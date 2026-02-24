Enigmatig รายงานรายได้เติบโต 12.2% และอัตรากำไรขั้นต้น 68.8% ในปีงบประมาณ 2025 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE American

สิงคโปร์, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enigmatig Limited (NYSE American: EGG) (“Enigmatig” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนธุรกิจระดับโลกที่ขยายธุรกิจข้ามพรมแดน ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025 รายได้เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวเป็น 68.8% และงบดุลแข็งแกร่งขึ้นหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE American บริษัทยังประกาศด้วยว่าได้ยื่นรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแล้ว
จุดเด่นทางการเงินของปีงบประมาณ 2025
|●
|รายได้รวมจากการให้บริการภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 12.2% เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2024
|●
|ต้นทุนขายอยู่ที่ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
|●
|กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 14.9% เป็น 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
|●
|กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
|●
|กำไรสุทธิอยู่ที่ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
ข้อมูลอัปเดตด้านธุรกิจ
|●
|ในเดือนสิงหาคม 2025 บริษัทได้ตีระฆังฉลองการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ("NYSE") ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจไปทั่วโลก
|●
|ในเดือนกันยายน 2025 บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ทีวา แคปปิตอล คอนซัลแทนซี่ จำกัด (“TVA Capital”) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน รวมถึงการควบรวมและการซื้อกิจการ การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกของบริษัทนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE และทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูสู่การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป
ข้อความจากฝ่ายบริหาร
“ปีงบประมาณ 2025 ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของเรา จากธุรกิจที่ดำเนินงานโดยเอกชนไปสู่บริษัทมหาชนที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีขนาดการดำเนินงานที่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป” Desmond Foo ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Enigmatig กล่าว “ด้วยการเติบโตของรายได้ การปรับปรุงอัตรากำไร และงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจาก IPO เรายังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง การลงทุนในเทคโนโลยี และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว”
“การเติบโตของรายได้ของเราอยู่ในระดับเลขสองหลัก และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 68.8% ในปี 2025 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความต้องการบริการเลขานุการบริษัทแบบต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายขนาดของโมเดลธุรกิจของเรา” Mingwen Teo กรรมการและ CFO ของ Enigmatig กล่าว “แม้ว่ากำไรสุทธิที่รายงานจะสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับ IPO แต่ผลการดำเนินงานหลักของเรายังคงแข็งแกร่ง ด้วยเงินสด 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจึงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวอย่างยั่งยืน”
ผลประกอบการทางการเงินของปีงบประมาณ 2025
รายได้จากการให้บริการแก่บริษัท
รายได้จากการให้บริการแก่บริษัทเพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2024 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการขยายขอบเขตการให้บริการและการกระชับความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการรับลูกค้าใหม่
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดรายได้จากการให้บริการแก่บริษัทในแต่ละช่วงเวลาที่ระบุ:
|For the Year Ended September 30,
|2024
|2025
|US$
|%
|US$
|%
|Corporate services income:
|License application and renewal services
|2,126,338
|53.6
|%
|2,215,522
|49.8
|%
|Corporate secretarial and other services
|1,841,464
|46.4
|%
|2,236,184
|50.2
|%
|Total
|3,967,802
|100.0
|4,451,706
|100.0
|●
|บริการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาต รายได้จากการให้บริการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มขึ้น 4.2% เป็น 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการจากฐานลูกค้าเดิมคงที่ แม้ว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนต่อรายได้รวมลดลงเหลือ 49.8% จาก 53.6% ในปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดวงจรชีวิตลูกค้า
|●
|บริการเลขานุการบริษัทและบริการอื่นๆรายได้จากบริการเลขานุการบริษัทและบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 21.4% เป็น 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งจากลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วนี้คิดเป็น 50.2% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 3.8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของเรา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายอยู่ที่ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024 ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายด้านการเลขานุการบริษัทและบริการที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บริษัทได้รับประโยชน์จากการผลิตจำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุน โดยต้นทุนคงที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้น
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 14.9% เป็น 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 68.8% เมื่อเทียบกับ 67.1% สำหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการบริการที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำซึ่งเกี่ยวข้องกับ IPO เป็นหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาชีพและประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยและการปล่อยเงินมัดจำของลูกค้า
กำไรสุทธิ
บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับ 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2024
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2025 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงถึงงบการเงินที่แข็งแกร่งหลังจากประสบความสำเร็จใน IPO
รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F
ทั้งนี้ได้มีการยื่นรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025 ต่อ SEC แล้ว และสามารถดูได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทที่ http://investors.enigmatig.com และบนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับสำเนารายงานทางการเงินของบริษัทฉบับสมบูรณ์และผ่านการตรวจสอบแล้วได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หมายเหตุ: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลประกอบการทางการเงินทั้งหมดจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (U.S. GAAP)
เกี่ยวกับ Enigmatig Limited
Enigmatig คือผู้ให้บริการสนับสนุนธุรกิจระดับโลกในการบรรลุเป้าหมายระดับสากล เราได้มอบความเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐาน และคำแนะนำด้านกฎระเบียบ เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ในการดำเนินงานและขยายตัวข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปี 2010
ด้วยความสามารถที่ครอบคลุมด้านใบอนุญาต เทคโนโลยีทางการเงิน เทคโนโลยีด้านกฎระเบียบ และบริการองค์กรอื่นๆ Enigmatig จึงนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตลอดวงจรชีวิตธุรกิจ ตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนในศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ และศูนย์กลางการเงินนอกอาณาเขตที่สำคัญต่างๆ รวมถึงลอนดอน ไซปรัส และเบลีซ
บริษัท Enigmatig มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ และมีสาขาในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ลอนดอน และกรุงเทพมหานคร โดยให้บริการแก่ฐานลูกค้าต่างประเทศที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://enigmatig.com
ข้อยกเว้นความรับผิด
บางข้อความในประกาศฉบับนี้เป็นข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทั้งทราบแล้วและยังไม่ทราบ โดยอ้างอิงจากความคาดหวังและการประเมินในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งบริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากคำหรือวลี เช่น "อาจจะ", "สามารถ", "จะ", "ควรจะ", "น่าจะ", "คาดว่า", "วางแผน", "มุ่งเป้า", "ตั้งใจ", "คาดการณ์", "เชื่อว่า", "ประมาณการ", "ทำนาย", "มีแนวโน้มที่จะ", "ศักยภาพ", "คาดเดา" หรือ "ดำเนินต่อ" หรือคำตรงข้ามของคำเหล่านี้หรือคำอื่นที่คล้ายหรือสามารถเทียบเคียงกันได้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องดำเนินการ แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีเหตุผล แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และขอให้นักลงทุนพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตในคำชี้แจงการจดทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.sec.gov
หากนักลงทุนและสื่อมวลชนต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์ของ Enigmatig
อีเมล: investors@enigmatig.com