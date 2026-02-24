La Corporation Aurifère Opus One obtient des résultats positifs pour l’or d’une étude de spectométrie induite par laser sur la découverte de le la zone 1 du projet Noyell

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTREAL, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer qu’elle a reçu les résultats positifs pour l’or d'une étude par spectrométrie d'émission atomique induite par laser (LIBS) réalisée par ECORE (technologie ELEMISSION LIBS) sur des carottes de forage prélevées lors de son programme de forage hivernal 2025 dans la zone 1 de son projet aurifère Noyell, détenu à 100 %, en Abitibi, au Québec. Cette étude s'inscrit dans un programme d'évaluation métallurgique visant à mieux comprendre l'association de l'or de la zone 1 avec d'autres métaux et minéraux.

Opus One a reçu les résultats d'une étude ECORE menée sur des carottes minéralisées provenant des forages NO-25-07 et NO-25-13. Le premier forage est relativement peu profond, tandis que le second représente l'intervalle à haute teneur le plus profond obtenu à ce jour dans la zone 1. L'objectif de l'étude était d'identifier les associations et corrélations minéralogiques au sein de la zone minéralisée.

Dans le cadre de cette étude, Opus One souhaitait identifier précisément les minéraux directement liés aux métaux précieux et définir clairement les minéraux d'altération et/ou les patrons d'altération au sein de la zone et de sa périphérie.

Pour consulter les résultats de forage de 2025, référez-vous à nos communiqués de presse publiés les 8 septembre, 15 et 29 juillet 2025, les 2, 10 et 16 juin 2025 et les 12, 21 et 26 mai 2025.

Les résultats de l'étude (voir figure) indiquent clairement une forte corrélation entre les métaux précieux (or et argent, toujours présents ensemble) et les minéraux sulfurés. Le sulfure le plus abondant est la pyrrhotite, suivie, en moindre quantité, par l'arsénopyrite et la pyrite. Ainsi, les minéraux précieux sont observés en présence ou à proximité de la pyrrhotite, de l'arsénopyrite, du quartz, de l'ankérite, de la séricite et, dans une moindre mesure, de l'albite. Le quartz, l'ankérite, la séricite et l'albite constituent l'assemblage d'altération typique de la Zone 1. Ces observations sont valables pour la minéralisation de surface comme pour la minéralisation plus profonde.

La Zone 1 est bordée par un assemblage d'altération composé de chlorite, d'oxyde de fer, de sidérite et de quartz. On constate que le profil d'altération diffère passablement au sein de la zone minéralisée par rapport à sa périphérie.

Les résultats de cette étude sont très encourageants. Il semble que l'or se trouve à l'état libre, associé à plusieurs minéraux et non encapsulé dans un minéral particulier. Cela signifie, en théorie, que l'or pourrait être facilement libéré lors du broyage et que les taux de récupération pourraient être élevés. Bien que des études métallurgiques soient nécessaires pour quantifier le taux de récupération des métaux précieux, cette étude s'avère prometteuse pour l'avenir du projet.

Opus One est actuellement en pleine campagne de forages. L'obtention des permis est complétée et trois foreuses sont actuellement à l'œuvre sur la propriété.

De nombreuses cibles de forage ont été identifiées afin de densifier et d'étendre la Zone 1 dans toutes les directions. Nous désirons également explorer de nouvelles zones situées dans la partie ouest de la propriété. D'importantes teneurs en or y ont été signalées dans les rapports de forage des années 80 et 90 par des opérateurs antérieurs. Si les conditions météorologiques le permettent, nous souhaitons effectuer entre 13 000 et 14 000 mètres de forages, répartis dans 26 forages.

DÉCOUVERTE ZONE 1 – DÉTAILS DE LA SPECTROMÉTRIE INDUITE PAR LASER





DÉCOUVERTE ZONE 1 – SECTION LONGITUDINALE





RÉSULTATS DES FORAGES DE 2025





Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « La zone 1 du gisement Noyell continue de fournir des nouvelles très positives pour l'or. L'étude LIBS fournit un véritable coup de pouce à Opus One pour son avenir. Selon une première observation minéralogique et métallurgique, l'or présent dans la zone 1 se trouve à l'état natif, finement disséminé et à proximité immédiate de minéraux sulfurés. Un bon taux de récupération semble donc envisageable si la production d'or venait à se concrétiser. Bien que des études complémentaires soient nécessaires pour confirmer cette interprétation, les perspectives sont globalement très prometteuses pour le projet aurifère Noyell. »

LA CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

CARTES DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL D’OPUS ONE









GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL ET CIBLES AURIFÈRES





