Enigmatig 公佈 2025 財政年度業績，於美國紐約證交所上市後，收入錄得 12.2% 增幅，毛利率達 68.8%

新加坡, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為協助公司跨境發展的全球業務推動者，Enigmatig Limited (NYSE American: EGG)（「Enigmatig」或「公司」）今天公佈截至 2025 年 9 月 30 日止財政年度經審核的財務業績。 自公司在美國紐約證交所 (NYSE) 上市後，收入按年錄得 12.2% 可觀增長，毛利率更躍升至 68.8%，整體財務狀況亦更為穩健。 公司同時宣佈，已向美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 提交了截至 2025 年 9 月 30 日止財政年度的 20-F 表格年度報告。

2025 財政年度的財務焦點

● 企業服務總收入增長 12.2%，由 2024 財政年度的 400 萬美元增至 2025 財政年度的 450 萬美元。 ● 銷售成本由 2024 財政年度的 130 萬美元，增至 2025 財政年度的 140 萬美元。 ● 毛利增長 14.9%，由 2024 財政年度的 270 萬美元上升至 2025 財政年度的 310 萬美元。 ● 2025 財政年度營運利潤為 50 萬美元，相較之下 2024 財政年度則為 100 萬美元。 ● 2025 財政年度純利為 60 萬美元，2024 財政年度則為 80 萬美元。

業務更新

● 2025 年 8 月，公司在紐約證券交易所（「NYSE」）舉行了敲鐘儀式，慶祝成功上市，為其全球拓展歷程奠定重要里程碑。 ● 2025 年 9 月，公司與泰國企業 TVA Capital Consultancy Co., Ltd. （「TVA Capital」）訂立了諒解備忘錄 (MOU)，共同尋求企業及財務顧問以及併購 (M&A) 領域的機會。 是次合作是公司自紐約證交所上市後首個建立的策略合作夥伴關係，同時標誌著泰國將成為其進一步拓展亞太區業務的門戶。

管理層寄語

Enigmatig 創辦人兼行政總裁 Desmond Foo 表示：「2025 財政年度是我們的重要轉捩點，公司由私營企業蛻變為上市公司，營運規模足以推動下一階段的增長。 首次公開招股 (IPO) 不僅為我們帶來收入躍升、利潤率提升及財政狀況更趨穩健的佳績，更讓我們堅定不移地聚焦拓展亞太區及中東等高速增長市場。我們將致力投放資源於科技創新，並積極構建策略合作合作夥伴關係，為股東創造長遠價值。」

Enigmatig 董事兼財務總監 Mingwen Teo 表示：「憑著經常性企業秘書服務的強大需求，我們於 2025 年錄得雙位數字的收入增長，毛利率更提升至 68.8%，這無疑印證我們的業務模式充滿擴展潛力。 儘管公佈的純利反映了首次公開招股相關的一次性開支，但我們的核心營運表現依然強勁。 我們現時持有 1,320 萬美元現金，足以讓我們投資於科技及基礎設施，提升營運槓桿效應，為可持續增長及業務拓展提供有力支持。」

2025 財政年度的財務業績

企業服務收入

企業服務收入錄得 12.2% 的按年增幅，由 2024 財政年度的 400 萬美元上升至 2025 財政年度的 450 萬美元。 增長主要歸因於我們在現有客戶群中拓展了服務範疇，令關係更趨緊密，同時亦受惠於新客戶的加入。

下表列載我們於所示期間的企業服務收入組成：

For the Year Ended September 30, 2024 2025 US$ % US$ % Corporate services income: License application and renewal services 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % Corporate secretarial and other services 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % Total 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● 牌照申請及續期服務。 牌照申請及續期服務收入錄得 4.2% 增幅，由上一財政年度的 210 萬美元上升至 220 萬美元，顯示現有客戶群需求保持平穩。 雖然該業務分項持續增長，但其佔總收入的比例由去年的 53.6% 調整至 49.8%，反映公司正策略性地推動服務多元化，以在客戶的整個合作週期內發掘更廣泛的價值。 ● 企業秘書及其他服務。在新舊客戶更積極、更緊密的合作帶動下，企業秘書及其他服務收入錄得 21.4% 的驕人升幅，從 2024 財政年度的 180 萬美元攀升至 220 萬美元。 這個增長更為迅速的業務分部，現已佔據總收入的 50.2%，按年提升了 3.8 個百分點，足見我們的多元化策略取得圓滿成功。

銷售成本

2025 財政年度銷售成本為 140 萬美元，相較之下 2024 財政年度則為 130 萬美元。 公司的銷售成本主要涵蓋員工開支、牌照申請及續期服務費用，以及企業秘書和相關服務的成本。 儘管總成本按年增加，但公司受惠於規模經濟，固定成本得以在更龐大的收入基礎上得到更有效的分攤。

毛利

毛利增加 14.9%，由 2024 財政年度的 270 萬美元增至 310 萬美元。 2025 財政年度毛利率擴張至 68.8%，對比 2024 財政年度的 67.1%，顯示營運槓桿有所提升，服務效率亦見增強。

營運開支

營運開支總計為 250 萬美元，相比之下 2024 財政年度則為 160 萬美元。 開支增加，主要歸因於首次公開招股所產生的一次性非經常性支出，例如專業服務費用，以及為董事和高級管理人員購買的責任保險。

營運利潤

營運利潤達 50 萬美元，相較之下 2024 財政年度則為 100 萬美元。

其他收入

其他收入總計 30 萬美元，相比之下 2024 財政年度則為虧損 6 萬美元。 這項增長主要來自利息收入，以及客戶存款的轉出。

純利

公司報告的 2025 財政年度純利為 60 萬美元，相比之下 2024 財政年度則錄得 80 萬美元。

現金及現金等價物

截至 2025 年 9 月 30 日為止，公司的現金及現金等價物為 1,320 萬美元，而截至 2024 年 9 月 30 日為止則為 160 萬美元，反映公司在成功首次公開招股後，財務狀況更趨穩健。

20-F 表格年度報告

公司已向美國證監會提交截至 2025 年 9 月 30 日止財政年度的 20-F 表格年度報告，報告於公司網站「投資者關係」部分 http://investors.enigmatig.com 及美國證監會網站 www.sec.gov 可供查閱。 股東可要求免費索取公司經審核財務報表的印刷本全文。

附註：除非另有說明，所有財務業績均根據美國公認會計原則 (U.S. GAAP) 編製

關於 Enigmatig Limited

Enigmatig 作為全球業務推動者，致力協助企業實現國際抱負。 自 2010 年起，我們憑著專業知識、完善基建及監管指引，協助企業在跨境營運中站穩陣腳、拓展業務。

Enigmatig 的服務範疇橫跨牌照申請、金融科技、監管科技及其他企業服務，為客戶在整個業務週期，由成立公司到維持合規，提供度身設計的解決方案。 我們的團隊熟悉各地複雜的監管環境，能夠遊刃有餘地穿梭於倫敦、塞浦路斯、伯利茲等主要金融樞紐及關鍵離岸中心。

Enigmatig 總部設於新加坡，同時在香港、上海、倫敦及曼谷設有辦事處，為不斷增長的多元化國際客戶群提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://enigmatig.com

安全港聲明

本公吿中的某些陳述為前瞻性陳述。 該等前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測。 投資者可透過「可能」、「可以」、「將」、「應該」、「會」、「預期」、「計劃」、「旨在」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「很大機會」、「潛在」、「推測」或「繼續」等詞語或短語或該等術語或其他類似術語的否定形式來識別該等前瞻性陳述。 公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。 儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向 SEC 提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素，此等資料在 www.sec.gov 可供查閱。

