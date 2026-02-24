Bitwise acquiert Chorus One, pionnier des infrastructures de staking, et étend les capacités multichaînes de Bitwise Onchain Solutions

SAN FRANCISCO, 24 Février 2026 – Bitwise Asset Management, Inc., gestionnaire mondial de crypto actifs avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs clients, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Chorus One, un fournisseur institutionnel de services de staking avec plus de 2,2 milliards de dollars d'encours.

Chorus One va intégrer Bitwise Onchain Solutions (« BOS »), la division de Bitwise dédiée au staking gèrant plusieurs milliards de dollars d’actifs crypto. BOS s'adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux family offices et aux plateformes financières qui apprécient l'approche fiduciaire de Bitwise ainsi que sa fiabilité et son expertise technique. Cette acquisition renforce les capacités de BOS, notamment dans les domaines suivants :

Capacités de staking étendues sur plus de 30 réseaux Proof-of-Stake, notamment Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos, TON entre autres.

Recrutement de 60 professionnels expérimentés dans le domaine technologique.

Analyse de recherche pour les clients sur les développements en matière de protocole et de gouvernance

« Pour nos clients qui détiennent des actifs digitaux au comptant, le staking représente un domaine de croissance potentiel », a déclaré Hunter Horsley, PDG de Bitwise. « Je suis ravi de cette acquisition et reconnaissant envers l'équipe de Chorus One pour la confiance qu'elle nous accorde. Fort de huit ans d'expérience, Chorus One dispose de solides compétences en matière de technologie et de recherche. Nous avons hâte d'intégrer leur savoir-faire dans Bitwise Onchain Solutions. »

Depuis sa création en 2018, l'équipe d'experts de Chorus One a noué des relations avec une clientèle mondiale, comprenant des family offices, des particuliers fortunés, des fonds, des institutions financières traditionnelles, des bourses, des dépositaires et des protocoles décentralisés.

« L'équipe de Chorus One partage les mêmes valeurs de rigueur technique, de la contribution open source et de la recherche », a déclaré Hong Kim, directeur technique de Bitwise. « Grâce aux fondations existantes de Bitwise Onchain Solutions, l'intégration de Chorus One devrait renforcer nos capacités à servir nos clients et notre engagement en faveur d'une infrastructure et d'une recherche de pointe dans le secteur. »

« Chorus One a été conçu avec l ’objectif d’offrir aux investisseurs un accès sécurisé et professionnel à l'ensemble de l’écosytème Proof-of-Stake », a déclaré Brian Crain, PDG et cofondateur de Chorus One. « Nous étions convaincus que le staking allait devenir le fondement de l'économie numérique. Notre croissance nous a conduit à gérer plus de 50 réseaux, notre priorité a toujours été la fiabilité, la sécurité et la performance. Rejoindre Bitwise est une évolution naturelle car nous partageons la même volonté de répondre aux besoins très spécifiques des investisseurs. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail dans l'économie « onchain » au sein de cette société bien établie. »

L'équipe de Chorus One rejoindra Bitwise, tandis que le cofondateur Brian Crain occupera un poste de conseiller. Grâce à cette acquisition, Bitwise compte désormais près de 200 employés à travers le monde et renforce sa présence dans le domaine des actifs numériques.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW) a agi en tant que conseiller financier exclusif de Chorus One pour cette acquisition.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des leaders mondiaux dans la gestion de crypto-actifs avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs clients. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels globaux se sont associés à nous pour saisir et exploiter les opportunités offertes par les crypto-monnaies. Depuis 2017, Bitwise affiche un palmarès impressionnant en matière de gestion de solutions indicielles et actives pour les ETP, les comptes gérés séparés, les fonds privés et les stratégies de hedge funds, tant aux États-Unis qu'en Europe.

Contacts presse :





Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

JEA Associates

John McLeod

00 44 7886 920436

john@jeaassociates.com



Avis important

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à titre exclusivement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Les opinions exprimées sont celles de Bitwise et ne sauraient être interprétées comme une offre ou une sollicitation d’achat de produits financiers ou de cryptomonnaies. Ce communiqué de presse est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société à responsabilité limitée, domiciliée en Allemagne, à des fins purement informatives et dans le respect des lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ni garantie, explicite ou implicite, quant à l’équité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence du présent article ou des opinions qui y sont exprimées. Il est recommandé de ne pas se fier à l’impartialité, à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à la pertinence du présent communiqiué ou des opinions qui y sont exprimées. Veuillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou peuvent être proposés exclusivement à des investisseurs professionnels ou qualifiés, tels que définis par les lois et réglementations applicables, notamment la directive MiFID II (UE), le Financial Services and Markets Act (Royaume-Uni) et la loi suisse sur les services financiers (FinSA). Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers juridiques, fiscaux ou financiers avant de prendre toute décision d’investissement. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web ou nous contacter directement à l’adresse europe@bitwiseinvesmtents.com.

Les opinions exprimées reflètent la position de Bitwise à la date de publication. Elles peuvent évoluer et il n’existe aucune garantie quant à leur matérialisation.



Avant d’investir dans des produits négociés en bourse (ETP) liés aux cryptomonnaies, les investisseurs potentiels doivent prendre en considération les éléments suivants :

Les investisseurs potentiels doivent solliciter l’avis d’un professionnel indépendant et tenir compte des informations pertinentes figurant dans le prospectus de base et les conditions définitives des ETP, notamment les facteurs de risque. La diversification n’assure ni profit ni protection contre une perte. Les ETP émis par BEU sont destinés uniquement aux investisseurs ayant une expérience préalable dans les cryptomonnaies. Les risques associés à ces investissements sont détaillés dans le prospectus de base et les conditions définitives, disponibles sur www.bitwiseinvestments.eu. Le capital investi est exposé à des risques, et une perte totale du montant investi est possible. Les ETP adossés à des cryptomonnaies sont des actifs à forte volatilité, dont la performance future ne peut être prédite avec certitude. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le prix de marché des ETP peut fluctuer, et ces produits ne procurent pas de revenu fixe, ni ne répliquent exactement la performance de la cryptomonnaie sous-jacente. Investir dans des ETP comporte de nombreux risques, notamment les risques généraux liés au marché sous-jacent, les fluctuations défavorables des cours, ainsi que les risques de change, de liquidité, les risques opérationnels, juridiques et réglementaires.