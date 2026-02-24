Air Canada figure parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2026, pour la huitième fois en dix ans

MONTRÉAL, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada se classe parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2026. C’est la huitième fois en dix ans que la Société reçoit cette distinction.





« Nous sommes fiers d’être reconnus pour notre engagement continu en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d’Air Canada. Ce prix met de l’avant la façon dont nos employés, nos groupes-ressources, nos champions, nos dirigeants et nos partenaires communautaires collaborent pour bâtir un avenir plus juste, plus équitable et plus inclusif où tout le monde trouve sa place. »

Air Canada continue de favoriser un milieu de travail et une industrie plus inclusifs grâce à des partenariats stratégiques, à des initiatives d’employés et à des activités proactives pour susciter des candidatures auprès de diverses communautés pendant le recrutement, notamment :

l’établissement de liens avec les communautés sous-représentées pour faire connaître nos perspectives de carrière;

la conclusion de partenariats avec des organismes canadiens et des collèges spécialisés pour offrir des bourses d’études destinées aux jeunes de communautés sous-représentées qui étudient pour devenir pilote ou technicien avions;

la mise en place d’une solide structure de gouvernance interne qui favorise l’inclusion et le sentiment d’appartenance à tous les paliers de l’entreprise;

la célébration de la diversité de notre effectif par l’intermédiaire de groupes-ressources d’employés et de champions de l’inclusion.

Le palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada reconnaît les efforts des chefs de file à l’échelle nationale qui établissent des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes sous-représentés : les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes s’identifiant comme membres des communautés 2ELGBTQIA+. L’équipe de rédaction de Mediacorp sélectionne les meilleurs employeurs parmi les candidatures soumises pour le Palmarès annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les perspectives de carrière à Air Canada, visitez aircanada.com/carrieres. En plus de figurer au palmarès des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2026, Air Canada s’est récemment classée parmi les Meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes en 2026.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

