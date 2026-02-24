從新加坡到北美！領鵲科技推出行業首類「全自主移動噴塗機器人機隊』，亮相 CONEXPO展會顛覆傳統建築模式。

拉斯維加斯, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面對北美當前嚴重的技術勞工短缺及建築成本飆升問題，領鵲科技 (Legend Robot) 在 CONEXPO-CON/AGG 展會 (展位 N12934) 上首度登陸北美市場，推出業界首個「實體人工智能 (AI)」自動化修整機隊，以推動室內商業建築的現代化。

以實體人工智能解決技術勞工短缺問題

北美建築業正面臨前所未有的技術勞工荒。 領鵲科技專門針對商業建築的大量需求，度身打造經實戰考驗的方案。 領鵲科技採用的實體人工智能可直接與現實環境互動並從中學習，有助減少工程對人力的依賴，並在「沉悶、骯髒、危險」等工作場所加強安全保障。

6.2 米「移動式噴塗」技術：開創移動式無間斷作業的新典範

領鵲科技推出兩款專為北美商業工地而設的旗艦型號：6.2 米乳膠漆噴塗機械人及 6.2 米膩子噴塗（抹平層）機械人。

有別於傳統的固定式機械人，這些設備搭載第三代移動式連續噴塗技術。 整個機隊由獨家實體人工智能結合自適應機械人技術驅動，配備 3D 即時感應與動態路徑規劃系統，能夠達成：

移動式無間斷噴塗技術： 噴塗作業時無需停頓，能無縫覆蓋高挑天花板及廣闊商業外牆。

複雜曲面，「一氣呵成」，告別人手修整。 經濟效能：效率提升 50%，投資回報 (ROI) 豐厚，實測更可節省施工成本超過 60%。



智能建築新標準：統一機械人生態系統

市場總監 Jason Liang 表示：「我們提出的方案，旨在填補機械人技術創新與現場施工之間的落差。 領鵲科技不再只著眼於噴塗，而是建構全面的智能建造生態系統。」

領鵲科技最新發佈的 2026 產品路線圖，將整合以下關鍵環節，為行業樹立全新標準：

適用於商業及住宅項目的多功能噴塗機隊：

包括用於大規模商業建築的 6.2 米型號，以及用於精確住宅修飾的專業機型。

高精度瓷磚鋪貼機械人：利用 LiDAR 技術，在一般建築環境中實現完美對齊和導航。

重型地面研磨機械人：只需最低限度的專人監督，提供一致的地面表層處理。

領鵲科技將實體人工智能的精準控制，結合應對各類建築工況所需的耐用性能，為總承包商提供一套方便擴展的方案，有助穩定項目工期，並保證施工質素始終如一。

歡迎蒞臨 N12934 展位，親眼見證「實體人工智能」的未來。

媒體聯絡人：

Jason Liang

市場推廣總監

電郵： jasonliang@legendrobot.com

WhatsApp：+86-181-2615-2125

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6d902a9-eaab-484d-a76e-679886d1bb0b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c42f0efe-5874-489d-ac7a-01e17ebb3e07