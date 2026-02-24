Halvårsrapport for Dantax A/S 01.07.2025 - 31.12.2025

Resume:
- Periodens resultat før skat blev et overskud på 3,8 mio. kr. og et overskud på 3,0 mio. kr. efter skat, mod et underskud på 2,0 mio. kr. før skat og 1,5 mio. kr. efter skat sidste år. Resultatet af primær drift udgør et underskud på 318 t.kr. før skat og et underskud på 398 t.kr. efter skat og resultatet af finansielle poster udgør et overskud på 4,1 mio. kr. før skat og et overskud på 3,1 mio. kr. efter skat.
- I perioden har der i gennemsnit været investeret 42,0 mio. kr. i aktier. Investeringen har i perioden givet et afkast på 4,1 mio. kr. før skat og 3,1 mio. kr. efter skat, svarende til et positivt afkast på ca. 9,8 % for perioden.
- Forventningerne til årets resultat før finansielle poster nedjusteres til 0,0–1,0 mio. kr. som følge af lavere salg end forventet, særligt i USA, hvor omsætningen er faldet med 77% i forhold til samme periode sidste år.
Dantax A/S
Peter Bøgh Jensen
CEO
