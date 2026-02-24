Transcontinental inc. – Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, diffusion des résultats du premier trimestre de 2026 et conférence téléphonique

MONTRÉAL, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) tiendra virtuellement son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le mardi 10 mars 2026 à 14 heures. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement, un enregistrement de l’assemblée sera accessible à partir du 11 mars 2026 dans la page « Présentations et événements » de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc

De plus, Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 le mardi 10 mars 2026 prochain. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

Finalement, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le mardi 10 mars à 16 h 00. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU T1-2026 Date : Le mardi 10 mars 2026 Heure : 16 h 00 Numéros de téléphone : 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738 Diffusion audio simultanée : Inscrivez-vous! ÉCOUTE ULTÉRIEURE Date de disponibilité : Du 10 mars au 24 mars 2026 Numéro de téléphone : 1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264 Code d’accès : 97114# CALENDRIER 2026 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS 2e trimestre : Le mercredi 3 juin 2026 3e trimestre : Le mercredi 9 septembre 2026 4e trimestre : Le mercredi 9 décembre 2026

Pour plus de renseignements :



Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc