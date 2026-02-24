Bitwise übernimmt Chorus One, einen Pionier im Bereich Staking-Infrastruktur, und erweitert die Multichain-Fähigkeiten von Bitwise Onchain Solutions

24. Februar 2026. San Francisco: Bitwise Asset Management, Inc., der globale Krypto-Vermögensverwalter mit über 15 Milliarden US-Dollar Assets-under-Management, gibt die Übernahme von Chorus One bekannt, einem institutionellen Staking-Anbieter, der über 2,2 Milliarden US-Dollar Vermögen verwaltet.

Chorus One wird Teil von Bitwise Onchain Solutions („BOS“), der Staking-Sparte von Bitwise, die gestakte Krypto-Assets im Wert von mehreren Milliarden Dollar betreut. BOS bedient in erster Linie institutionelle Anleger, Family Offices und Finanzplattformen, welche an Bitwise den treuhänderischen Ansatz, die nachgewiesenen Zuverlässigkeit und die native technische Expertise schätzen. Die Übernahme erweitert die Kompetenzen von BOS in mehreren Aspekten:

Zusätzliche Staking-Kompetenz in über 30 Proof-of-Stake-Netzwerken, u.a. für Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos, TON

Aufnahme von 60 erfahrenen Technologieexperten

Neue Research-Kapazitäten hinsichtlich Protokolle und Governance

„Für unsere Kunden, die Krypto-Assets im Spot-Bereich halten, bietet Staking potenzielle Wachstumsmöglichkeiten“, erläutert Bitwise-CEO Hunter Horsley den Hintergrund der Akquisition. „Ich freue mich sehr über diese Übernahme und bin dem Chorus One-Team dankbar für das Vertrauen, das sie in uns setzen. Wir sind überzeugt, dass Chorus One mit ihrer achtjährigen Erfolgsgeschichte über starke Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Forschung verfügt. Nun freuen wir uns darauf, diese Fähigkeiten mit Bitwise Onchain Solutions zu verbinden.”

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat das Chorus One-Team aus Infrastruktur-Experten und Researchern Beziehungen zu einem globalen Kundenstamm aufgebaut, darunter Family Offices, vermögende Privatpersonen, Fonds, traditionelle Finanzinstitute, Börsen, Verwahrstellen und dezentrale Protokolle.

„Das Team von Chorus One teilt unsere Leidenschaft für technische Präzision, Open-Source-Beiträge und fundiertes Research“, so Hong Kim, Chief Technology Officer von Bitwise. „Mit der bereits vorhandenen Grundlage von Bitwise Onchain Solutions soll die Integration von Chorus One das Angebot an unserer Kunden und unser Engagement für branchenführende Infrastruktur und Research verbessern.“

„Chorus One wurde auf der Idee gegründet, dass Investoren einen sicheren, professionellen Zugang zur gesamten Proof-of-Stake-Landschaft verdienen“, bekräftigt Brian Crain, CEO und Mitbegründer von Chorus One. „Wir sind mit der Überzeugung gestartet, dass Proof-of-Stake die Grundlage der digitalen Wirtschaft werden würde. Mit unserer Bandbreite von nunmehr 50 Netzwerken, liegt unser Hauptaugenmerk stets auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance. Dass wir uns jetzt Bitwise anschließen, ist ein natürlicher Entwicklungsschritt; das Unternehmen teilt unseren Fokus auf das Bedienen anspruchsvoller Bedürfnisse von Anlegern. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in der Onchain-Wirtschaft als Teil dieses etablierten Unternehmens fortzusetzen.“

Das Kernteam von Chorus One wird im Zuge der Übernahme zu Bitwise wechseln, während Mitbegründer Brian Crain eine beratende Funktion einnehmen wird. Durch diese Akquisition wächst das Team von Bitwise nun auf weltweit fast 200 Mitarbeiter und die Präsenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte wird weiter ausgebaut.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW) fungierte bei dieser Übernahme als exklusiver Berater von Chorus One.

Medienkontakt:



SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com



JEA Associates

John McLeod

00 44 7886 920436

john@jeaassociates.com



Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt – sowohl in den USA als auch in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu



