从新加坡成功经验到北美解决方案：领鹊科技在 CONEXPO 发布首创移动喷涂机器人系列

拉斯维加斯, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在北美面临严峻的技术工人短缺和建筑成本持续攀升的背景下，领鹊科技 (Legend Robot) 在 CONEXPO-CON/AGG (展位：N12934) 上完成了其在该地区的首次亮相，并推出了业内首个采用“物理 AI”的自主装修机器人系列，旨在推动室内商业建筑的现代化进程。

利用物理 AI 应对技术工人短缺

北美建筑行业正面临前所未有的技术工人短缺挑战。 领鹊科技为商业建筑领域的大规模施工需求提供了一套经过实战检验的解决方案。 通过部署物理 AI——一种能够直接与物理环境交互并从中学习的人工智能，领鹊科技在减少对人力的依赖的同时，也提升了在“枯燥、肮脏、危险”工作环境中的安全性。

6.2 米“移动喷涂”技术：定义移动式连续作业

领鹊科技推出两款针对北美商业建筑工地优化的旗舰机型：6.2 米乳胶漆喷涂机器人和 6.2 米腻子喷涂（批墙）机器人。

与传统的静态机器人不同，这些设备采用了第三代移动式连续喷涂技术。 该系列依托专有的物理 AI 与自适应机器人技术，利用 3D 实时感知和动态路径规划，实现了：

移动式连续喷涂： 在喷涂过程中不间断移动，实现对高天花板和广阔商业立面的无缝覆盖。

在喷涂过程中不间断移动，实现对高天花板和广阔商业立面的无缝覆盖。 精密饰面： 在复杂曲面上实现“一次成型”覆盖，无需人工返工。

在复杂曲面上实现“一次成型”覆盖，无需人工返工。 经济效益：效率提升 50%，带来显著的投资回报率，并已证实可降低施工成本逾 60%。



智能建造新标准：统一的机器人生态系统

市场总监 Jason Liang 表示：“我们带来的解决方案旨在弥合机器人创新与现场执行之间的差距。 领鹊科技的业务已不仅限于喷涂，我们正在构建一个全面的智能建造生态系统。”

领鹊科技更新的 2026 年产品路线图通过整合以下产品，树立了新的行业标准：

适用于商业及住宅项目的多功能喷涂系列：

包括面向大规模商业建筑需求的 6.2 米机型，以及专为精细住宅饰面设计的特种设备。

高精度地砖铺贴机器人：利用 LiDAR 技术，在通用施工环境中实现精准对齐与导航。

重型地坪研磨机器人：只需极少的人工监管，即可提供一致的表面预处理效果。

通过将物理 AI 的精确性与适应多种施工场景的坚固性相结合，领鹊科技为总承包商提供了一种可扩展的方案，以稳定项目工期并确保始终如一的质量。

欢迎莅临 N12934 展位，亲身体验“物理 AI”驱动的未来。

媒体联系人：

Jason Liang

市场总监

电子邮箱： jasonliang@legendrobot.com

WhatsApp：+86-181-2615-2125

本公告随附的照片可在以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6d902a9-eaab-484d-a76e-679886d1bb0b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c42f0efe-5874-489d-ac7a-01e17ebb3e07