jumlah pendapatan perkhidmatan korporat meningkat sebanyak 12.2% kepada AS$4.5 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$4.0 juta bagi tahun fiskal 2024. ● Kos jualan ialah AS$1.4 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$1.3 juta bagi tahun fiskal 2024. ● Keuntungan kasar meningkat sebanyak 14.9% kepada AS$3.1 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$2.7 juta bagi tahun fiskal 2024. ● Keuntungan daripada operasi ialah AS$0.5 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$1.0 juta bagi tahun fiskal 2024. ● Keuntungan bersih ialah AS$0.6 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$0.8 juta bagi tahun fiskal 2024.

Kemas Kini Perniagaan

● Pada Ogos 2025, Syarikat meraikan penyenaraian IPO dengan upacara membunyikan loceng di Bursa Saham New York (“NYSE”), menandakan satu pencapaian penting dalam perjalanan pengembangan globalnya. ● Pada September 2025, Syarikat menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan TVA Capital Consultancy Co., Ltd. (“TVA Capital”) yang berpangkalan di Thailand untuk bersama-sama meneroka peluang dalam nasihat korporat dan kewangan serta M&A. Kerjasama ini merupakan perkongsian strategik pertama Syarikat sejak penyenaraian di NYSE dan meletakkan Thailand sebagai pintu masuk bagi pengembangan selanjutnya di Asia Pasifik.

Petikan Pengurusan

“Tahun fiskal 2025 menandakan peralihan kami daripada perniagaan persendirian kepada syarikat pertumbuhan yang tersenarai awam, dengan skala operasi untuk memacu fasa pembangunan seterusnya,” kata Desmond Foo, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Enigmatig. “Disokong oleh pertumbuhan hasil, peningkatan margin dan kedudukan kewangan yang diperkukuh selepas IPO, kami kekal fokus untuk mengembangkan pasaran berpotensi tinggi di Asia Pasifik dan Timur Tengah, melabur dalam teknologi, serta membentuk perkongsian strategik bagi memacu nilai jangka panjang kepada pemegang saham.”

“Kami mencatat pertumbuhan hasil dua digit dan meningkatkan margin kasar kepada 68.8% bagi tahun 2025, didorong oleh permintaan kukuh terhadap perkhidmatan kesetiausahaan korporat berulang kami, sekali gus membuktikan kebolehskalaan model kami,” kata Mingwen Teo, Pengarah dan Ketua Pegawai Kewangan Enigmatig. “Walaupun keuntungan bersih yang dilaporkan mencerminkan perbelanjaan sekali sahaja berkaitan IPO, prestasi operasi teras kami kekal kukuh. Dengan tunai sebanyak AS$13.2 juta, Syarikat berada pada kedudukan yang kukuh untuk melabur dalam teknologi dan infrastruktur, sekali gus meningkatkan leveraj operasi serta menyokong pertumbuhan mampan.”

Penyata Kewangan Tahun Fiskal 2025

Pendapatan Perkhidmatan Korporat

Pendapatan perkhidmatan korporat meningkat 12.2% tahun ke tahun kepada AS$4.5 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$4.0 juta bagi tahun fiskal 2024. Peningkatan ini terutamanya disumbangkan oleh peluasan skop perkhidmatan dan pengukuhan hubungan dengan pangkalan pelanggan sedia ada, disokong oleh penerimaan pelanggan baharu.

Jadual di bawah menunjukkan pecahan pendapatan perkhidmatan korporat bagi tempoh yang dinyatakan:

For the Year Ended September 30, 2024 2025 US$ % US$ % Corporate services income: License application and renewal services 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % Corporate secretarial and other services 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % Total 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● Perkhidmatan permohonan dan pembaharuan lesen. Pendapatan daripada perkhidmatan permohonan dan pembaharuan lesen meningkat sebanyak 4.2% kepada AS$2.2 juta, berbanding AS$2.1 juta pada tahun sebelumnya, mencerminkan permintaan yang stabil daripada pangkalan pelanggan sedia ada. Walaupun segmen ini terus mencatat pertumbuhan, sumbangannya kepada jumlah hasil menurun kepada 49.8% daripada 53.6% pada tahun sebelumnya. Perubahan ini sejajar dengan inisiatif strategik Syarikat untuk mempelbagaikan penawaran perkhidmatan, sekali gus memanfaatkan nilai yang lebih luas sepanjang kitaran hayat pelanggan. ● Perkhidmatan kesetiausahaan korporat dan lain-lain. Pendapatan daripada perkhidmatan kesetiausahaan korporat dan lain-lain meningkat sebanyak 21.4% kepada AS$2.2 juta daripada AS$1.8 juta bagi tahun fiskal 2024, didorong oleh penglibatan yang lebih kukuh daripada pelanggan baharu dan sedia ada. Segmen yang berkembang lebih pesat ini kini mewakili 50.2% daripada jumlah hasil, meningkat sebanyak 3.8 mata peratusan tahun ke tahun, sekali gus menunjukkan kejayaan pelaksanaan strategi kepelbagaian Syarikat.

Kos Jualan

Jumlah kos jualan adalah AS$1.4 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$1.3 juta pada tahun fiskal 2024. Kos jualan Syarikat merangkumi terutamanya kos kakitangan, kos perkhidmatan permohonan dan pembaharuan lesen, serta kos perkhidmatan kesetiausahaan korporat dan berkaitan. Walaupun jumlah kos meningkat dari tahun ke tahun, Syarikat mendapat manfaat daripada ekonomi skala, dengan kos tetap ditanggung dengan lebih cekap merentasi asas hasil yang lebih besar.

Keuntungan Kasar

Keuntungan kasar telah meningkat sebanyak 14.9% kepada AS$3.1 juta daripada AS$2.7 juta bagi tahun fiskal 2024. Margin kasar bagi tahun fiskal 2025 berkembang kepada 68.8%, berbanding 67.1% bagi tahun fiskal 2024, mencerminkan leveraj operasi yang lebih baik dan kecekapan perkhidmatan yang dipertingkatkan.

Perbelanjaan Operasi

Jumlah perbelanjaan operasi ialah AS$2.5 juta, berbanding AS$1.6 juta pada tahun fiskal 2024. Peningkatan ini terutamanya didorong oleh perbelanjaan sekali sahaja berkaitan IPO, termasuk yuran perkhidmatan profesional dan insurans liabiliti Pengarah dan Pegawai.

Keuntungan daripada Operasi

Keuntungan daripada operasi telah mencapai AS$0.5 juta, berbanding AS$1.0 juta bagi tahun fiskal 2024.

Pendapatan Lain

Pendapatan lain meningkat kepada AS$0.3 juta, berbanding kerugian sebanyak AS$0.06 juta pada tahun fiskal 2024. Peningkatan ini terutamanya didorong oleh pendapatan faedah dan pengembalian deposit pelanggan.

Keuntungan Bersih

Syarikat melaporkan keuntungan bersih sebanyak AS$0.6 juta bagi tahun fiskal 2025, berbanding AS$0.8 juta bagi tahun fiskal 2024.

Tunai dan Setara Tunai

Sehingga 30 September 2025, Syarikat mempunyai tunai dan setara tunai sebanyak AS$13.2 juta, berbanding AS$1.6 juta pada 30 September 2024, sekali gus mengukuhkan kedudukan kewangannya selepas kejayaan IPO.

Laporan Tahunan pada Borang 20-F

Laporan Tahunan Syarikat pada Borang 20-F bagi tahun fiskal berakhir 30 September 2025 telah difailkan dengan SEC dan tersedia di bahagian Hubungan Pelabur laman web Syarikat di http://investors.enigmatig.com serta di laman web SEC di www.sec.gov. Para pemegang saham boleh menerima salinan bercetak penuh penyata kewangan teraudit Syarikat secara percuma atas permintaan.

Nota: Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua keputusan kewangan disediakan selaras dengan Prinsip Perakaunan Diterima Umum di Amerika Syarikat (U.S. GAAP)

Perihal Enigmatig Limited

Enigmatig ialah pemudah cara perniagaan global yang menyokong syarikat dalam mencapai aspirasi antarabangsa mereka. Sejak tahun 2010, kami telah menyediakan kepakaran, infrastruktur dan panduan kawal selia untuk membantu perniagaan beroperasi dan berkembang merentasi sempadan.

Dengan keupayaan merangkumi pelesenan, fintech, regtech dan perkhidmatan korporat lain, Enigmatig menyediakan penyelesaian yang disesuaikan sepanjang kitaran hayat perniagaan — daripada penubuhan sehingga pematuhan berterusan. Pasukan kami menguruskan persekitaran kawal selia yang kompleks merentasi pusat kewangan utama dan hab luar pesisir penting, termasuk London, Cyprus dan Belize.

Beribu pejabat di Singapura, serta beroperasi di Hong Kong, Shanghai, London dan Bangkok, Enigmatig melayani pangkalan pelanggan antarabangsa yang pelbagai dan semakin berkembang. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://enigmatig.com

Kenyataan Safe Harbor

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini merupakan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan semasa Syarikat dan unjuran tentang peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan. Para pelabur boleh mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan ini melalui perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “boleh,” “akan,” “seharusnya,” “akan berlaku,” “menjangka,” “merancang,” “menyasarkan,” “berhasrat,” “mengantisipasi,” “mempercayai,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “berkemungkinan,” “berpotensi,” “mengunjurkan” atau “meneruskan,” atau bentuk negatif bagi istilah-istilah ini atau terminologi lain yang setara atau serupa. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau mengubah sebarang kenyataan pandang ke hadapan secara awam bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan jangkaannya, kecuali yang mungkin diperlukan oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, Syarikat tidak dapat memberi jaminan bahawa jangkaan tersebut akan tepat. Syarikat juga memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur meneliti faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan masa hadapan dalam kenyataan pendaftaran Syarikat serta pemfailan lain dengan SEC, yang boleh disemak di www.sec.gov.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Hubungan Pelabur Enigmatig

E-mel: investors@enigmatig.com