Bitwise acquisisce il pioniere dell’infrastruttura di staking Chorus One, ampliando le capacità multichain di Bitwise Onchain Solutions





Milano, 24 febbraio 2026 – Bitwise Asset Management, tra i principali gestori al mondo specializzati in criptovalute, con oltre 15 miliardi di dollari di masse in gestione, annuncia oggi l’acquisizione di Chorus One, fornitore istituzionale di staking con oltre 2,2 miliardi di dollari di asset in staking.

Chorus One entrerà a far parte di Bitwise Onchain Solutions (“BOS”), la divisione staking di Bitwise, che supporta diversi miliardi di dollari di asset crypto in staking. Il servizio è rivolto principalmente a investitori istituzionali, family office e piattaforme finanziarie, che possono così avvalersi di una combinazione di fattori tra cui l’approccio fiduciario di Bitwise, l’affidabilità di sistema garantita da uno storico consolidato e competenze tecniche native. L’acquisizione accelererà le capacità di BOS, tra cui:

capacità di staking ampliate su oltre 30 reti proof-of-stake tra cui Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos, TON e molte altre;

l’Ingresso di 60 professionisti tecnologici con elevata esperienza;

attività di ricerca sugli sviluppi dei protocolli e della governance realizzate ad hoc per la clientela.

“Per i nostri clienti che detengono asset crypto spot, lo staking rappresenta una potenziale area di crescita”, ha dichiarato Hunter Horsley, CEO di Bitwise. “Sono entusiasta di annunciare questa acquisizione e grato al team di Chorus One per la fiducia riposta in noi. Riteniamo che Chorus One disponga di solide competenze in ambito tecnologico e di ricerca, supportate da uno storico di otto anni. Non vediamo l’ora di integrare le loro capacità all’interno di Bitwise Onchain Solutions”.

Dalla sua fondazione nel 2018, il team di esperti infrastrutturali e ricercatori di Chorus One ha costruito relazioni con una base clienti globale che include family office, high-net-worth individuals, fondi, istituzioni finanziarie tradizionali, exchange, custodian e protocolli decentralizzati.

“Il team di Chorus One condivide l’impegno per un grande rigore tecnico, il contributo open source e la ricerca approfondita”, ha dichiarato Hong Kim, Chief Technology Officer di Bitwise. “Con le fondamenta di Bitwise Onchain Solutions già in essere, l’integrazione di Chorus One è destinata a rafforzare le nostre capacità di servizio ai clienti e il nostro impegno verso infrastrutture e ricerca leader di settore”.

“Chorus One è stata costruita sull’idea che gli investitori meritino un accesso sicuro e professionale all’intero panorama Proof-of-Stake”, ha dichiarato Brian Crain, CEO e Co-fondatore di Chorus One. “Siamo partiti dalla convinzione che il Proof-of-Stake sarebbe diventato il fondamento dell’economia digitale. Crescendo fino a supportare oltre 50 reti, il nostro focus è sempre stato su affidabilità, sicurezza e performance. Entrare a far parte di Bitwise rappresenta un’evoluzione naturale, poiché condividiamo un approccio orientato a soddisfare le esigenze sofisticate degli investitori. Siamo lieti di proseguire il nostro lavoro nell’economia on-chain come parte di questa realtà consolidata”.

Il team di Chorus One entrerà a far parte di Bitwise, mentre il Co-fondatore Brian Crain assumerà un ruolo di advisory. Con questa acquisizione, Bitwise potrà contare su un team complessivo composto da quasi 200 dipendenti a livello globale, ampliando la propria presenza nel settore degli asset digitali.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Chorus One per questa acquisizione.

MEDIA RELATIONS: My Twin Communication S.r.l.

bitwise@mytwincommunication.com

Elena Soffientini | +39 375.6706207

Marzia Coppola | +39.375 6115009

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



Avvertenze per gli investitori

Prima di investire in Exchange Traded Products (“ETP”) su criptovalute, gli investitori potenziali devono prendere in considerazione quanto segue:

Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza indipendente e valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto di base e nei termini finali relativi agli ETP, con particolare attenzione ai fattori di rischio. Gli ETP emessi da BEU sono destinati esclusivamente a soggetti con esperienza negli investimenti in criptovalute. I rischi associati a tali strumenti sono illustrati nel prospetto e nei termini finali disponibili sul sito www.bitwiseinvestments.eu.

Il capitale investito è soggetto a rischio e si possono verificare perdite fino all’intero ammontare investito. Gli ETP garantiti da criptovalute sono strumenti ad elevata volatilità e la loro performance è imprevedibile. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di quelle future. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e tali strumenti non garantiscono un reddito fisso né replicano in modo preciso l’andamento dell’asset sottostante.

L’investimento in ETP comporta numerosi rischi, inclusi rischi generali di mercato legati all’asset sottostante, movimenti avversi dei prezzi, rischi valutari, di liquidità, operativi, legali e regolamentari.